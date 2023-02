JOHANNESBURG, 28. Februar 2023: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... ) freut sich, die Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Halbjahr bekannt zu geben und den verkürzten vorläufigen Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr zu überprüfen.

WICHTIGSTE MERKMALE FÜR DIE SECHS MONATE UND DAS JAHR ZUM 31. DEZEMBER 2022

- Signifikante Verbesserung der Sicherheitsleistung. Alle Indikatoren wurden verbessert, wobei die Häufigkeit tödlicher Verletzungen (FIFR) um 75 % gesenkt wurde.

- Beibehaltung der starken Bilanz mit einer Nettoliquidität von R5,9 Mrd. (344 Mio. US$) und einem Verhältnis von Nettoliquidität zu bereinigtem EBITDA von 0,14x (2021: 0,17x)

- Gewinn für den Zeitraum von R19 Mrd. (1,2 Mrd. US$) im Vergleich zu R33,8 Mrd. (2,3 Mrd. US$) für 2021

- Schlussdividende von R3,5 Mrd. (191 Mio. US$) oder 122 SA-Cents pro Aktie (26,98 US-Cents pro ADR), Gesamtjahresdividende von R7,37 Mrd. (421 Mio. US$), was einer jährlichen Rendite von 6%* entspricht

- Die PGM-Betriebe in Südafrika bewegen sich trotz der Auswirkungen von Lastabschaltungen auf die Produktion weiter nach unten in der Kostenkurve der Branche

- Unterzeichnung von inflationsgebundenen Drei- und Fünf-Jahres-Lohnvereinbarungen in den SA-Goldbetrieben bzw. den SA-PGM-Betrieben, die den Betrieben Stabilität verleihen

- US-PGM-Betriebe erholen sich von einem 200-Jahres-Hochwasser und werden neu positioniert, um auf das sich verändernde makroökonomische Umfeld zu reagieren

- Fortschritte bei der Strategie für Batteriemetalle

- Erwerb einer 85%igen Beteiligung am Keliber-Lithiumprojekt und Baubeginn der Keliber-Lithiumraffinerie im 1. Quartal 2023

- Die US-Regierung bot eine bedingte Zusage für ein Darlehen von bis zu 700 Millionen US-Dollar für das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge an

* Basierend auf dem Schlusskurs von R44,72 unter Verwendung einer Dividende von R2,60 je Aktie für die Zwischen- und Schlussdividende für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr

US-Dollar SA-Rand Jahr beendet Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Jahr beendet Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 Juni 2022 Dezember 2022 SCHLÜSSELSTATISTIK Dezember 2022 Juni 2022 Dezember 2021 Dezember 2022 Dezember 2021 GRUPPE 2,234 1,126 527 782 344 US$m Unverwässertes Ergebnis Rm 6,380 12,016 8,218 18,396 33,054 2,493 1,126 787 775 350 US$m Hauptergebnis Rm 6,484 11,938 12,045 18,422 36,878 4,639 2,510 1,852 1,465 1,045 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 18,550 22,561 28,057 41,111 68,606 14.79 16.37 15.03 15.40 17.33 R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses AMERIKA-REGION PGM-Untertagebetrieb2,3 570,400 421,133 272,099 230,039 191,094 oz 2E PGM-Produktion2,3 kg 5,944 7,155 8,463 13,099 17,741 2,097 1,862 1,913 1,935 1,766 US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz 30,609 29,799 28,755 30,482 31,021 727 386 290 261 125 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 2,309 4,021 4,408 6,330 10,766 1,004 1,586 1,039 1,366 1,840 US$/2Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/2Eoz 31,880 21,036 15,619 25,951 14,851 US-PGM-Recycling2,3 755,148 598,774 352,276 361,333 237,441 oz 3E PGM-Recycling2,3 kg 7,385 11,239 10,957 18,624 23,488 3,515 3,067 3,932 2,906 3,274 US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz 56,747 44,752 59,098 50,202 51,987 101 78 51 39 39 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 676 598 757 1,274 1,490 REGION SÜDLICHES AFRIKA (SA) PGM-Operationen3 1,836,138 1,667,464 941,973 823,806 843,658 oz 4E PGM-Produktion3,5 kg 26,241 25,623 29,299 51,864 57,110 3,182 2,622 2,696 2,817 2,434 US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz 42,188 43,379 40,517 42,914 47,066 3,490 2,330 1,336 1,374 956 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 16,983 21,152 20,270 38,135 51,608 1,148 1,180 1,134 1,179 1,179 US$/4Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/4Eoz 20,431 18,160 17,037 19,313 16,982 Goldgeschäfte 1,072,934 620,541 554,086 191,683 428,859 oz Produziertes Gold kg 13,339 5,962 17,234 19,301 33,372 1,787 1,798 1,780 1,864 1,720 US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis R/kg 958,232 922,851 860,303 946,073 849,703 346 (219) 184 (202) (17) US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm (440) (3,106) 2,762 (3,546) 5,113 1,689 2,410 1,685 3,115 2,019 US$/oz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/kg 1,124,737 1,542,355 814,347 1,268,360 803,260 EUROPÄISCHE REGION Batteriemetalle - Raffinerie Sandouville6 - 6,842 - 4,565 2,277 tNi Nickelproduktion7 tNi 2,277 4,565 - 6,842 - - 28,019 - 30,789 24,646 US$/tNi Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent8 R/tNi 427,120 474,144 - 458,595 - - (30) - 4 (34) US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm (553) 60 - (492) - - 32,239 - 29,896 38,333 US$/tNi Nickeläquivalente nachhaltige Kosten9 R/tNi 664,311 460,397 - 527,676 -

1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung des Gewinns/Verlusts vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA findet sich in Anmerkung 11.1 des verkürzten vorläufigen Konzernabschlusses.

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den angegebenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen aus verbrauchten Autokatalysatoren, die dem Ofen zugeführt werden.

3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

4 Siehe Abschnitt "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC)

5 Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe die Abschnitte "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana".

6 Die Raffinerie Sandouville verarbeitet Nickelmatte und ist seit dem Datum des Erwerbs am 4. Februar 2022 in den Ergebnissen der Gruppe enthalten.

7 Die Nickelproduktion in der Raffinerie von Sandouville besteht hauptsächlich aus Nickelmetall und Nickelsalzen (in flüssiger Form), die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden

8 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Erträge - Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

9 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Sechs Monate Sibanye-Stillwater Sandouville Raffinerie" für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den Nickeläquivalenten der nachhaltigen Kosten

ERKLÄRUNG VON NEAL FRONEMAN, GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND VON SIBANYE-STILLWATER

Die Leistung der Gruppe im Jahr 2022 spiegelt in mancher Hinsicht bedeutende positive Ergebnisse und in anderer Hinsicht bemerkenswerte Herausforderungen wider.

Die wichtigste Errungenschaft im Jahr 2022 war zweifellos die kontinuierliche Verbesserung unserer Sicherheitsleistung und die Trendwende bei der Zahl der tödlichen Unfälle.

Das Programm zur Beseitigung von Unfällen mit tödlichem Ausgang, das wir im Jahr 2022 eingeführt und entwickelt haben, war ein grundlegender Wandel des Sicherheitsansatzes in unserem Unternehmen. Es handelte sich dabei nicht um eine Sicherheitskampagne, sondern um die Einführung einer neuen Sicherheitskultur, die sich auf über 85.000 Mitarbeiter auswirkt.

Im Zuge dieses Wandels kam es zu einigen bemerkenswerten Unterbrechungen, darunter Personalwechsel auf allen Ebenen der Betriebe, Auswirkungen auf die Produktion und eine zunehmende Akzeptanz unserer Mitarbeiter und der organisierten Arbeitnehmervertreter, dass dies ein neuer Weg ist, Geschäfte zu machen. Diese Faktoren wurden jedoch durch ein Gefühl der Überzeugung, des Stolzes und der Verpflichtung, in der Branche eine sichtbare Führungsrolle zu übernehmen, übertroffen, und wir haben nun unsere Führungsspitze darauf ausgerichtet, dies zu erreichen.

Auf dem Weg in das Jahr 2023 werden wir uns darauf konzentrieren, das bereits geschaffene Fundament weiter zu verbessern, um in der gesamten Organisation ein ähnliches Maß an engagierter Führung zu gewährleisten.

Die deutliche Verbesserung aller unserer Spätindikatoren, insbesondere der tödlichen Unfälle, wobei die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) auf Gruppenebene um 75 % gesunken ist, was nicht nur den anomalen Rückgang der tödlichen Unfälle im Jahr 2021 widerspiegelt, sondern auch auf ein in der Geschichte der Gruppe noch nie erreichtes Rekordniveau zurückgeht, spiegelt die Bemühungen aller unserer Teams wider und ist eine positive Bestätigung dafür, dass die von uns verfolgte Strategie die von uns angestrebten Ergebnisse erbringt.

Trotz dieser Verbesserungen zeigt unser verstärkter Fokus auf Frühindikatoren weiterhin, dass wir in einigen unserer Betriebe immer noch ein Risikoniveau aufweisen, das eine kontinuierliche Konzentration erfordert, und dass wir noch viel tun müssen, um die Zahl der tödlichen Unfälle nachhaltig zu senken. Bedauerlicherweise hatten wir 2022 konzernweit fünf Todesfälle zu beklagen, was zwar eine Verbesserung gegenüber den 21 Todesfällen im Jahr 2021 darstellt, aber dennoch fünf zu viel sind; die Beseitigung tödlicher Vorfälle ist der erste Schritt in unseren fortgesetzten Bemühungen, um sicherzustellen, dass unser Ziel von null Schäden am Arbeitsplatz erreicht wird.

Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen der Familie, den Freunden und Kollegen unserer verstorbenen Mitarbeiter ihr aufrichtiges Beileid aus. Wir verpflichten uns weiterhin zur kontinuierlichen Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben. Dies ist ein bewusster Weg, und obwohl wir erhebliche Fortschritte gemacht haben, werden wir unsere Strategie auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse und der besten Praktiken der Branche weiter anpassen, um unseren Risikoansatz zu verbessern, Todesfälle zu vermeiden und die Unfallstatistiken zu verbessern.

Die Betriebs- und Finanzergebnisse der Gruppe für das Jahr 2022 wurden durch exogene Faktoren beeinträchtigt, darunter ein schwierigeres makroökonomisches und geopolitisches Umfeld und das Unwetter in Montana, das sich auf unsere PGM-Betriebe in den USA auswirkte. Globale makroökonomische Einflüsse, darunter ein weltweit erheblicher inflationärer Kostendruck, anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette und sich verschlechternde Wirtschaftsaussichten, die sich in einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Preisen für die von uns produzierten Metalle niederschlugen. Die schweren Unwetter, die im Juni 2022 zu regionalen Überschwemmungen in Montana führten und den Zugang zur Stillwater-Mine einschränkten, führten zu einer siebenwöchigen Schließung des Betriebs. Dies sind einige der Faktoren, die wir bereits früher als existenzielle Bedrohungen (die grauen Elefanten) hervorgehoben haben, die wir im Auge behalten und an die wir uns anpassen müssen, um die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens und der Ökosysteme, in denen wir tätig sind, zu gewährleisten.

Die Ergebnisse für 2022 spiegeln auch spezifischere Ereignisse wider, die zum Teil in unserem Einflussbereich liegen, wie z.B. der dreimonatige Arbeitskampf und die Aussperrung in den SA-Goldbetrieben, die notwendig waren, um die Nachhaltigkeit der SA-Betriebe zu gewährleisten und die Rechte der anderen Stakeholder zu schützen. Das Ergebnis dieses Ansatzes war ein historischer, fünfjähriger, an die Inflation gekoppelter Tarifvertrag in den südafrikanischen PGM-Betrieben, der rechtzeitig und ohne Unterbrechungen im Jahr 2022 erreicht wurde. Diese Vereinbarung sichert den PGM-Betrieben in Südafrika eine Periode relativer Stabilität bis Mitte 2027, was die Kosten, die durch den Arbeitskampf in den Goldbetrieben in Südafrika entstanden sind, mehr als ausgleichen wird.

Die Art und Weise, wie diese unvorhergesehenen betrieblichen Störungen und andere externe Herausforderungen gemeistert wurden, stimmt mich zuversichtlich, dass die regionale Organisationsstruktur, die wir Ende 2021 eingerichtet haben, dem diversifizierten Charakter des größeren, multinationalen Unternehmens gerecht wird. Es wurden fokussierte regionale Teams ernannt, um die kontinuierliche operative Leistung in der gesamten Gruppe zu gewährleisten und angemessen auf das einzigartige Umfeld in den Regionen, in denen wir tätig sind, zu reagieren.

Der Arbeitskampf und die Überschwemmungen führten im Jahr 2022 zu einem erheblichen Produktionsrückgang in den Gold- und Platinminenbetrieben in Südafrika und den USA, was einen Anstieg der Stückkosten zur Folge hatte. Die schrittweise Wiederaufnahme und der Aufbau einer sicheren Produktion nach diesen Betriebsunterbrechungen wirkten sich ebenfalls negativ auf die Produktion und die Kosten in der zweiten Jahreshälfte aus, was zu einem Rückgang des Konzernumsatzes um 20 % auf 138,3 Mrd. R (8,4 Mrd. US$) für 2022 führte, verglichen mit 172,2 Mrd. R (11,6 Mrd. US$) für 2021.

Das bereinigte EBITDA des Konzerns in Höhe von R41,1 Mrd. (2,5 Mrd. US$) für das Jahr 2022 lag um 40 % unter dem Rekordwert von R68,6 Mrd. (4,6 Mrd. US$) für das Jahr 2021, war aber dennoch das dritthöchste bereinigte EBITDA des Konzerns seit der Börsennotierung. Dies, obwohl der Goldbetrieb in Südafrika einen bereinigten EBITDA-Verlust von R3,5 Mrd. (219 Mio. US$) verzeichnete (im Vergleich zu einem positiven bereinigten EBITDA-Beitrag von R5,1 Mrd. (346 Mio. US$) für 2021) und der bereinigte EBITDA-Beitrag des US-PGM-Untertagebetriebs um 47 % auf 386 Mio. US$ (6,3 Mrd. R) zurückging.

