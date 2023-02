Simon-Kucher steigert Umsatz um mehr als 20 Prozent und stellt neue Markenidentität vor

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln/Bonn (ots) - Die globale Unternehmensberatung Simon-Kucher setzt ihrenkonstanten Wachstumskurs auch 2022 mit einem zweistelligen Umsatzplus fort. Dasaktuelle Jahr startet Simon-Kucher mit einer umfassenden neuenMarkenpositionierung. Diese rückt den langjährigen Beratungsansatz auf Wachstum- in allen Geschäftsbereichen der Kunden [1] , von Pricing und Marketing überVertrieb bis zu Innovation - klar in den Mittelpunkt.Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Simon-Kucher einen Jahresumsatz von 534,9Millionen Euro. Dies entspricht einer Wachstumsrate von 21 Prozent. Diese starkeEntwicklung ist das Ergebnis aller Sektoren, in denen Simon-Kucher tätig ist -mit besonders hohem Wachstum im Sektor Technologie, Medien und Telekommunikationsowie auch in den Sektoren Industrie und Financial Services. Die am schnellstenwachsende Region ist Nordamerika. Treiber waren zudem strategisch nachhaltigeInvestitionen in weltweite Schlüsselmärkte und in die Entwicklung der eigenenMitarbeiter sowie der Ausbau des Bereichs Transaction Services und PrivateEquity (TSPE). Im Sinne einer ganzheitlichen Beratung auch in RichtungDigitalisierung kombiniert Simon-Kucher zudem mit dem eigenen Tech-Unternehmen"Simon-Kucher Engine" seine Pricing-Expertise mit digitalen Plattformen, umseinen Kunden wirkungsvolle End-to-End (E2E)-Lösungen bereitzustellen.2023 startet Simon-Kucher mit einer neuen Markenidentität. Mit dem neuen Claim"Unlocking Better Growth" rückt die Unternehmensberatung das Thema Wachstum inden Fokus: verantwortungsvolles und nachhaltiges Wachstum über alleGeschäftsbereiche der Kunden, aber auch Wachstum für Mitarbeiter, Lieferantenund letztendlich die Gesellschaft."Unser Beratungsansatz zielt auf ein nachhaltiges Wachstum unserer Kunden, aufUmsatzsteigerung und langfristige Gewinnoptimierung. Wachstum war, ist undbleibt der Kern unseres Handelns und das Ziel eines jeden Unternehmens", sagtMark Billige, Co-CEO von Simon-Kucher. "Unsere neue Markenpositionierungspiegelt das nun klar und deutlich wider: Wir unterstreichen unsere Identitätals global führender Wachstumsspezialist."Die Tradition: Weltweit führender Pricing-SpezialistSimon-Kucher gilt seit Jahrzehnten als führender Pricing-Spezialist. In denvergangenen Jahren hat die Unternehmensberatung ihr Angebot aus einem tiefenKundenverständnis heraus erweitert: Die ganzheitliche Betrachtung umfasst nebenPricing auch Produkt, Innovation, Marketing und Vertrieb. Das neue Brandingspiegelt diese Entwicklung der führenden globalen Unternehmensberatung wider."Wir wachsen seit mehr als 30 Jahren. Denn unsere Kunden verstehen, welchen