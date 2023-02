Biotech-Unternehmen Evotec bekommt Finanzchefin

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Evotec bekommt eine neue Finanzchefin. Laetitia Rouxel übernehme mit Wirkung zum 1. April das Finanzressort, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Sie folge auf Enno Spillner, dessen Vertrag Ende März auslaufe und der sich neuen Aufgaben zuwenden werde. Rouxel verfügt den Angaben zufolge über mehr als 25 Jahre Finanzerfahrung in verschiedenen Branchen, darunter Life Sciences, Ernährung, Kosmetik und im Bausektor. Sie habe unter anderem für das Pharmaunternehmen Pfizer , den Lebensmittelkonzern Danone und das Kosmetikunternehmen Coty gearbeitet./mis/jha/