Der normalisierte Gewinn für 2022 in Höhe von 21 Mrd. R (1,3 Mrd. US$) lag um 46 % unter dem Vorjahreswert, wobei der normalisierte Gewinn für das zweite Halbjahr 2022 in Höhe von 9,8 Mrd. R (558 Mio. US$) um 32 % unter dem Wert für das zweite Halbjahr 2021 lag, was in erster Linie auf die Auswirkungen der niedrigeren Rohstoffpreise und der niedrigeren Produktion in den Gold- und Platinbetrieben in Südafrika und den USA zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsrat genehmigte eine Schlussdividende für H2 2022 in Höhe von R3,5 Mrd. (191 Mio. US$) oder 122 SA-Cents pro Aktie (26,98 US-Cents* pro ADR), was am oberen Ende der Bandbreite der Konzerndividendenpolitik von 25% bis 35% des normalisierten Gewinns liegt. Zusammen mit der Zwischendividende von R3,9 Mrd. (230 Mio. US$) (138 SA-Cents pro Aktie/32,4640 US-Cents pro ADR) für das erste Halbjahr 2022 entspricht dies einer führenden jährlichen Dividendenrendite von 6 % für 2022 (bei einem JSE-Schlusskurs von R44,72/Aktie am 31. Dezember 2022).

Trotz der Herausforderungen, mit denen die Gruppe im Jahr 2022 konfrontiert war, erwirtschaftete sie einen positiven bereinigten freien Cashflow von 9,5 Milliarden Rupien (581 Millionen US-Dollar) und konnte damit ihre starke Finanzlage zum Jahresende aufrechterhalten. Die liquiden Mittel in Höhe von 26,1 Milliarden Rupien (1,5 Milliarden US-Dollar) überstiegen die Kreditverbindlichkeiten (ohne die regresslosen Burnstone-Schulden) in Höhe von 20,2 Milliarden Rupien (1,2 Milliarden US-Dollar), was zu einer Nettobargeldposition von 5,9 Milliarden Rupien (344 Millionen US-Dollar) und einem Verhältnis von Nettobargeld zu bereinigtem EBITDA von 0,14x führte.

Diese solide Leistung zeugt von den bedeutenden Vorteilen, die durch die Wachstums- und Diversifizierungsstrategie der Gruppe in den letzten zehn Jahren erzielt wurden und die zu einem widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Unternehmen geführt haben. Das Jahr 2022 war für die Gruppe ein Jahr der Konsolidierung und Neupositionierung. Auch wenn die operative und finanzielle Leistung des Jahres dies auf den ersten Blick nicht widerspiegelt, bin ich zuversichtlich, dass die Gruppe gut aufgestellt ist, um auch in den kommenden Jahren einen überragenden gemeinsamen Wert für alle Interessengruppen zu schaffen.

EIN JAHRZEHNT DER GEMEINSAMEN WERTSCHÖPFUNG

Am 11. Februar 2013, also vor gerade einmal zehn Jahren, wurde Sibanye Gold Limited von Gold Fields Limited entflochten und als unabhängiges Unternehmen mit drei tief gelegenen südafrikanischen Goldminen und einer Marktkapitalisierung von rund 10 Mrd. R an der JSE und der NYSE notiert.

Heute hat sich die Gruppe zu einem multinationalen, diversifizierten Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten und einer Marktkapitalisierung entwickelt, die mehr als das Zwölffache des Wertes von 2013 beträgt. Neben dem beträchtlichen Kapitalwachstum des Unternehmens haben wir über 40 Mrd. R in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Investoren zurückgegeben, was dem Vierfachen unserer ursprünglichen Marktkapitalisierung bei der Börsennotierung entspricht.

Dieser zehnjährige Weg bedeutet eine erhebliche Wertschöpfung für alle Beteiligten, nicht nur für die Investoren. Schon früh haben wir erkannt, wie wichtig es ist, für alle Stakeholder einen überdurchschnittlichen Wert zu schaffen. Diese Philosophie spiegelt sich in unserem Umdoni-Baum wider, der unser Geschäftsethos symbolisiert, sowie in der frühzeitigen Einführung eines Stakeholder-Kapitalismus und einer Kultur der gemeinsamen Wertschöpfung.

Die Auswirkungen, die Sibanye-Stillwater erzielt hat, und der Wert, den wir auf diesem Weg für alle Interessengruppen geschaffen haben, werden deutlich, wenn man unseren gemeinsamen Wert bei der Gründung 2013 mit dem Wert für 2021 vergleicht (dies sind unsere jüngsten geprüften Zahlen). Im Jahr 2013 beschäftigten wir in Südafrika etwas mehr als 36.000 Mitarbeiter (einschließlich Auftragnehmern), die bis 2021 auf etwa 85.000 weltweit anwachsen werden. Im Jahr 2013 zahlten wir 6 Milliarden Rupien an Gehältern und Sozialleistungen, die bis 2021 auf über 26 Milliarden Rupien ansteigen werden, was mehr als einer Vervierfachung entspricht. Zusätzlich zu diesen Gehältern und Leistungen kamen in den letzten zwei Jahren rund 1,4 Milliarden Rupien in Form von Dividenden und anderen Zahlungen im Rahmen von Aktienoptionsplänen für Mitarbeiter an 46.000 Mitarbeiter zugute. Die Einstiegsgehälter in unseren Goldminen in Südafrika sind seit 2013 um über 105 % gestiegen und liegen damit deutlich über der Inflation, was zu einem angemessenen Lebensunterhalt beiträgt und das Lohngefälle verringert.

Der Wert, den wir durch sozioökonomische Entwicklungs- und Sozialinvestitionsprogramme mit unseren Gemeinden geteilt haben, ist in den letzten 10 Jahren ebenfalls erheblich gestiegen, von etwas mehr als R1 Mrd. im Jahr 2013 auf über R2,2 Mrd. im Jahr 2021, was einem Anstieg von 110 % entspricht. Kürzlich sind wir über diese Investitionen hinausgegangen, indem wir 1,5 % des Gegenwerts der an die Aktionäre ausgeschütteten Dividenden für Infrastrukturentwicklungsprojekte in unseren lokalen Gemeinden bereitgestellt haben.

Unser Beitrag zur lokalen Gesellschaft und Wirtschaft geht über diese Investitionen hinaus: Die Steuern und Lizenzgebühren, die wir an die Regierungen in den Regionen, in denen wir tätig sind, zahlen, steigen von 554 Mio. R im Jahr 2013 auf fast 18 Mrd. R im Jahr 2021 - eine Steigerung um mehr als das 30-fache.

Als ein Unternehmen, das Metalle und Werkstoffe herstellt, die unsere Gesellschaft benötigt, um tagtäglich nachhaltig zu wirtschaften, und mit unserem strategischen Fokus auf die Umsetzung unserer strategischen Unterscheidungsmerkmale - "als eine Kraft für das Gute anerkannt zu sein", "ein einzigartiges globales Portfolio grüner Metalle und Energielösungen aufzubauen, die den Klimawandel umkehren" - und dies auf eine Art und Weise, die "inklusiv, vielfältig und bionisch" ist, sowie beim "Aufbau von pandemieresistenten Ökosystemen" mitzuwirken, erwarte ich, dass wir in der Lage sein werden, unsere Vision weiterhin zu erfüllen: "eine führende Rolle bei der Schaffung gemeinsamer Werte für alle Interessengruppen" für die nächsten Jahrzehnte zu spielen.

Das wird nicht einfach sein. Der bisherige Weg verlief nicht reibungslos, und wir mussten viele Herausforderungen meistern, darunter Arbeitskämpfe, Pandemien, extreme Wetterereignisse und vieles mehr. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Art und Weise, wie wir uns den Herausforderungen gestellt und sie gemeistert haben, zeigt, dass wir die richtigen Leute und das richtige Team haben, um sicherzustellen, dass wir mehr Wachstum und Wert schaffen.

BETRIEBSPRÜFUNG

Die Produktion der SA PGM-Betriebe für 2022 (einschließlich der zurechenbaren Unzen von Mimosa und des Zukaufs von Konzentrat (PoC) von 63.344 4Eoz) lag mit 1.730.808 4Eoz geringfügig unter dem unteren Ende der Jahresprognose für 2022. Dies war eine solide Leistung, wenn man die anhaltenden Auswirkungen der Eskom-Lastdrosselung sowie die bereits erwähnten Faktoren, einschließlich des Diebstahls von Kupferkabeln und proaktiver sicherheitsrelevanter Stillstände, berücksichtigt. In absoluten Zahlen wurden die Kosten bei den südafrikanischen PGM-Betrieben weiterhin gut gemanagt, wobei die AISC (ohne PoC) mit 30 Mrd. R (1,8 Mrd. US$) nur um 3 % höher lagen als im Vorjahr. Infolge des Produktionsrückgangs gegenüber dem Vorjahr lagen die AISC für 2022 jedoch um 14 % höher als 2021 und stiegen auf 19.313 R / 4Eoz (1.180 US$ / 4Eoz). Dies war in erster Linie auf den verstärkten Lastabwurf im zweiten Halbjahr 2022 zurückzuführen, wobei die AISC für das zweite Halbjahr 2022 mit R20.431/4Eoz (1.179/4Eoz US$) um 13 % über denen des ersten Halbjahres 2022 (R18.160/4Eoz (1.179/4Eoz US$)) lagen.

Dieses konsequente Kostenmanagement verbessert weiterhin die relative Wettbewerbsfähigkeit der SA PGM Betriebe, die sich in den letzten fünf Jahren vom oberen Ende der Kostenkurven vor der Integration in die Gruppe in Richtung der unteren Hälfte der globalen Industriekostenkurven bewegt haben. Erfreulicherweise wurde das auf Halde gelagerte Erz mit ca. 33.000 4Eoz, das sich bis zum Ende des dritten Quartals 2022 aufgrund von verstärkten Lastbeschränkungen, die sich auf die Konzentratorenkapazität in den SA PGM-Betrieben auswirkten, angesammelt hatte, größtenteils während der Ferienzeit zum Jahresende im Dezember 2022 verarbeitet. Aufgrund des Zeitpunkts der Verarbeitung dieses gelagerten Erzes (während der Dezemberfeiertage, nach Abschluss des Geschäftsjahres und) waren die 4E-PGM-Verkäufe jedoch 68.707 4Eoz niedriger als die Jahresproduktion, wobei das in diesem Zeitraum produzierte raffinierte Metall als raffinierter PGM-Bestand gehalten wurde, der sich als Verkauf für Q1 2023 niederschlagen wird.

2022 endete auch die Frist für die Zahlung der strukturierten Rustenburg-Übernahmevergütung, die 2016 mit Anglo American Platinum (AngloPlat) vereinbart wurde. Gemäß dieser Vereinbarung zahlt Rustenburg an AngloPlat eine aufgeschobene jährliche Zahlung in Höhe von 35 % des ausschüttungsfähigen freien Cashflows, der vom Rustenburg-Betrieb über den Zeitraum von sechs Jahren generiert wird, vorbehaltlich einer Mindestzahlung von 3 Mrd. EUR. Ab 2023 fließen 100 % des Cashflows aus dem Rustenburg-Betrieb an Sibanye-Stillwater und die BEE-Minderheitsaktionäre des Rustenburg-Betriebs, einschließlich der Mitarbeiter.

Der Goldbetrieb in SA (ohne DRDGOLD) wurde im ersten Halbjahr 2022 aufgrund des Arbeitskampfes und der Aussperrung für drei Monate unterbrochen, was zu einem Rückgang der Produktion für 2022 um 50 % auf 13.736 kg (441.623 Unzen) führte. Die Produktion von 10.608 kg (341.055 Unzen) für das zweite Halbjahr 2022 wurde im Vergleich zur Produktion von 3.128 kg (100.568 Unzen) für das erste Halbjahr 2022 deutlich verbessert, was den erfolgreichen Hochlauf nach dem Arbeitskampf und den Abschluss der Sanierung des Abraumlagers (TSF) im Betrieb Beatrix widerspiegelt. Im November 2022 wurden normalere Produktionsraten erreicht, die im ersten Quartal 2023 bis heute beibehalten wurden. Einschließlich DRDGOLD betrug die Produktion für das Jahr 19.301 kg (620.541 Unzen). Ohne weitere Störungen, die nicht zu erwarten sind, wird für 2023 eine deutlich höhere Produktion als für 2022 prognostiziert, mit entsprechend niedrigeren Stückkosten.

Das Hochfahren der Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe nach dem regionalen Überschwemmungsereignis Anfang Juni 2022 kam gut voran, und die Produktionsraten normalisierten sich im vierten Quartal 2022. Die abgebaute 2E-PGM-Produktion für 2022 lag mit 421.133 2Eoz um 5 % unter dem unteren Ende der Jahresprognose, was die vollen Auswirkungen des Überschwemmungsereignisses sowie anhaltende betriebliche Einschränkungen widerspiegelt, die zur Neupositionierung der US-PGM-Betriebe beitrugen, die dem Markt im August 2022 vorgestellt wurde (https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1660214769-ssw-repositioning-US-PGM-operations-changing-macro-environment-11August22.pdf). Die AISC von 1.586 US$/2Eoz (R25.951/2Eoz) für 2022 waren wesentlich höher als die AISC von 1.004 US$/2Eoz (R14.851/2Eoz), die für 2021 gemeldet wurden, was in erster Linie auf die geringere Produktion zurückzuführen ist, die durch die Auswirkungen der Inflation und die erhöhten Kosten für die Erschließung von Erzreserven (ORD) und die nachhaltigen Investitionen im Zusammenhang mit dem neu ausgerichteten Plan verstärkt wurde, was zu einem erheblichen Anstieg der Stückkosten für H2 2022 im Vergleich zu H1 2022 führte. Die Umsetzung des Neupositionierungsplans ist im Gange, wobei die Produktion bis 2027 voraussichtlich auf 700.000+ 2Eoz ansteigen wird und die AISC auf weniger als 1.000 US$/2Eoz sinken werden, sobald die Flexibilität im gesamten Komplex wiederhergestellt und die neue zementierte Versatzanlage bei Stillwater East fertiggestellt ist.

