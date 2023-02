Treibhausgasbilanz für die Produktion von Edelstahl weiter verbessert

Dordrecht (ots) - Edelstahlrecycling gilt als eine zukunftsfähige Möglichkeit,

nachhaltig CO2 in der weltweit wachsenden Stahlproduktion einzusparen. Bereits

im Jahr 2010 haben Fraunhofer UMSICHT-Forschende dazu im Auftrag der Oryx

Stainless Group ein Einsparpotenzial von über 4,5 t CO2 pro Tonne Blend

bestimmt. Neuere Berechnungen des UMSICHT-Teams kommen für das Referenzjahr 2021

sogar auf Einsparungen von über 6,7 t CO2 -Äq. pro Tonne Blend. Die Ergebnisse

zeigen: Das Recycling von Edelstahlschrott hat große Potenziale, um

Treibhausgase einzusparen.



Da der Bedarf an Edelstahl immer weiter steigt, wird ein verantwortungsvoller

und effizienter Umgang mit unseren Ressourcen immer wichtiger. Eine Option für

produzierende Unternehmen, Treibhausgase einzusparen ist es, neuen Edelstahl aus

hochwertigen Sekundärrohstoffblends anstelle aus Primärrohstoffen zu erzeugen.

Beim sogenannten Blending werten Unternehmen dafür die Sekundärrohstoffe auf,

indem sie unterschiedlich legierte Edelstahlschrotte zum Einsatz in

Elektrostahlwerken im Lichtbogenprozess entsprechend der technischen

Spezifikation zusammenbringen. In geringem Umfang können dabei Ferrolegierungen

zur Analysenfeinjustierung eingesetzt werden.