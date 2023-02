RBC stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2022 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von zehn Euro belassen. Der Energiekonzern habe die Markterwartungen für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und für den bereinigte Konzerngewinn übertroffen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe von einer starken Entwicklung in seinem Nicht-Kerngeschäft profitiert, während der Gegenwind im Netzgeschäft offenbar gut bewältigt werden konnte./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 12:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 12:39 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 9,866EUR gehandelt.