Die weltweite Verlangsamung der Abwrackung von Gebrauchtwagen aufgrund des unsicheren weltwirtschaftlichen Umfelds, höherer Zinsen und höherer Neuwagenpreise sowie anhaltende Einschränkungen in der Lieferkette (einschließlich Hafen- und Straßentransport) und die strikte Einhaltung unserer Grundsätze für eine verantwortungsvolle Beschaffung wirkten sich im Jahr 2022 auf die Anlieferungs- und Zuführungsraten im US-PGM-Recyclingbetrieb aus. Im Jahr 2022 wurden verbrauchte Autokatalysatoren mit 3E PGM in Höhe von 598.774 3Eoz eingespeist, 21 % weniger als 2021.

In den 11 Monaten seit der Übernahme am 4. Februar 2022 produzierte die Nickelraffinerie Sandouville 4.839 Tonnen Nickelmetall, 2.003 Tonnen Nickelsalze und 153 Tonnen Kobaltchlorid bei nachhaltigen Nickeläquivalentkosten von 32.239 US$/tNi (R527.676/tNi). Während eine geringere Produktion aufgrund der geplanten jährlichen Anlagenwartung erwartet wurde, wurde das zweite Halbjahr 2022 durch technische Herausforderungen in der Anlage und höhere Inputkosten, vor allem Gas und Strom, beeinträchtigt. Der Schwerpunkt für 2023 wird auf der Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und der Verringerung der Häufigkeit ungeplanter Wartungsarbeiten liegen. Es wurden Fortschritte bei der Überprüfung und Neuverhandlung von Verträgen mit Lieferanten und Kunden erzielt, was zu verbesserten Geschäftsbedingungen in Sandouville für 2023 führen sollte. Seit Jahresende hat es in Sandouville einen Führungswechsel gegeben, und in der europäischen Region wurden mehrere leitende Positionen neu besetzt, um die Erholung des Betriebs in Sandouville weiter zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Kontinuität und Stabilität der Produktion durch die Beseitigung von Engpässen in der Anlage, um den Durchsatz bis 2026 auf die Nennkapazität von ca. 12kt Ni-Metall, ca. 4kt Ni-Salze und ca. 600t CoCl2 zu erhöhen.

Lohnverhandlungen

Trotz des Arbeitskampfes und der Aussperrung, die sich im Laufe des Jahres auf unsere Goldminen in Südafrika auswirkten, sind wir der Ansicht, dass wir durch unsere entschlossene Verhandlungsposition langfristig einen erheblichen Wert erhalten haben. Nach dem Ende des Arbeitskampfes in den SA-Goldbetrieben konnte in den SA-PGM-Betrieben ein historischer Fünfjahresvertrag mit den meisten derselben Gewerkschaften abgeschlossen werden, ohne dass es zu Unterbrechungen kam oder dass Dritte eingreifen mussten. Die jährlichen Lohn- und Leistungserhöhungen, die sowohl in den SA-Goldbetrieben als auch in den PGM-Betrieben vereinbart wurden, entsprachen der Inflation und sicherten, was besonders wichtig ist, eine fünfjährige Periode der Arbeitsstabilität in den Betrieben in Rustenburg und Marikana, was die Erzielung von bedeutenden Werten für alle Interessengruppen erleichtern wird.

Diese Vereinbarungen folgten auf einen neuen Tarifvertrag mit der United Steel Workers International Union (USW) für das Bergwerk East Boulder für den Zeitraum vom 16. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2024. Diese Einigung stellte ebenfalls eine an die Inflation gekoppelte Vereinbarung dar, die mit unserem Ansatz in Südafrika übereinstimmt. Die Lohnverhandlungen für den Betrieb in Kroondal beginnen Mitte 2023, und wir sind zuversichtlich, dass mit den Gewerkschaftsvertretern in diesem Betrieb ein ähnlich positives Ergebnis erzielt werden kann.

MARKTÜBERSICHT

Grüne Metalle

PGM-Markt – 2022

Die PGM-Preise waren im Jahr 2022 volatil und wurden durch den russischen Einmarsch in der Ukraine im ersten Halbjahr 2022, der bei den Endverbrauchern vorübergehende Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit auslöste, sowie durch die anhaltende Unsicherheit über die globalen makroökonomischen Aussichten beeinträchtigt.

Auf Russland entfallen rund 40 % des weltweiten Primärpalladiumangebots (2,7 Mio. Unzen), und der Einmarsch in der Ukraine führte dazu, dass der Palladiumpreis im März 2022 auf ein Rekordniveau von weit über 3.000 USD/Unze anstieg, was durch die Erwartung von Sanktionen gegen Russland noch verstärkt wurde. Trotz der Sanktionen der USA und der EU und der Streichung russischer Raffinerien von der Good-Delivery-Liste des Londoner Platin- und Palladiummarktes (LPPM) floss das russische Metall weiterhin in andere Regionen. Die Produktion von Norilsk lag leicht über den Prognosen für 2022, was darauf zurückzuführen ist, dass die Reparatur des Ofens Nr. 2 im Hüttenwerk Nadezhda auf 2023 verschoben wurde und genügend Lagerbestände und Ersatzteile zur Aufrechterhaltung der Produktion vorhanden sind. Norilsk hat bereits angedeutet, dass die Aussichten schwieriger werden, da der Zugang zu Investitionsgütern, Ersatzteilen und Fachkräften aufgrund der Sanktionen westlicher Länder und Unternehmen zunehmend zum Problem wird. Der Palladiumpreis gab schließlich nach und beendete das Jahr mit einem Minus von 9 % bei 1.782 US$/oz.

Der Platinpreis begann das Jahr mit 961 US$/oz und erreichte im März 2022 einen Höchststand von 1.150 US$/oz, bevor er bis zur Jahresmitte unter 850 US$/oz sank. Bedenken über die Aussichten des Angebots aus Südafrika aufgrund eskalierender Stromausfälle und erhöhter Importe nach China führten zu einer Erholung des Preises, der das Jahr um 9 % höher bei 1.048 US$/oz beendete.

Der Rhodiumpreis stieg zu Beginn des Jahres 2022 stark an und überschritt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine die Marke von 20.000 USD/oz, doch ähnlich wie bei Palladium ging der Rhodiumpreis bis zum Jahresende auf 12.250 USD/oz zurück, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Automobilproduktion stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 % auf knapp über 80 Mio. Light Vehicles (LDV), angetrieben durch eine Lockerung des globalen Chipmangels und die Lockerung der COVID-19-Beschränkungen im Westen. Die Autoproduktion lag 2019 immer noch deutlich unter dem Niveau von 86,6 Millionen Einheiten vor der COVID-19, da Chinas Null-COVID-19-Politik und die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen die Verbrauchernachfrage beeinträchtigten. Die Produktion von schweren Nutzfahrzeugen schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr, was in erster Linie auf geringere Aufträge aus China zurückzuführen war, das bis zum Ende des Jahres strengen COVID-19-Beschränkungen unterlag.

Die Nachfrage nach Platin für Automobilanwendungen stieg im Jahresvergleich um 17 % auf 2,8 Mio. Unzen, was auf den Anstieg der Automobilproduktion zurückzuführen ist, vor allem aber auf die Substitution von Palladium durch Platin in Autokatalysatoren für Benzin.

Die Netto-Schmucknachfrage stagnierte bei 1,2 Mio. Unzen und lag damit deutlich unter dem Niveau von 2 Mio. Unzen aus dem Jahr 2015, da China weiterhin geschlossen blieb und der Wettbewerb um das verfügbare Einkommen groß ist. Auch die industrielle Nachfrage ging im Jahresvergleich um 7 % zurück, was vor allem auf China zurückzuführen ist.

Die Bruttonachfrage nach Palladium in der Automobilindustrie stieg im Jahresvergleich um 1 % auf 8,5 Mio. Unzen, was auf die Erholung der Produktion von Leichtfahrzeugen zurückzuführen ist, aber auch auf die Substitution von Palladium durch Platin in Autokatalysatoren für Benzinfahrzeuge und die höhere Belastung von Katalysatoren in Nutzfahrzeugen in Verbindung mit strengeren Emissionsstandards in China und Indien. Die Substitution von Palladium durch Platin in Benzinverbrennungsmotoren stieg bis 2022 auf etwa 490 koz an, da vor allem in China und den USA vermehrt Tri-Metall-Katalysatoren eingesetzt werden.

Die industrielle Nachfrage stieg leicht an, da das anhaltend starke Wachstum in der Glas- und Erdölindustrie einen Nachfragerückgang in der chemischen Industrie ausglich.

Das Recycling von Autokatalysatoren wurde durch niedrigere Verschrottungsquoten von Gebrauchtfahrzeugen aufgrund der anhaltenden Einschränkungen in der Automobilproduktion, höherer Zinssätze, makroökonomischer Unsicherheit und Einschränkungen in der Lieferkette beeinträchtigt. Das 3E-Recycling ging im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zurück.

Insgesamt endete das Jahr 2022 mit einem größeren Platinüberschuss (~700koz), einem größeren Palladiumdefizit (~350koz) und einem ausgeglichenen Rhodiummarkt.

Ausblick auf den PGM-Markt -2023

Trotz der Stabilität, die dadurch gegeben ist, dass die meisten Unternehmen fünfjährige Tarifverträge abgeschlossen haben, sind die Lieferungen aus Südafrika aufgrund der anhaltenden Lastkürzungen durch Eskom und des sich verschlechternden Betriebsumfelds (z. B. Kabeldiebstahl, Kriminalität) gefährdet. Auch aus Russland wird ein Rückgang der Lieferungen erwartet. Norilsk Nickel hat bereits eine geringere Produktion für 2023 und Verzögerungen bei seinen Projekten angekündigt, da der Zugang zu Investitionsgütern und Ersatzteilen aufgrund der Sanktionen schwieriger wird, was zu einer zunehmenden Nichtverfügbarkeit von Anlagen führt.

Es wird erwartet, dass das Recycling im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zunehmen wird, wobei für 2023 ein Wiederanstieg der Recyclingproduktion auf das Niveau von 2021 prognostiziert wird, da der Verkauf von Neuwagen zunimmt und ältere Fahrzeuge verschrottet werden können.

Die LDV-Produktion wird voraussichtlich auf 82,5 Mio. Einheiten steigen (gegenüber 80,6 Mio. im Jahr 2022), da sich die chinesische Wirtschaft von den COVID-19-Beschränkungen befreit hat, die Aussichten konstruktiver sind und die makroökonomische Landung weicher ausfällt. Als China sich Ende 2022 wieder öffnete, wurde es von einer Welle von COVID-19-Infektionen getroffen, kurz gefolgt von den Mondneujahrsferien, die im Januar 2023 begannen. Infolgedessen wird eine Erholung des chinesischen Marktes ab dem zweiten Quartal 2023 erwartet, mit einem gewissen Abwärtsrisiko - abhängig von den wirtschaftlichen Aussichten. Wir gehen davon aus, dass die PGM-Preise vor allem im ersten Quartal 2023 gedämpft bleiben werden.

Wir erwarten weitere positive Nachfragesteigerungen für PGMs aufgrund der erhöhten Belastung von Autokatalysatoren. Die Euro-6e-Emissionsvorschriften wurden im Dezember 2022 veröffentlicht und treten im September 2023 in Kraft. Nach den neuen Vorschriften werden die Konformitätsfaktoren für RDE-Tests (Real Driving Emissions) auf 1,1 für NOx und 1,34 für PN (Partikelanzahl) verschärft, was sich positiv auf die Beladung auswirken dürfte.

Im Gegensatz dazu erwarten wir einen weiteren Anstieg des Marktanteils von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) von 10 % im Jahr 2022 auf etwa 12 % im Jahr 2023.

Wir gehen davon aus, dass die Substitution im Einklang mit der weiteren Verbreitung der Tri-Metall-Katalysatoren und dem Absatz in der Automobilindustrie zunehmen wird (~730koz Pd wurden durch Pt in Autokatalysatoren für Benzin ersetzt).

Für 2023 prognostizieren wir einen geringeren Platinmarktüberschuss von 100 koz, ein geringes Defizit von 100 koz für Palladium und Rhodium, das voraussichtlich nahezu ausgeglichen sein wird.

Batterie Metalle Markt Update

Lithium

China ist nach wie vor der wichtigste Motor für die weltweite BEV-Nachfrage und -Produktion. Die BEV-Produktion in China hat sich im Jahr 2022 auf über 5 Millionen Einheiten fast verdoppelt, was bedeutet, dass ein Fünftel der in China produzierten Fahrzeuge nun BEVs sind. Die Ausweitung der Subventionen für "New Energy Vehicles" war der wichtigste Faktor, der die Produktion von Elektrofahrzeugen im Laufe des Jahres ankurbelte. Weltweit übertraf die Produktion von BEVs im Jahr 2022 die Erwartungen und stieg auf 8,4 Millionen Einheiten oder 10 % der globalen LDV-Produktion, wobei auch in Europa und den USA ein starkes Wachstum zu verzeichnen war. Infolge dieses Anstiegs der BEV-Nachfrage, insbesondere in China, erreichten die Lithiumpreise im Jahr 2022 Rekordhöhen und blieben das ganze Jahr über gut gestützt, so dass sie im Jahresdurchschnitt fast 70.000 $/t LCE betrugen und damit fast 300 % höher lagen als im Jahr 2021.

Die Bruttonachfrage nach Lithium ist im vergangenen Jahr schätzungsweise um 46 % gestiegen, was vor allem auf die gestiegene weltweite Nachfrage aus dem Batteriesektor zurückzuführen ist. Schätzungen zufolge waren die BEV-Verkäufe für fast drei Viertel dieses Wachstums der Bruttonachfrage verantwortlich, wobei insbesondere die chinesische BEV-Produktion und der Absatz die Markterwartungen übertrafen.

