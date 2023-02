Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, äußert sich in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC kritisch gegenüber dem aktuellen Zinskurs der Federal Reserve. Im Gespräch sagt Dimon, er habe großen Respekt vor Fed-Chef Jerome Powell, "aber Tatsache ist, dass wir ein wenig die Kontrolle über die Inflation verloren haben". Seiner Meinung nach blickt die Fed zu pessimistisch auf die Wirtschaftslage in den USA. "Der US-Wirtschaft geht es im Moment recht gut", sagt Dimon im Interview. "Die Verbraucher haben eine Menge Geld. Sie geben es aus. Es gibt viele Arbeitsplätze."

Die Fed hatte sich in ihrem Sitzungsprotokoll am Donnerstag deutlich vorsichtiger ausgedrückt. Dort hieß es, dass die Preisanstiege in den vergangenen Monaten zwar zurück gegangen seien. Jedoch seien deutlich mehr Beweise für Fortschritte in einem breiteren Preisspektrum erforderlich, um zuversichtlich sagen zu können, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen Abwärtspfad befindet. Noch im Dezember traf Dimon ähnlich vorsichtige Äußerungen. Unter anderem sagte der JPMorgan Chase CEO, dass die höhere Inflation den Wohlstand der Verbraucher aushöhlen und zu einer Rezession führen würde.