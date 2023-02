Tesla sieht in China laut Charlie Munger im Vergleich zu BYD blass aus. Warren Buffetts langjähriger Investitionspartner bezeichnete den chinesischen Elektroautohersteller auf der virtuellen Jahresversammlung des Daily Journal als seine absolute Lieblingsaktie. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender CNBC.

"Ich habe bei Berkshire noch nie an etwas mitgewirkt, dass so gut war wie BYD. Ich habe so was nur einmal geschafft", sagte der 99-jährige Investor am Mittwoch. Die ursprüngliche Investition von Berkshire ist jetzt "etwa acht oder vielleicht [neun Milliarden] US-Dollar wert. Das ist eine ziemlich gute Rendite", so Munger.