Das Angebot an Primärlithium ist als Reaktion auf die steigende Nachfrage um schätzungsweise 29 % gestiegen, wobei fast der gesamte Angebotszuwachs aus der Erweiterung von Brownfield-Minen und Solen in Australien und Chile stammt.

Aufgrund des Wiederauflebens von Lithiumeisenphosphat-Kathoden (LFP) in China hat sich die Nachfrage nach Lithiumvorprodukten für Batterien vorzugsweise auf Lithiumcarbonat verlagert. Lithiumhydroxid bleibt jedoch der Motor des Nachfragewachstums in Europa und Nordamerika, da nickelhaltige Kathoden in diesen Regionen weiterhin dominieren.

Für das Jahr 2023 wird ein Anstieg der Lithiumnachfrage um 21 % gegenüber 2022 prognostiziert, wobei der Großteil dieses Anstiegs auf die wachsende Nachfrage nach Autobatterien zurückzuführen ist. Die anhaltend höheren Preise und die verbesserten langfristigen Aussichten für die Lithiumnachfrage haben, wie bereits erwähnt, zu einer Reaktion des Angebots geführt, und es wird erwartet, dass die Lithiumpreise von den Rekordwerten des Jahres 2022 zurückgehen, aber weiterhin deutlich über den langfristigen historischen Durchschnittspreisen liegen werden. Dies ist eine notwendige Marktdynamik, die Anreize für neue Projekte schafft, die zur Deckung des Nachfragewachstums erforderlich sein werden. Es wird erwartet, dass das Wachstum des primären Lithiumangebots in den nächsten zehn Jahren immer noch hinter der Nachfrage zurückbleiben wird, aber neue Projekte sind in der Lage, den Marktbedarf in den nächsten Jahren zu decken, wenn die Bedingungen stimmen.

Die verstärkte Konzentration auf ökologische und soziale Faktoren in den letzten Jahren hat die Komplexität der Genehmigung und Entwicklung neuer Projekte erhöht und die Fristen erheblich verlängert. In Anbetracht der aktuellen Prognosen für die Durchdringung des globalen Automobilmarktes mit BEVs werden erhebliche Investitionen in neue Lithiumlieferungen erforderlich sein, um die prognostizierte Nachfrage im nächsten Jahrzehnt zu decken. Unserer Ansicht nach ist es unwahrscheinlich, dass das neue Angebot mit der prognostizierten Nachfrage Schritt hält, was ab 2026/2027 zu einem Defizit in der Lithiumversorgung führen wird, was die Preise länger hoch halten wird.

Nickel

Die Nickelnachfrage aus dem Batteriesektor dürfte 2022 gegenüber 2021 um 40 % gestiegen sein, was vor allem auf den starken Absatz von BEV zurückzuführen ist.

Ein Rückgang der Nachfrage nach rostfreiem Stahl um 7 % gegen Ende des Jahres 2022 und im Laufe des Jahres 2023 hat diesen Nachfrageanstieg jedoch wieder ausgeglichen. Edelstahl wurde durch den Immobilienabschwung in China und eine Verschlechterung der europäischen Wirtschaft beeinträchtigt.

Die Anspannung auf dem Nickelmarkt der Klasse 1 hat sich im Laufe des Jahres trotz der starken Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge ebenfalls gelockert. Die Zweiteilung zwischen den Märkten für Nickel der Klasse 2 und der Klasse 1 hat sich aufgrund des Ausbaus der Kapazitäten für die Umwandlung von Nickel-Roheisen (NPI) in Matte in Indonesien etwas aufgelöst. Diese Umwandlung ist zwar kohlenstoffintensiver als die traditionellen Produktionswege für Nickel der Klasse 1, doch dürfte dies auf dem asiatischen Markt kein Problem darstellen. Darüber hinaus laufen die HPAL-Anlagen der neuen Generation in Indonesien reibungsloser an als ursprünglich erwartet, was die Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe für die Batterielieferkette weiter verringert.

Die Nickelpreise an der LME lagen im Jahr 2022 bei durchschnittlich 26 300 $/t und damit 42 % höher als 2021. Ein Short Squeeze im ersten Quartal führte Anfang März zu einer Preiserholung, bevor der Preis bis zum dritten Quartal auf rund 20.000 $/t zurückging. Die Preisvolatilität nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ließ nach, da der Rohstoff und die damit verbundenen Produzenten nicht auf den Sanktionslisten standen und die erwarteten Unterbrechungen der Lieferkette nicht eintraten.

Nach einem kleinen Defizit im Jahr 2021 dürfte der Nickelmarkt aufgrund des starken Angebotswachstums aus Indonesien in einen Überschuss übergegangen sein. Das Gesamtangebot an Nickel dürfte 2022 um 13 % auf über 3 Mio. Tonnen steigen, während die Nachfrage um 3 % auf 2,7 Mio. Tonnen (ohne Recycling) zurückgehen dürfte.

Der Nickelmarkt wird voraussichtlich auch im Jahr 2023 einen Überschuss aufweisen. Das Primärangebot wird in diesem Jahr voraussichtlich um 17 % steigen, da die Minen in Indonesien ihre Produktion weiter hochfahren, während die Nachfrage mit 6 % eher bescheiden ausfällt.

STRATEGISCHE ÜBERPRÜFUNG

Der disziplinierte Fokus auf Kapitalallokation und wertsteigernde Fusionen und Übernahmen wurde auch im Jahr 2022 beibehalten. Die Preise für Batteriemetalle blieben das ganze Jahr über auf hohem Niveau, und es war eine Tendenz anderer Branchenkollegen zur Diversifizierung in den Bereich der Batteriemetalle erkennbar.

Im Jahr 2022 wurden mit dem Wachstum in der europäischen Region bedeutende Fortschritte erzielt. Eine 85%ige Beteiligung an Keliber wurde erworben, indem wir unser Recht auf eine 50%ige Beteiligung ausübten und gleichzeitig den Minderheitsaktionären mit Ausnahme der Finnish Minerals Group, die ein Hauptaktionär bleibt, ein Angebot unterbreiteten. Die erforderlichen Genehmigungen für das Projekt wurden eingeholt, und der Bau der Raffinerie wird 2023 beginnen.

Die Rekapitalisierung von Sandouville gewinnt an Schwung, und die Aussichten sind gut, dass wir in Europa PGM- und zu gegebener Zeit auch Batteriemetall-Recyclingbetriebe in nennenswertem Umfang aufbauen. Durch die kürzlich erfolgte Aufstockung unserer Investition in New Century sind wir auch in der Lage, im Bereich der Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit aktiver zu werden.

Auch das US-Energieministerium hat eine Kreditzusage in Höhe von bis zu 700 Millionen US-Dollar für die Erschließung des Rhyolite-Ridge-Projekts in Nevada erteilt. Dies spiegelt die starke Unterstützung für den Aufbau einer lokalen Versorgung mit wichtigen Mineralien wider, die für eine kohlenstoffarme Wirtschaft sowohl in Nordamerika als auch in Europa benötigt werden, wo wir zielgerichtet strategische Stützpunkte aufgebaut haben.

Diese Möglichkeiten schließen eine selektive Expansion nach Afrika als Teil unserer Strategie für die Region Afrika nicht aus. Wir haben festgestellt, dass sich Sambia unter der neuen Führung von Präsident Hichilema in ein attraktives Land verwandelt, das unter günstigen politischen Rahmenbedingungen versucht, Bergbaukapital anzuziehen. Während die sambische Bergbauindustrie durch jahrelange schlechte Regulierung und Vernachlässigung zerstört wurde, wächst die Zuversicht, dass die Veränderungen anhalten und sinnvolle Möglichkeiten zur Erneuerung der Bergbauindustrie schaffen werden. Der beabsichtigte Verkauf der Mopani-Mine ist von besonderem Interesse, da er eine einmalige Gelegenheit bietet, zu einem günstigen Einstiegspunkt in die Rohstoffzyklen eine bedeutende Produktion von Unzen Kupfer, einem grünen Schlüsselmetall für eine kohlenstoffarme Wirtschaft, zu sichern.

Da solche Möglichkeiten in anderen Teilen der Welt rar sind und der Wettbewerb um Ressourcen aufgrund der Risikowahrnehmung zunimmt, sehen wir in der Diversifizierung bestimmter Rohstoffe und Länder innerhalb Afrikas einen wichtigen Beitrag zum Wachstum unserer Strategie für grüne Metalle.

OPERATIVER AUSBLICK FÜR 2023*

Nach der Normalisierung der Produktionsraten in der Stillwater-Mine im vierten Quartal 2022 wird erwartet, dass die PGM-Betriebe in den USA im Einklang mit dem neu positionierten Plan produzieren werden, wobei für 2023 eine 2E-PGM-Produktion zwischen 500.000 2Eoz und 535.000 2Eoz prognostiziert wird, wobei die AISC zwischen 1.400 US$/2Eoz und 1.500 US$/2Eoz liegen, was das höhere ORD- und nachhaltige Kapital für die nahe Zukunft widerspiegelt, wie im neu positionierten Plan vorgesehen. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 285 und 300 Mio. US$ betragen, einschließlich etwa 25 Mio. US$ Projektkapital.

Die 3E-PGM-Produktion für die US-PGM-Recyclingbetriebe wird für das Jahr 2023 auf 450.000 bis 500.000 eingespeiste 3Eoz prognostiziert Die Investitionsausgaben werden auf 2,6 Millionen US$ (41,9 Millionen R) geschätzt.

Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe wird für 2023 auf 1,7 Mio. 4Eoz bis 1,8 Mio. 4Eoz geschätzt, einschließlich etwa 60.000 4Eoz PoC von Dritten, mit AISC zwischen R20.800/4Eoz und R21.800/4Eoz (US$1.300/4Eoz und US$1.363/4Eoz) - ohne Kosten für PoC von Dritten. Die Investitionsausgaben werden für das Jahr auf R5,4 Milliarden (338 Millionen US$)* prognostiziert, einschließlich Projektkapital in Höhe von R920 Millionen (58 Millionen US$) für das K4-Projekt.

Die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) wird für 2023 auf 23.500 kg (756 Unzen) bis 24.500 kg (788 Unzen) geschätzt. Diese Prognose spiegelt eine Rückkehr zu normalisierten Produktionsraten nach dem Arbeitskampf im Jahr 2022 wider, schließt jedoch die Produktion von Schacht Beatrix 4 und Kloof 1 aus, die derzeit Gegenstand von Section 189 Konsultationen sind. Die AISC werden voraussichtlich zwischen R950.000/kg und R1.020.000/kg (1.882 US$/oz und 1.940 US$/oz) liegen. Die Investitionsausgaben werden auf R5,9 Mrd. (237 Mio. US$) prognostiziert, einschließlich R1,95 Mrd. (122 Mio. US$) an Projektinvestitionen für das Burnstone-Projekt und R150 Mio. (9 Mio. US$) für das Vertiefungsprojekt Kloof 4.)

Die Produktion der Sandouville-Nickelraffinerie wird auf 9,5 bis 10,1 Kilotonnen Nickelprodukt prognostiziert, bei einem Nickeläquivalent von 24.813 €/t (R409k/t)* und Investitionsausgaben von 15,9 Mio. € (R262,9 Mio.)*. Die Investitionsausgaben für das Lithiumprojekt Keliber werden für das Jahr 2023 auf etwa € 231 Millionen (R3,81 Milliarden)* geschätzt.

*Der Leitfaden wurde, soweit relevant, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von R16,00/US$ und R16,50/€ umgerechnet.

NEAL FRONEMAN

GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND

SIBANYE-STILLWATER-GRUPPE SICHERHEITS- UND BETRIEBSPRÜFUNG

Sicherheit

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns nach wie vor oberste Priorität, und wir setzen uns weiterhin für ein sicheres Arbeitsumfeld in allen unseren Betrieben ein. Die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsstatistiken in der gesamten Gruppe im Jahr 2022 und insbesondere der deutliche Rückgang der Zahl der Todesfälle war erfreulich. Alle Sicherheitsindikatoren der Gruppe haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, und die seit Mitte 2021 festgestellten positiven Sicherheitstrends konnten aufrechterhalten werden, was unser Vertrauen in die Anwendbarkeit unseres Schwerpunkts der echten Risikominderung stärkt, der nach einer besorgniserregenden Verschlechterung der Sicherheit in der gesamten Gruppe im Jahr 2021 eingeführt wurde.

Diese lobenswerte Verbesserung der Sicherheitsleistung der Gruppe spiegelt sich in einer 29%igen Verbesserung der Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Verletzungen (TRIFR) von 7,10 (pro Million Arbeitsstunden) im Jahr 2021 auf 5,07 im Jahr 2022, einer 23%igen Verbesserung der Häufigkeit schwerer Verletzungen (SIFR) von 3,77 im Jahr 2021 auf 2,91 im Jahr 2022 und einer 27%igen Verbesserung der Häufigkeit von Verletzungen mit Ausfallzeiten (LTIFR) von 6,03 im Jahr 2021 auf 4,41 im Jahr 2022 wider. Bemerkenswert ist, dass diese Sicherheitskennzahlen für 2022 auch wesentlich besser waren als die durchschnittlichen Sicherheitskennzahlen der Gruppe in den Jahren 2019 und 2020, wobei die durchschnittliche LTIFR, SIFR und FIFR für 2022 um 18 %, 4 % bzw. 40 % besser waren als die vergleichbaren Kennzahlen für den Durchschnitt der Jahre 2019 und 2020, die beide vor dem Rückgang der Sicherheitsstatistiken in 2021 als gute Sicherheitsjahre galten.

