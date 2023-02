DUH verklagt das KBA - Der Fall vor dem VG Schleswig!

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im Diesel-Abgasskandal von VW verlangt, die Software zu aktualisieren und die umstrittene Abschalteinrichtung, eine Prüfstanderkennung, zu entfernen. Allerdings hat es weitere VW-Abschalteinrichtungen als zulässig eingestuft. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ging daraufhin gegen Freigabebescheide dieser vom KBA genehmigten Abschalteinrichtungen vor und verlangte, sie zu entfernen.

Das KBA kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach, sodass die DUH gegen das KBA vor dem Verwaltungsgericht (VG) Schleswig klagte. Im vorliegenden Fall ging es konkret um das Software-Update für die VW-Modelle Golf und Touran der Abgasnorm Euro 5 mit Zwei-Liter-Dieselmotor.

VG Schleswig erklärt Abschalteinrichtungen für rechtswidrig!

Das VG Schleswig hat das Software-Update und weitere Abschaltungeinrichtungen nun für rechtswidrig erklärt. Dazu zählt auch das Thermofenster. Es handelt sich dabei um eine Software, die die Abgasreinigung bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius abschaltet, sodass Grenzwerte erheblich überschritten werden und es zu Gesundheitsgefährdungen für die Bevölkerung kommt.

Damit folgt das VG Schleswig der Ansicht des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Die Vorschrift für eine ausnahmsweise Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen aus Motorschutzgründen, auf die sich VW beruft, sei eng auszulegen. Die Notwendigkeit einer Abschalteinrichtung, um eine Beschädigung am Motor zu verhindern, sei nicht gegeben. Die Abgasreinigung müsse auch bei niedrigen Temperaturen funktionieren.

Millionen Diesel-Fahrzeuge betroffen! Was kommt jetzt auf Sie zu?

Das Urteil hat große Auswirkungen für Verbraucher, die im Zuge des Diesel-Abgasskandals geschädigt wurden. Es entfaltet grundlegende Wirkung, da es auf alle anderen Fahrzeuge mit temperaturgesteuerten illegalen Abschalteinrichtungen direkt übertragbar ist.

Damit müssten Millionen Dieselautos in die Werkstatt, um nachgerüstet oder stillgelegt zu werden. Das könnte für VW und andere Hersteller teuer werden.

Noch ist das Urteil aber nicht rechtskräftig. Sowohl das KBA, als auch der VW-Konzern haben die Möglichkeit, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen.

Wir kämpfen für Ihr Recht!

Geschädigte kämpfen aufgrund der Folgen und Auswirkungen des Diesel-Abgasskandals mit enormen Geldeinbußen. Neben Fahrverboten und Stilllegungen drohen den Verbrauchern sogar Wertverluste. Wir empfehlen Betroffenen Klage zu erheben und Ansprüche geltend zu machen!

Der Abgasskandal geht im Jahr 2023 in die nächste Runde: Die Erfolgschancen für Verbraucher stehen weiterhin gut! Sie können vor Gericht umfassenden Schadenersatz erhalten und manipulierte Fahrzeuge zurückgeben.Wenden Sie sich für weitere Fragen an die Kanzlei Mingers.! Unser Team aus erfahrenen Rechtsanwälten ist auf Fälle des Dieselabgasskandals spezialisiert und berät Sie individuell über Ihre Chancen auf Schadensersatzzahlungen. Gerne können Sie auch von der kostenfreien Erstberatung profitieren. Schicken Sie uns dafür einfach eine Mail an office@mingers.law oder rufen Sie uns an. Unsere weiteren Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.

Über weitere spannende Rechtsnews halten wir Sie außerdem auf unserem Blog oder unserem YouTube-Channel auf dem Laufenden. Schauen Sie dort doch auch mal vorbei!