Der Schwerpunkt für 2022 und die Fortsetzung im Jahr 2023 liegt weiterhin auf der Beseitigung tödlicher Zwischenfälle, wobei die Umsetzung unserer kritischen Kontrollen, lebensrettenden Verhaltensweisen und kritischen Managementroutinen zur Verhinderung von Todesfällen die Ankerpunkte bilden. Die Schlüsselbotschaft der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle im Jahr 2022 lautet: "Blockieren Sie den Weg zum Tod, wissen Sie, wann Sie unsichere Arbeit stoppen müssen, und stoppen Sie ohne zu zögern". Als Teil der Verpflichtung zur Lebensrettung haben über 95 % der Mitarbeiter von Sibanye-Stillwater ein "Life saving commitment booklet" unterschrieben, das unsere wesentlichen Sicherheits- und Lebensrettungsprotokolle enthält und dazu beigetragen hat, den Teams ein tieferes Verständnis unserer Sicherheitsprotokolle und ihrer Verantwortlichkeiten zu vermitteln, einschließlich der Frage, wann sie unsichere Arbeitspraktiken ohne zu zögern abbrechen müssen, damit sie und ihre Teamkollegen jeden Tag sicher zu ihren Familien zurückkehren können.

Bei der Umsetzung des Plans zur Beseitigung tödlicher Unfälle konzentrieren sich die Teams darauf, unwirksame Kontrollen zu verstehen und festgestellte Faktoren durch standortspezifische Pläne zur Beseitigung tödlicher Unfälle zu beseitigen. Mit der Priorität auf hochenergetischen Vorfällen ist die Meldung von Beinaheunfällen zu einem wichtigen Instrument geworden, um den potenziellen Verlust von Menschenleben zu vermeiden. Wir haben alle Vorfälle in zwei Kategorien unterteilt, nämlich:

- Verletzungen mit potenziellem Verlust des Lebens (IPLL)

- Nicht-Verletzungen (Zwischenfälle) mit möglichem Verlust von Menschenleben (NIPLL)

Wöchentliche Überprüfungen von potenziellen Todesfällen wurden eingeführt und erfassen den Prozess des Lernens aus Vorfällen (LFI), der den Austausch von Lehren und Erkenntnissen innerhalb der Gruppe unterstützt.

Die Gruppe hat gruppenweite Mindeststandards eingeführt, die Mindestanforderungen für kritische Kontrollen, kritische lebensrettende Verhaltensweisen und kritische Managementroutinen in der gesamten Gruppe festlegen. Unser Schwerpunkt liegt auf proaktiven Maßnahmen des operativen Linienmanagements auf der Grundlage der Bewertung von Frühindikatoren und Verbesserungen in diesen Bereichen.

Infolge der verstärkten Konzentration auf die Beseitigung tödlicher Unfälle kam es im Jahr 2022 zu einem erheblichen Rückgang der tödlichen Unfälle, wobei die Zahl der Todesopfer von 21 im Jahr 2021 auf fünf im Jahr 2022 sank. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein im südafrikanischen Tiefbaubetrieb dar, zumal die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) im Jahr 2022 auf 0,033 zurückging, was einer Verbesserung von 75 % gegenüber 2021 entspricht und die niedrigsten Werte für tödliche Unfälle in der zehnjährigen Geschichte der Gruppe darstellt. Dies sind jedoch immer noch fünf Todesfälle zu viel, und unsere unermüdliche Konzentration auf die Beseitigung von Risiken in unseren Betrieben wird uns auf unserem Weg unterstützen, die Zahl der Todesfälle an unseren Arbeitsplätzen nachhaltig zu reduzieren. Am 21. Januar 2023 verzeichneten die SA-Goldbetriebe 2 Millionen Schichten ohne Todesfälle und am 14. Februar 2023 verzeichneten die SA-PGM-Betriebe 5 Millionen Schichten ohne Todesfälle. Diese Indikatoren bieten eine ermutigende Grundlage, auf der wir für die Zukunft aufbauen können. Wir sind zuversichtlich, dass diese Maßnahmen zu einer deutlichen Verringerung der tödlichen Zwischenfälle beigetragen haben, und wir sind fest davon überzeugt, dass wir unser Ziel von null Unfällen am Arbeitsplatz erreichen können.

Leider erlitt am 8. Oktober 2022 ein 40-jähriger Lokomotivführer, Frau F. Ntlekisana, in der SA Gold Kloof schwere Verletzungen und verstarb bei einem Zwischenfall im Zusammenhang mit der Verklemmung. Obwohl dieser einzige Todesfall im vierten Quartal 2022 statistisch gesehen eine lobenswerte Verbesserung im Vergleich zu den neun Todesfällen im vierten Quartal 2021 darstellt, ist jeder Todesfall inakzeptabel.

US-PGM-Betriebe

Das schwere Unwetter, das im Juni 2022 zu regionalen Überschwemmungen in Montana führte, schränkte den Zugang zum Stillwater-Betrieb für sieben Wochen ein und führte zur Aussetzung aller betrieblichen Aktivitäten in der Stillwater-Mine (die 60 % der Produktion der US-PGM-Betriebe ausmacht), bis der Zugang zur Mine wiederhergestellt war. Der allmähliche Aufbau eines normalisierten Produktionsniveaus bis November 2022 hatte weitere Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse im zweiten Halbjahr 2022. Darüber hinaus schränkten die kumulativen Auswirkungen verschiedener betrieblicher Einschränkungen seit 2018 und der anhaltende Fachkräftemangel die betriebliche Flexibilität und Produktivität stark ein, was die Produktion und die Kosten im Laufe des Jahres erheblich beeinträchtigte.

Das sich verschlechternde wirtschaftliche und betriebliche Umfeld und die weniger positiven Aussichten für den Palladiumpreis veranlassten zu einer Überprüfung und Neupositionierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe, um betriebliche Einschränkungen und Volatilität durch eine Verbesserung der betrieblichen Flexibilität anzugehen und dadurch konsistentere betriebliche und finanzielle Ergebnisse sowie einen nachhaltigen Produktionsaufbau auf über 700.000 2Eoz pro Jahr zu AISC unter 1.000 US$/2Eoz (in 2022) bis 2027 sicherzustellen. Die Einzelheiten des neu ausgerichteten Betriebsplans sind unter https://www.sibanyestillwater.com/features/us-pgm-operations-review/ verfügbar. Um die angestrebte Produktion und die angestrebten Kosten zu erreichen, sind über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren erhöhte Investitionen in die Erschließung von Erzreserven und andere wesentliche Instandhaltungsinvestitionen erforderlich, um den Erschließungszustand der Minen zu verbessern, sowie der Bau einer neuen unterirdischen zementierten Versatzanlage bei Stillwater East, die eine geeignete Lösung für die schwierigen Bodenverhältnisse bieten wird. Eine Reihe von Abbaustellen in Gebieten, die aus Gründen der Sicherheit und der Qualität des Abbaus eine zementierte Verfüllung benötigen, wurden bis zur voraussichtlichen Fertigstellung der Anlage innerhalb der nächsten drei Jahre ausgesetzt, wodurch die Wiederaufnahme des Abbaus in den ausgesetzten Abbaustellen und ein relativ rascher Produktionsanstieg bei Stillwater East nach Inbetriebnahme der Anlage ermöglicht wird.

Infolge des Hochwasserereignisses und anderer betrieblicher Einschränkungen, die in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022 und des dritten Quartals 2022 hervorgehoben wurden (die geologische und geotechnische Komplexität von East Boulder im Zusammenhang mit dem Bergbau West, verbunden mit einem kritischen Fachkräftemangel/erhöhten Lachgaswerten), ging die geförderte 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe von 421.133 2Eoz im Vergleich zu 2021 um 26 % zurück.

Die Umsetzung des neu positionierten Betriebsplans und die beschleunigte Entwicklung zur Wiederherstellung der Flexibilität sind im Gange, aber die Produktivität wird weiterhin durch die hohe Mitarbeiterfluktuation beeinträchtigt, die durch die niedrige Arbeitslosenquote und den Fachkräftemangel in der Region und im Land insgesamt und speziell für die PGM-Betriebe in den USA - einen Mangel an bergbaulichen, geologischen und handwerklichen Fähigkeiten - noch verstärkt wird. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Beschaffung, Ausbildung und Bindung der erforderlichen Qualifikationen bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsbedingungen. So werden beispielsweise in East Boulder überarbeitete Schichtpläne (sieben Tage an/sieben Tage frei) erprobt, um die Reisezeiten zu reduzieren und die Schichtzeiten für die Mitarbeiter zu verlängern, was zu einer höheren Produktivität führen dürfte. Die hohe Fluktuationsrate hat sich allmählich gebessert, aber es wird noch einige Monate dauern, bis sich dies ändert. Positiv zu vermerken ist, dass die Produktion im Januar 2023 nach einem stark gestörten Jahr 2022 gut angelaufen ist und die Gesamtproduktion der US-PGM-Untertagebetriebe über dem Budget liegt.

Die AISC für 2022 stiegen um 58 % auf 1.586 US$/2Eoz (R25.951/2Eoz), was in erster Linie auf den Rückgang der Produktion zurückzuführen ist. Darüber hinaus trugen die allgemeinen Inflationskosten, die die Branche betreffen, ein Anstieg der Kosten für die Erschließung von Erzreserven (ORD) um 93 % auf 176 Mio. US$ (R2,9 Mrd.) aufgrund der Änderung der Klassifizierung der Erschließung von Stillwater East von Wachstumskapital auf Erhaltungskapital (ORD), höhere Unterstützungs- und Ausrüstungskosten, die fortgesetzte Abhängigkeit von der Erschließung durch Auftragnehmer bei East Boulder und die Aufstockung der ORD in allen Betrieben zur Erhöhung der Flexibilität beim Abbau zum Kostenanstieg bei. Das Betriebskapital (Ausrüstung für den Untertagebau, einschließlich Fernerkundungs- und Umweltüberwachungsausrüstung) zur Gewährleistung eines sichereren Betriebsumfelds stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 % auf 72 Mio. US$ (1,2 Mrd. Euro).

Die Entscheidung, weiteres Wachstumskapital bei Stillwater East auszusetzen, führte dazu, dass die Investitionsausgaben für das Projekt bis 2022 um 50 % auf 82 Mio. USD (1,3 Mrd. Euro) zurückgingen. Wie viele andere Branchen in den USA und weltweit sind auch die US-amerikanischen PGM-Betriebe nach wie vor mit einem zugrunde liegenden Inflationsdruck, Problemen in der Lieferkette, einer Inflation der Inputkosten und höheren Arbeitskosten aufgrund des Fachkräftemangels konfrontiert, was die Abhängigkeit von Auftragnehmern zu höheren Kosten erhöht.

Der Produktionsrückgang im Jahr 2022 in Verbindung mit einem im Jahresvergleich um 11 % niedrigeren durchschnittlichen 2E-PGM-Korbpreis von 1.862 US$/2Eoz (30.482 R/2Eoz) war der Hauptgrund für den Rückgang des bereinigten EBITDA des US-PGM-Geschäfts um 47 % auf 386 Mio. US$ (6,3 Mrd. R).

Die 2E-PGM-Produktion im zweiten Halbjahr 2022 lag mit 191.094 2 Unzen um 30 % niedriger als im zweiten Halbjahr 2021 und um 17 % niedriger als im ersten Halbjahr 2022, was die Auswirkungen der regionalen Überschwemmungen und des anschließenden Produktionsaufbaus in der Stillwater-Mine widerspiegelt. Die Produktion der Stillwater-Mine lag mit 116.786 2Eoz um 31 % unter dem Vorjahreswert, während die Produktion von East Boulder mit 74.309 2Eoz um 27 % unter dem Vorjahreswert lag. Die AISC für H2 2022 stiegen im Jahresvergleich um 77 % auf 1.840 US$/2Eoz (31.880 R/2Eoz), wobei die ORD-Ausgaben um 81 % auf 93 Mio. US$ (1,6 Mrd. R) und das nachhaltige Kapital um 141 % auf 47 Mio. US$ (806 Mio. R) im Jahresvergleich stiegen, und zwar aus denselben Gründen, die oben genannt wurden. In Übereinstimmung mit der Aussetzung von weiterem Wachstumskapital bei Stillwater East und der Neuklassifizierung von ORD war das Projektkapital von 47 Mio. US$ (814 Mio. R) für H2 2022 um 41 % niedriger als im Vorjahr.

US-PGM-Recyclingbetrieb

Die weltweite Verlangsamung der Verschrottung von Gebrauchtwagen aufgrund des unsicheren globalen Wirtschaftsumfelds, höherer Zinssätze und höherer Neuwagenpreise sowie anhaltende logistische Einschränkungen in der Lieferkette, einschließlich Hafen- und Straßentransport, und die konsequente Einhaltung der Grundsätze einer verantwortungsvollen Beschaffung wirkten sich im Jahr 2022 auf die Anlieferungs- und Zuführungsraten im US-PGM-Recyclingbetrieb aus. Die durchschnittliche Einspeisung von verbrauchtem Autokatalysator im US-Recyclingbetrieb ging 2022 um 21 % auf 18,8 Tonnen pro Tag zurück, verglichen mit 23,8 Tonnen pro Tag im Jahr 2021, bei einer Gesamtmenge an eingespeisten PGM-Unzen von 598.774 3Eoz, 21 % weniger als im Vorjahr.

Der Recyclingbestand stieg von 25 Tonnen Ende 2021 auf 49 Tonnen Ende 2022. Die Anzahlungen von Kunden verringerten sich von 441 Mio. USD Ende 2021 auf 258 Mio. USD Ende 2022, was auf ein geringeres Volumen an Autokatalysatoren, die im zweiten Halbjahr 2022 eingingen, und auf niedrigere Palladium- und Rhodiumpreise zurückzuführen ist, was eine Freisetzung von 183 Mio. USD an Betriebskapital ermöglichte.

Der durchschnittliche 3E-PGM-Korbpreis für die US-PGM-Recyclingbetriebe für 2022 sank im Jahresvergleich um 13 % auf 3.067 US$/3Eoz (50.202 R50/3Eoz) aufgrund niedrigerer realisierter 3Eoz-Preise, wobei das bereinigte EBITDA um 23 % auf 78 Mio. US$ (R1,3 Mrd.) zurückging. Der Nettogewinn nach Nettofinanzierungserträgen aus dem PGM-Recycling in den USA lag im Jahr 2022 mit 92 Mio. US$ (R1,5 Mrd.) um 25 % niedriger als im Jahr 2021 (122 Mio. US$/R1,8 Mrd.).

In H2 2022 sanken die durchschnittlichen Autokatalysator-Eingangsraten um 37 % im Vergleich zu H1 2022. Die durchschnittlichen Autokatalysator-Einspeiseraten sanken um 35 % von 22,8 Tonnen pro Tag in H2 2021 auf 14,9 Tonnen pro Tag in H2 2022. Der US-PGM-Recyclingbetrieb förderte in H2 2022 237.441 3Eoz, ein Rückgang von 33 % gegenüber H2 2021. Da der verfügbare Bestand von 124 Tonnen Ende Juni 2022 auf 49 Tonnen am Jahresende sank, konzentrierte sich der Betrieb angesichts der anhaltenden Produktionsbeschränkungen auf das Bestandsmanagement im zweiten Halbjahr 2022.

SA PGM-Betriebe

Die PGM-Betriebe in SA lieferten solide Betriebsergebnisse, wobei die 4E PGM-Produktion von 1.730.808 4Eoz für 2022 (einschließlich zurechenbarer Unzen von Mimosa und PoC) geringfügig unter dem unteren Bereich der Prognose lag. Die Produktion war um 9 % niedriger als im Jahr 2021, was in erster Linie auf die anhaltenden Lastkürzungen durch Eskom zurückzuführen ist, die sich gegen Ende des Jahres verschärften und zu einer geschätzten Verringerung von 22.700 4 Unzen im Jahr 2022 führten. Erfreulicherweise wurde das gelagerte Erz mit etwa 33.000 Unzen, das sich bis zum Ende des dritten Quartals 2022 (aufgrund der verstärkten Lastbeschränkung) angesammelt hatte, größtenteils während der Feiertage zum Jahresende im Dezember 2022 verarbeitet, wodurch die möglichen Auswirkungen auf die Produktion erheblich reduziert wurden. Weitere Faktoren, die sich auf die Produktion auswirkten, waren der Diebstahl von Kupferkabeln, konzernweite Sicherheitsmaßnahmen im Einklang mit unserer Sicherheitsstrategie und vorübergehende Produktivitätseinschränkungen in Gebieten, in denen aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse abgebaut wurde. Die Produktion von 1.667.464 4Eoz (ohne PoC) war im Vergleich zum Vorjahr um 9 % niedriger. Die verarbeiteten 4E PGM PoC stiegen um 5 % auf 63.344 4Eoz, blieben jedoch aufgrund von Produktionsproblemen und starken Regenfällen, die PoC-Drittlieferanten beeinträchtigten, hinter den Erwartungen für Anfang 2022 zurück.

Die verkauften Platinmetalle (einschließlich der von Mimosa zurechenbaren) gingen im Jahresvergleich um 12 % auf 1.662.101 4Eoz zurück und lagen damit etwa 69.000 4Eoz unter der Produktion des Jahres 2022. Dies ist in erster Linie auf zeitliche Differenzen zwischen der Verarbeitung des gelagerten Erzes während der Dezemberferien und dem Jahresabschluss zurückzuführen. Die Verarbeitungsanlagen in den SA PGM Betrieben arbeiteten weiter, nachdem die Bergbaubetriebe ihre Produktion über die Dezemberfeiertage eingestellt hatten, und nutzten die freien Verarbeitungskapazitäten, um das gelagerte Erz zu verarbeiten (der 4E PGM Ausstoß der Edelmetallraffinerie (PMR) im Dezember 2022 war doppelt so hoch wie der Durchschnitt der vorangegangenen 11 Monate), was zu einem Anstieg der Bestände in der Verarbeitungspipeline am Ende des Finanzjahres führte, die anschließend während der Dezemberfeiertage raffiniert und als raffiniertes Metall zum Verkauf in den Tresoren der PMR gelagert wurden. Die ca. 69.000 4Eoz an raffiniertem 4E-PGM-Metall, die im Dezember 2022 produziert und im PMR gelagert wurden, werden sich in den Verkäufen des ersten Quartals 2023 niederschlagen.

Die AISC (ohne die Einkaufskosten in Verbindung mit PoC) von R19.313/4Eoz (US$1.180/4Eoz) stiegen im Jahresvergleich um 14 %, was in erster Linie auf die geringere Produktion und den Inflationsdruck bei importierten Ersatzteilen, Stahlprodukten, Produkten auf Ammoniakbasis sowie Brennstoffen und Öl zurückzuführen ist. In Anbetracht der Auswirkungen externer Faktoren auf die Produktion ist dies eine lobenswerte Kostenentwicklung, die im Gegensatz zu den von anderen Unternehmen der Branche gemeldeten höheren Stückkostensteigerungen steht und wahrscheinlich dazu führen wird, dass sich die PGM-Betriebe in Südafrika weiter nach unten in der Kostenkurve der Branche bewegen. Die AISC (einschließlich PoC) stiegen um 11 % auf R20.078/4Eoz (1.227 US$/4Eoz), was auf einen Anstieg der PoC-Unzen zurückzuführen ist, obwohl die Kosten für PoC-Material infolge der niedrigeren durchschnittlichen PGM-Preise gesunken sind.

Die Investitionsausgaben für 2022 stiegen im Jahresvergleich um 34 % auf R5,1 Mrd. (312 Mio. US$) und übertrafen damit die Prognose von R4,8 Mrd. (320 Mio. US$), wobei die Erschließung von Erzreserven mit R2,1 Mrd. (130 Mio. US$) um 35 % höher ausfiel, das Betriebskapital mit R2,1 Mrd. (126 Mio. US$) um 2 % höher ausfiel und die Projektausgaben von 203 Mio. R (14 Mio. US$) im Jahr 2021 auf 925 Mio. R (57 Mio. US$) stiegen, hauptsächlich für das Projekt Marikana K4. Die Investitionsausgaben übertrafen die Prognosen um 7 % oder R328 Millionen (8 Millionen US$ weniger), was auf das Vorziehen der geplanten Ausgaben für den Umbau des Ofens Nr. 1 in Marikana und die gleislose mobile Ausrüstung (TMM) in den Betrieben in Kroondal und Rustenburg zurückzuführen ist, die ursprünglich für 2023 geplant waren.

Der durchschnittliche PGM-Korbpreis für 2022 von R42.914/4Eoz (US$2.622/4Eoz) war 9% niedriger als für 2021 und trug dazu bei, dass das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 26% auf R38,1 Mrd. (US$2,3 Mrd.) zurückging. Die bereinigte EBITDA-Marge von 53 % blieb historisch hoch, wobei das bereinigte EBITDA für 2022 das zweithöchste bereinigte Jahres-EBITDA war, das von den PGM-Betrieben in Südafrika verzeichnet wurde.

Im zweiten Halbjahr 2022 produzierten die SA PGM-Betriebe 4E PGM in Höhe von 881.656 4Eoz (einschließlich PoC) und 843.658 4Eoz (ohne PoC), was einem Rückgang von 9 % bzw. 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist vor allem auf die ab September 2022 zunehmenden Lastkürzungen und die Verringerung der Produktion des Simunye-Schachts in Kroondal zurückzuführen, der das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. In H2 2022 stiegen die Konzentratkäufe von Dritten um 48% auf 37.998 4Eoz aufgrund erhöhter vertraglicher Lieferungen.

Die AISC für H2 2022 (ohne PoC) stiegen im Jahresvergleich um 20 % auf R20.431/4Eoz (1.179/4Eoz US$) und die AISC (einschließlich PoC) um 21 % auf R21.295/4Eoz (1.229/4Eoz US$). Dies ist in erster Linie auf die geringere Produktion, den anhaltenden Inflationsdruck und die um 42 % höheren ORD im zweiten Halbjahr 2022 auf R1,2 Mrd. (68 Mio. US$) zurückzuführen, was in erster Linie auf den Hochlauf der Erschließung von Marikana K4 zurückzuführen ist.

Der Chromabsatz in H2 2022 lag mit 1.132kt um 1 % höher als in H2 2021 (1.116kt). Die Chromeinnahmen in Höhe von 1,7 Mrd. R1 (97 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 lagen um 36 % höher als im Vorjahr, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich der erhaltene Chrompreis um 38 % von 166 US$/Tonne im zweiten Halbjahr 2021 auf 228 US$/Tonne im zweiten Halbjahr 2022 verbesserte, wobei die Produktion in den Betrieben in Rustenburg und Marikana gesteigert wurde und die Produktion in Kroondal stabil blieb.

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg ging um 6 % auf 628.897 zurück, wobei die AISC um 8 % auf R19.914/4Eoz (1.217 US$/4Eoz) stiegen, was angesichts der geringeren Produktion und des Inflationsdrucks ein solides Ergebnis darstellt. Die Bathopele-Produktion wurde durch den Abbau durch die Hex River-Verwerfung beeinträchtigt, während die Produktion von Siphumelele durch Seismizität beeinträchtigt wurde. Die 4E-PGM-Produktion im zweiten Halbjahr 2022 lag mit 324.025 4 Unzen um 6 % unter dem Vorjahreswert, wobei die Produktion über Tage mit 40.877 4 Unzen um 18 % höher ausfiel, was in erster Linie auf eine verbesserte Ausbeute der Anlage zurückzuführen ist, die um 26 % auf 43,2 % stieg (größere Menge an behandelter hochgradiger Schlacke). Die Untertageproduktion war mit 283.148 4 Unzen um 8 % niedriger. Die AISC stiegen im zweiten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 20.714 R / 4Eoz (1.195 US$ / 4Eoz), was auf die geringere Produktion und den anhaltenden inflationären Kostendruck zurückzuführen ist. Die AISC wurden auch durch 10 % höhere Lizenzgebühren und 18 % höhere ORD beeinflusst, die durch Nebenproduktgutschriften ausgeglichen wurden, die im Jahresvergleich um 44 % gestiegen sind, was in erster Linie auf eine höhere Chromproduktion und einen höheren Preis sowie einen höheren durchschnittlichen Nickelpreis zurückzuführen ist.

Der allmähliche Abbau am Simunye-Schacht (voraussichtliche Stilllegung im 4. Quartal 2022) und der geologisch schwierige Boden an den Schächten Bambanani und Kwezi, der sich negativ auf die Produktivität und den Fördergrad auswirkte, beeinträchtigten die 4E-Produktion des Kroondal-Betriebs. Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion ging im Jahr 2022 um 11 % auf 201.756 4Eoz zurück, wobei die AISC um 20 % auf 15.514 R$/4Eoz (948 US$/4Eoz) stiegen. In Bambanani wurde ein Zwei-Schicht-Zyklus eingeführt, um die Einsatzzeiten der Besatzungen zu verbessern und die Produktion zu steigern. Die 4E-PGM-Produktion war in H2 2022 um 11 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2021. Die AISC von R16.139/4Eoz (931 US$/4Eoz) waren um 17 % höher als im zweiten Halbjahr 2021, was auf die geringere Produktion, den inflationären Kostendruck und die zusätzliche Unterstützung für den Abbau unter ungünstigen Bodenbedingungen zurückzuführen ist.

Der Betrieb in Marikana wurde durch Lastkürzungen, Diebstahl von Kupferkabeln und Sicherheitsunterbrechungen beeinträchtigt. Das gelagerte Erz aus Marikana wurde während der Ferienzeit zum Jahresende verarbeitet, was zu höheren Lagerbeständen führte, obwohl es zum Jahresende als raffiniertes Metall gehalten wurde. Diese Bestände werden derzeit durch Verkäufe im ersten Quartal 2023 abgebaut. Das Projekt Marikana K4 liegt im Zeitplan und die erste PGM-Produktion wurde im Laufe des Jahres erreicht. Die 4E-PGM-Produktion für 2022 (ohne PoC) war mit 672.917 4Eoz um 12 % niedriger, wobei die AISC (ohne PoC) mit R20.500/4Eoz (1.253 US$/4Eoz) um 18 % höher waren, was in erster Linie auf die niedrigere Produktion, inflationäre Effekte und das um 52 % höhere ORD-Kapital zurückzuführen ist. Die PoC-Produktion stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 63.344 4Eoz, was zu einer insgesamt um 11 % niedrigeren 4E PGM-Produktion von 736.261 4Eoz führte. Die AISC (einschließlich PoC) stiegen um 12 % auf R22.076/4Eoz (1.349 US$/4Eoz).

In der zweiten Jahreshälfte 2022 ging die 4E-PGM-Produktion (ohne PoC) im Marikana-Betrieb im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 um 15 % auf 337.654 4Eoz zurück, wobei die Untertageproduktion um 15 % und die Übertageproduktion um 13 % sank. Die PGM-Produktion (einschließlich PoC) ging im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 375.652 4Eoz zurück, wobei sie von der Verarbeitung von PoC von Dritten profitierte, die um 48 % auf 37.998 4Eoz anstieg.

Die AISC (ohne PoC) und AISC (einschließlich PoC) für den Betrieb in Marikana stiegen im zweiten Halbjahr 2022 um 29 % auf R22.031/4Eoz (1.271 US$/4Eoz) bzw. R23.764/4Eoz (1.371 US$/4Eoz). Dies ist in erster Linie auf die geringere Produktion, den anhaltenden Inflationsdruck und den ORD zurückzuführen, der im Vergleich zum Vorjahr um 57 % höher war, was auf die zusätzliche ORD-Erschließung zurückzuführen ist, die gleichzeitig mit der Erschließung des Schachtes K4 durchgeführt wurde. Das Kapital des K4-Projekts wird für die Schachtinfrastruktur und -technik sowie für den Abbau bis zum ersten Erschließungsquerschlag ausgegeben, während die Erschließung jenseits des ersten Querschlags als ORD klassifiziert wird. Zu den höheren AISC für H2 2022 im Vergleich zu H2 2021 trugen auch die um 28 % (700 Mio. R/62 Mio. US$) niedrigeren Nebenproduktgutschriften bei, die die AISC um 1.139 R1/4Eoz (118 US$/4Eoz) erhöhten. Die Nebenproduktgutschriften wurden durch geringere PGM-Verkäufe und niedrigere Kupfer- und Nickelverkäufe beeinträchtigt, wobei sich die Bestände in der Basismetallraffinerie zum Jahresende erhöhten. Die AISC (einschließlich PoC) waren auch aufgrund höherer PoC-Einkaufskosten höher, die im Vergleich zum Vorjahr um 46 % auf 1,6 Mrd. R1 (95 Mio. US$) stiegen. Die Investitionsausgaben stiegen in H2 2022 um 34 % auf R2,0 Mrd. (116 Mio. US$), wobei das Projektkapital für das K4-Projekt um 165 % auf R519 Mio. (30 Mio. US$) anstieg.

Die zurechenbare 4E-Produktion von Mimosa ging 2022 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 3 % auf 115.534 4Eoz zurück, wobei die AISC um 17 % auf 1.150 US$/4Eoz/(18.817 R/4Eoz) stiegen, was vor allem auf den Inflationsdruck in Verbindung mit einem 56 %igen Anstieg des Betriebskapitals auf 53 Mio. US$ (864 Mio. R) durch den Bau einer neuen Absetzanlage, zusätzlicher unterirdischer Infrastruktur und metallurgischer Verbesserungen zurückzuführen ist.

Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion von Mimosa für H2 2022 ging im Jahresvergleich um 1 % auf 57.980 4Eoz zurück, wobei die verbesserte Ausbeute der Anlage den etwas geringeren Durchsatz ausglich. Trotz der stabilen Produktionsleistung stiegen die AISC in H2 2022 im Jahresvergleich um 24 % auf 1.304 US$/4Eoz (R22.594/4Eoz), was auf einen Anstieg des Betriebskapitals um 65 % im Jahresvergleich auf 33 Mio. US$ (R570 Mio.) und branchenweite Inflationseffekte zurückzuführen ist. Der Anstieg des Betriebskapitals ist auf den Bau eines neuen Haldenlagers, die Instandhaltung der unterirdischen Infrastruktur und die Optimierung des Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen im Flotationskreislauf zur Verbesserung der Ausbeute zurückzuführen.

Die 4E-PGM-Produktion von Platinum Mile war im Jahr 2022 um 8 % niedriger, was zu 14 % höheren AISC von 10.835 R / 4Eoz (662 US$ / 4Eoz) führte. Die 4E-PGM-Produktion von Platinum Mile in Höhe von 23.558 4Eoz im zweiten Halbjahr 2022 war im Vergleich zum Vorjahr um 23 % niedriger, was auf die Erschöpfung des höhergradigen Ostdamms im Jahr 2021 zurückzuführen ist, wobei der Schwerpunkt nun auf dem Westdamm liegt, wo geringere Mengen abgebaut werden, sowie auf geringere Abraummengen aus dem Betrieb in Rustenburg, was sich auf die Gewinnung auswirkte. Geringere Mengen und branchenweite Inflationseffekte führten dazu, dass die AISC in H2 2022 um 40 % auf R11.886/4Eoz (686 US$/4Eoz) stiegen und damit die niedrigsten in der Gruppe blieben.

Das K4-Projekt

Das K4-Projekt hat sich gut entwickelt und liegt mit 34 % der erreichten Meilensteine weiterhin im Zeitplan:

- Die ersten Rifftonnen wurden im Mai 2022 gehoben.

- Geförderte Rifftonnen für H2 2022 von 48.670 Tonnen mit einer Produktion von 3.984 4Eoz

- Die Erschließung von K4 zur Unterstützung des stationären Betriebs nimmt zu, wobei im zweiten Halbjahr 2022 3.475 Meter primäre Abfälle und 1.719 Meter primäre Riffe erschlossen werden. Die Sanierung des Merensky-Erzgangs verläuft planmäßig

- Oberflächeninfrastruktur ist weit fortgeschritten

- Über 1000 Mitarbeiter vor Ort, die sich im nächsten Jahr verdoppeln werden

- Die Investitionsausgaben für das Projekt beliefen sich im Jahr 2022 auf 924 Millionen Rupien (56 Millionen US-Dollar) und entsprachen damit dem Budget, während bis heute 1,1 Milliarden Rupien (69 Millionen US-Dollar) ausgegeben wurden. Für K4 ist ein weiteres Jahr mit hohen Investitionsausgaben im Jahr 2023 geplant (R920 Millionen/US$58 Millionen), die dann auslaufen werden.

SA-Goldgeschäfte

Die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) waren erheblich von den Arbeitskampfmaßnahmen und der Aussperrung der Beschäftigten betroffen, was zu einer vollständigen Schließung der Betriebe zwischen März und Juni 2023 führte. Die Aussetzung der Produktion und Verarbeitung in den Beatrix-Betrieben aus Sicherheitsgründen, einschließlich der Verstärkung der Absetzanlage im ersten Quartal 2022, trug zu einem Rückgang der Produktion (ohne DRDGOLD) im ersten Halbjahr 2022 um 77 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 bei. Die Produktion in der zweiten Jahreshälfte verbesserte sich im Vergleich zu H1 2022, lag aber aufgrund der schrittweisen Wiederaufnahme der sicheren Produktion immer noch deutlich unter der von H2 2021. Im vierten Quartal 2022 wurden normalisierte Produktionsraten erreicht.

Die Goldproduktion der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) ging 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 42 % auf 19.301 kg (620.541 Unzen) zurück. Die Produktion aus den SA-Goldbetrieben (ohne DRDGOLD) ging um 50% auf 13.736 kg (441.623 Unzen) zurück. Die Produktion von DRDGOLD ging im Jahresvergleich um 1 % auf 5.565 kg (178.919 Unzen) zurück, wobei sich die Ausbeute um 9 % auf 0,21 g/t verbesserte, was auf die letzte Phase der Bereinigung vieler Standorte der East Rand Gold Operations (ERGO) zurückzuführen ist, die zu einer geringeren Tonnage, aber einem höheren Gehalt führte, wodurch ein Rückgang der gefrästen Tonnen um 9 % ausgeglichen wurde.

Die AISC für die SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für 2022 stiegen im Vergleich zu 2021 um 58% auf R1.268.360/kg (2.410 US$/oz), was in erster Linie auf eine deutlich niedrigere Produktion zurückzuführen ist. Die AISC für die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) stiegen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 76 % auf R1.461.956 kg (2.778 US$/oz).

Das Projektkapital bei den SA-Goldbetrieben (einschließlich DRDGOLD) stieg um 178% auf R1,3 Milliarden (80 Millionen US$), wobei das Projektkapital, das in Kloof für das Vertiefungsprojekt Kloof 4 ausgegeben wurde, im Jahresvergleich um 6% auf R210 Millionen (13 Millionen US$) und das in das Burnstone-Projekt investierte Kapital um 402% auf R934 Millionen (57 Millionen US$) stieg. Die Investitionsausgaben in den SA-Goldbetrieben (ohne DRDGOLD) für ORD und nachhaltiges Kapital werden für 2023 erhöht bleiben, um die betriebliche Flexibilität wiederherzustellen, die sich aus den bedeutenden Betriebsunterbrechungen im Jahr 2022 ergeben hat.

Das Projektkapital bei DRDGOLD stieg um 164% auf R124 Mio. (8 Mio. US$), wobei die Ausgaben für Phase 1 des 20-MW-Solarprojekts und die damit verbundene Infrastruktur bei ERGO getätigt wurden, die voraussichtlich in 6-9 Monaten betriebsbereit sein werden. Phase 2 besteht aus zusätzlichen 40 MW mit Batterie-Backup (160 MW), die voraussichtlich 12-18 Monate nach Phase 1 fertiggestellt werden.

Der durchschnittliche Rand-Goldpreis, der im Jahr 2022 erzielt wurde, blieb in US-Dollar unverändert, aber der durchschnittliche Rand-Goldpreis stieg um 11 % auf R946.073/kg (1.798 US$/oz), was auf die Abwertung des Rand gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen ist. Trotzdem führte die geringere Produktion für 2022 zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) um 8,7 Mrd. R, wobei das bereinigte EBITDA von R5,1 Mrd. (346 Mio. US$) für 2021 auf einen Verlust von R3,5 Mrd. (219 Mio. US$) oder eine negative bereinigte EBITDA-Marge von 20 % für 2022 zurückging. In Anbetracht der verbesserten Aussichten für den Goldpreis und der jüngsten Schwäche des Rand, die dazu führte, dass der Spotpreis seit Jahresbeginn im Durchschnitt über R1 Mio./kg liegt, zusammen mit einer erwarteten Periode betrieblicher Stabilität, sind die Aussichten für die Goldbetriebe in Südafrika für 2023 sehr positiv.

Die Produktion für das zweite Halbjahr 2022 (einschließlich DRDGOLD) ging um 23 % auf 13.339 kg (428.859 Unzen) zurück, während die Produktion (ohne DRDGOLD) mit 10.608 kg (341.055 Unzen) um 26 % niedriger ausfiel, was auf die schrittweise Inbetriebnahme nach dem Arbeitskampf sowie auf die Auswirkungen der Lastbeschränkungen zurückzuführen ist, die gegen Jahresende an Intensität zunahmen. Die AISC für die SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für H2 2022 stiegen um 38 % auf R1.124.737/kg (2.019 US$/oz), während die AISC für die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) um 44 % auf R1.215.786/kg (2.182 US$/oz) stiegen, was in erster Linie auf den geringeren Goldverkauf zurückzuführen ist.

Die Produktion von Driefontein im Jahr 2022 ging um 47 % auf 4.893 kg (157.314 Unzen) zurück, was auf den Arbeitskampf und den anschließenden schrittweisen Produktionsanstieg im zweiten Halbjahr 2022 zurückzuführen ist, was zu einem Anstieg der AISC um 74 % auf 1.378.868 kg (2.620 US$/oz) führte. Die Untertageproduktion von Driefontein ging im 2. Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 31 % auf 3.163 kg (101.693 Unzen) zurück, da aufgrund des schrittweisen Produktionsaufbaus 21 % weniger Tonnen gefräst wurden. Die unterirdischen Gehalte gingen um 14 % zurück, was auf einen geringeren Produktionsbeitrag der höhergradigen Schächte 1 und 4 zurückzuführen ist, der sich im Laufe des Jahres 2023 normalisieren sollte. Die übertägig geförderten Tonnen gingen nur um 6 % zurück, der Gehalt verbesserte sich jedoch um 8 %, was auf zusätzliche Materialquellen zurückzuführen ist, die im Rahmen der Oberflächenbereinigung identifiziert wurden. Das Oberflächenmaterial aus den Kloof-Betrieben wurde 2022 auch in der metallurgischen Anlage Driefontein aufbereitet. Dies ermöglichte es den Oberflächenbetrieben, die Produktion in H2 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1 % auf 240 kg (7.716 Unzen) zu steigern. Die AISC für H2 2022 stiegen um 51 % auf R1.219.187/kg (2.188 US$/oz), was auf geringere Verkaufsmengen und inflationäre Einflüsse zurückzuführen ist. Während die ORD aufgrund geringerer Erschließungen um 12 % zurückgingen, stieg das nachhaltige Kapital aufgrund mehrerer elektrischer Upgrades und Lampenraumprojekte, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in Betrieb genommen werden, um 23 %.

Die Produktion von Kloof ging im Jahr 2022 um 55 % auf 4.920 kg (158.182 Unzen) zurück, wobei die AISC um 85 % auf R1.592.030 kg (3.025 US$/Unze) stiegen. Die Oberflächenproduktion bei Kloof ging im Jahresvergleich um 55 % auf 620 kg (19.933 Unzen) zurück, was auf die stetige Erschöpfung der verfügbaren Reserven zurückzuführen ist. Die Untertageproduktion des Betriebs Kloof ging im zweiten Halbjahr 2022 um 35 % auf 3.284 kg (105.583 Unzen) zurück, was auf eine um 22 % niedrigere gefräste Menge und eine um 16 % niedrigere durchschnittliche Ausbeute zurückzuführen ist, da die höherwertigen Schächte 4 und 8 im Verhältnis weniger Tonnage lieferten. Die Oberflächenproduktion bei Kloof ging im zweiten Halbjahr 2022 um 24 % auf 420 kg (13.503 Unzen) zurück, was auf den Arbeitskampf, eine stetige Erschöpfung der verfügbaren Reserven sowie einen Wechsel des Oberflächenauftragnehmers zurückzuführen ist, der zu geringeren Mengen während der Inbetriebnahme führte. Die AISC bei Kloof lagen in H2 2022 aus denselben Gründen wie bei Driefontein um 49 % höher bei R1.309.129/kg (2.350 US$/oz). Sowohl das ORD- als auch das nachhaltige Kapital sanken im 2. Halbjahr 2022 (aufgrund der geringeren Ausgaben für das Erschließungsprojekt K8 und das Integrationsprojekt K1-K3) um 11 % bzw. 14 %. Das Projektkapital bei Kloof stieg um 45 % auf 155 Mio. R (9 Mio. US$) mit der Lieferung von wichtigen unterirdischen Kühlanlagen. Der unterirdische Schacht K4 sollte 2024 fertiggestellt werden, das Projekt wurde jedoch neu bewertet, wobei die Sohle 47 nun aus dem ursprünglichen Umfang ausgeschlossen wurde. In den Jahren 2023 und 2024 sind noch Investitionsausgaben in Höhe von 260 Mio. R2 (16 Mio. US$) zu tätigen, um das Projekt abzuschließen.

Die Goldproduktion im Jahr 2022 im Beatrix-Betrieb ging um 54 % auf 2.913 kg (93.655 Unzen) zurück, was auf die Sicherheitsunterbrechungen Ende 2021, die Sanierung des TSF und die Auswirkungen des Arbeitskampfes sowie das anschließende Hochfahren der Produktion zurückzuführen ist. Infolge der hauptsächlich geringeren Mengen stiegen die AISC im Jahr 2022 um 83 % auf R1.573.006/kg (2.989 US$/oz). Aufgrund der anhaltenden Verluste am Schacht Beatrix 4 läuft derzeit ein Section 189A-Verfahren bezüglich der möglichen Umstrukturierung dieses Schachts, der 2023 etwa 20 % der Beatrix-Produktion ausmachte.

Die Goldproduktion des Beatrix-Betriebs ging in H2 2022 im Vergleich zu H2 2021 um 15 % zurück. Die Produktion im zweiten Halbjahr 2022 profitierte von etwa 521 kg (16.751 Unzen) Erz, das während der Verstärkung des TSF vor Beginn des Arbeitskampfes gelagert und nach dem Ende des Arbeitskampfes am 9. Juni 2022 zusätzlich zur Produktion aus dem Untergrund verarbeitet wurde. Die Goldproduktion aus übertägigen Quellen ging aufgrund der abnehmenden zahlbaren Reserven um 65 % auf 42 kg (1.350 Unzen) zurück. Die AISC für H2 2022 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 39 % auf R1.171.844/kg (2.103 US$/oz). Der ORD und das nachhaltige Kapital waren um 25 % bzw. 23 % niedriger als im Vorjahr, was auf den Produktionsanstieg zurückzuführen ist, wobei der ORD auch bei Beatrix 4, das einem Section 189-Verfahren unterliegt, reduziert wurde.

Die Oberflächengoldproduktion des Cooke-Betriebs ging im Jahr 2022 um 13 % auf 1.010 kg (32.472 Unzen) zurück, wobei gleichzeitig die AISC um 22 % auf 907.407 R/kg (1.724 US$/Unze) stiegen. Die Oberflächengoldproduktion für H2 2022 stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 656 kg (21.091 Unzen), was auf einen Anstieg der gefrästen Tonnen um 1 % und eine um 13 % höhere Ausbeute zurückzuführen ist, da wir anstelle unserer eigenen Reserven höherwertiges Material von Drittanbietern auf Lohnbasis fräsen. Die Mautvermahlung ist für die nächsten 2-3 Jahre geplant. Trotz der höheren inflationsbedingten Inputkosten, einschließlich eines 18%igen Anstiegs beim Kauf von Mautmaterial von Dritten, stiegen die AISC in H2 2022 aufgrund der höheren verkauften Goldmenge nur um 8% auf R867.987/kg (1.558 US$/oz). Die Wartungs- und Instandhaltungskosten im Cooke-Betrieb stiegen um 25 % auf 380 Mio. R3 (22 Mio. US$) aufgrund zusätzlicher Sicherheitskosten zur Verhinderung von Vandalismus und Vorbereitungskosten für die Installation des Stopfens am Schacht Cooke 1.

Die Produktion von DRDGOLD war im Jahr 2022 mit 5.565 kg (178.919 Unzen) nur um 1 % niedriger, wobei eine 9 %ige Steigerung der Ausbeute einen 9 %igen Rückgang der gefrästen Tonnen ausglich, da einige der älteren ERGO-Standorte erschöpft waren. Lastenkürzungen und stärkere Regenfälle wirkten sich ebenfalls auf die Produktion aus. Die AISC für das Jahr 2022 stiegen um 21 % auf R804.297/oz (1.528 US$/oz), was in erster Linie auf die geringeren Verkäufe und das Betriebskapital zurückzuführen ist, das um 96 % auf R647 Mio. (40 Mio. US$) anstieg, was die Investitionen in die neue Infrastruktur der Betriebe ERGO und Far West Gold Recovery (FWGR) widerspiegelt.

Die gefrästen Tonnen bei DRDGOLD gingen im zweiten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11 % zurück, was auf die Auswirkungen von Lastabwürfen und starken Regenfällen zurückzuführen ist, die den Betrieb beeinträchtigten. Mit einem Anstieg der Ausbeute um 7 % lag die Goldproduktion von 2.731 kg (87.804 Unzen) in H2 2022 jedoch nur um 5 % unter dem Vorjahreswert. Die AISC von R799.421/kg (1.435 US$/oz) stiegen im Jahresvergleich um 20 %, was auf 4 % weniger verkauftes Gold, branchenweite Inflationseffekte und einen 63 %igen Anstieg des Betriebskapitals zurückzuführen ist, der die Investitionen in neue Infrastruktur bei den Betrieben East Rand Gold Operations (ERGO) und Far West Gold Recovery (FWGR) widerspiegelt. Das Projektkapital von DRDGOLD stieg ebenfalls stark an, und zwar von 38 Mio. R (3 Mio. US$) im zweiten Halbjahr 2021 auf 118 Mio. R (7 Mio. US$) im zweiten Halbjahr 2022, wobei vor allem in das Solarkraftwerk investiert wurde.

Aktueller Stand des S189-Konsultationsverfahrens für die Anlagen Beatrix und Kloof 1

Am 1. November 2022 wurden die organisierten Arbeitnehmer und andere potenziell betroffene Interessengruppen darüber informiert, dass das Unternehmen in die in eine Konsultation gemäß S189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes (S189) über die mögliche Umstrukturierung seiner SA-Goldbetriebe gemäß auf die anhaltenden Verluste am Schacht Beatrix 4 und die Auswirkungen der schwindenden Mineralreserven auf die Anlage Kloof 1.

Die Lebensdauer des Schachtes Beatrix 4 wurde zuvor im Anschluss an die S189-Konsultationen im Jahr 2017 verlängert, die durch die erfolgreiche Annahme der Produktivitätssteigerung und Kostendämpfungsmaßnahmen, die nach Konsultation der Interessengruppen durchgeführt wurden, ermöglichten es dem Unternehmen, weiterhin in Betrieb bleiben, solange es im Durchschnitt eines zusammenhängenden Zeitraums von drei Monaten (nach Berücksichtigung der AISC) einen Gewinn erzielt.

Der CCMA-Moderationsprozess wurde mit der letzten Sitzung am 1. Februar 2023 abgeschlossen. Eine abschließende Sitzung ist für den 28. Februar 2023 geplant. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die Zahl der Entlassungen zu verringern, indem Mitarbeiter aus defizitären Betrieben in rentable Betriebe verlagert werden.

Das Burnstone-Projekt

Das Burnstone-Projekt ist zu 47 % fertiggestellt, gegenüber einem Plan von 55 %, der insbesondere durch den dreimonatigen Arbeitskampf in den Goldbetrieben in Südafrika und die langsamer als geplant verlaufende Rekrutierung von Fachpersonal beeinträchtigt wurde. Insbesondere der Personalmangel bei den gleislosen mobilen Maschinen (TMM) trug zum verzögerten Aufbau der Erschließung bei, die Lieferung der TMM verzögerte sich aufgrund des Arbeitskampfes und eines Mangels an kritischen Komponenten, wodurch sich die Lieferzeiten verlängerten. Das bisherige Kapital von Burnstone beläuft sich auf R1,1 Mrd. (69 Mio. US$) und wird bis 2023 auf R1,95 Mrd. (122 Mio. US$) geschätzt. Die jüngste optimierte Projektbewertung ergibt einen IRR von 20 % und einen Kapitalwert von 1,3 Mrd. R1 bei einem Goldpreis von 800.000 R/kg.

Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören bisher

- Der Aufbau der erforderlichen Oberflächeninfrastruktur schreitet gut voran

- Zum Jahresende sind 661 Personen vor Ort, wobei die Ernennung und Ausbildung wichtiger TMM-Fähigkeiten an Fahrt gewinnt

- Die erforderliche TMM-Ausrüstung wurde erhalten und ist in Betrieb.

- Die zentrale unterirdische Werkstatt 56E wurde fertiggestellt, und die Fertigstellung des unterirdischen Reservoirs 60E ist für Anfang 2023 vorgesehen.

- Das Projektkapital in Höhe von 934 Millionen Rupien (57 Millionen US-Dollar) wurde im Jahr 2022 ausgegeben.

Der unmittelbare Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Errichtung der erforderlichen Infrastruktur, der Inbetriebnahme der bestehenden metallurgischen Anlage und der Erreichung der erforderlichen Entwicklungsrate.

Sandouville

Der Erwerb der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, wurde am 4. Februar 2022 abgeschlossen. In den elf Monaten produzierte Sandouville 4.839 Tonnen Nickelmetall, 2.003 Tonnen Nickelsalze und 153 Tonnen Kobaltchlorid zu Betriebskosten in Nickeläquivalent von R527.676/tNi (32.239 US$/tNi). Nach einem starken Start nach der Übernahme mit einem Anstieg des Produktionsvolumens um 10 % im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 und einem bereinigten EBITDA von 4 Mio. US$ (60 Mio. R) war das zweite Halbjahr 2022 eine größere Herausforderung. Technische Probleme in der Metalleinheit beeinträchtigten die Gesamtleistung der Anlage, und die Inbetriebnahme nach der jährlichen Wartungsabschaltung im Oktober 2022 dauerte länger als erwartet. Die Kosten wurden durch geringere Mengen und höhere Strom- und Gaspreise im zweiten Halbjahr 2022 beeinträchtigt. Sandouville produzierte in H2 2022 1.340 Tonnen Nickelmetall, 937 Tonnen Nickelsalze und 43 Tonnen Kobaltchlorid zu Betriebskosten in Nickeläquivalent von 664.311/tNi (38.333 US$/tNi). Für 2022 wurde ein bereinigter EBITDA-Verlust von 30 Mio. US$ (492 Mio. R) ausgewiesen, nachdem in H1 2022 ein bereinigtes EBITDA von 4 Mio. US$ (60 Mio. R) erzielt wurde. Im Jahr 2022 wurden 5 Mio. US$ (90 Mio. R) für nachhaltiges Kapital ausgegeben.

Aufgrund der oben genannten Probleme verzeichnete Sandouville im zweiten Halbjahr 2022 einen bereinigten EBITDA-Verlust von 34 Mio. USD (553 Mio. R), ein deutlicher Rückgang gegenüber dem positiven bereinigten EBITDA von 4 Mio. USD (60 Mio. R) im ersten Halbjahr 2022. Die Ausgaben für nachhaltiges Kapital betrugen in H2 2022 4 Mio. US$ (61 Mio. R).

Parallel zur aktuellen Anlage führt Sibanye-Stillwater Machbarkeitsstudien zu drei Verfahren durch

- Herstellung von Nickelsulfat in Batteriequalität mit der Absicht, 44.000 Tonnen pro Jahr in zwei Stufen zu produzieren

- Recycling von PGM-Autokatalysatoren aus europäischen Rohstoffen

- Recycling von Batteriemetallen

Weitere Ankündigungen zu diesen Entwicklungen werden zu gegebener Zeit erwartet, wenn die entsprechenden Studien abgeschlossen sind.

FINANZIELLER RÜCKBLICK DER SIBANYE-STILLWATER-GRUPPE

Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 (H2 2022) im Vergleich zu den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2021 (H2 2021)

Die Berichtswährung des Konzerns ist der SA-Rand (Rand/R) und die funktionale Währung der US-PGM-Betriebe ist der US-Dollar (US$). Die direkte Vergleichbarkeit der Konzernergebnisse zwischen den beiden Zeiträumen ist verzerrt, da die Ergebnisse der US-amerikanischen PGM-Betriebe zum durchschnittlichen Wechselkurs in Rand umgerechnet werden, der in H2 2022 bei 17,33 R/US$ oder 15 % schwächer war als in H2 2021 (15,03 R/US$). Die funktionale Währung des Geschäftsbereichs Batteriemetalle, der die Raffinerie Sandouville und Keliber umfasst, ist der Euro (€), und die Ergebnisse der Raffinerie Sandouville wurden zum durchschnittlichen Wechselkurs in Rand umgerechnet, der im zweiten Halbjahr 2022 bei 17,57 R/€ lag. Keliber ist ein Projekt in der Entwicklungsphase und die Entwicklungskosten werden gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen der Gruppe in den Sachanlagen aktiviert.

Finanzielle Leistung der Gruppe

Die Umsatzerlöse der Gruppe gingen im zweiten Halbjahr 2022 um 17 % auf 67.909 Mio. R (3.878 Mio. US$) zurück, was auf geringere Verkaufsmengen in allen Betrieben und niedrigere durchschnittliche US-Dollar-Korbpreise sowohl in den südafrikanischen als auch in den US-amerikanischen PGM-Betrieben zurückzuführen ist. Die Umsatzkosten des Konzerns vor Abschreibungen sanken um 10 % auf 47.512 Mio. R (2.721 Mio. US$), was hauptsächlich auf die geringeren Produktionsmengen zurückzuführen ist, die teilweise durch über der Inflation liegende Kostensteigerungen sowohl bei den SA PGM- als auch bei den verwalteten SA-Goldbetrieben ausgeglichen wurden. Der Umsatzrückgang führte dazu, dass das bereinigte EBITDA der Gruppe im zweiten Halbjahr 2022 um 34 % oder 9.507 Mio. R (807 Mio. US$) auf 18.550 Mio. R (1.045 Mio. US$) sank. Der um 15 % schwächere Rand gegenüber dem US-Dollar glich die Auswirkungen des niedrigeren durchschnittlichen Korbpreises sowohl bei den SA- als auch bei den US-PGM-Betrieben teilweise aus. Die Abschreibungen der Gruppe sanken um 14 % auf R3.863 Mio. (224 Mio. US$) infolge der geringeren Produktionsmengen.

Die Umsatzerlöse, die Umsatzkosten vor Abschreibungen, die sonstigen Nettokosten, das bereinigte EBITDA und die Abschreibungen sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt:

Angaben in Millionen - SA-Rand Einnahmen Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen Sonstige Nettokosten Bereinigtes EBITDA Amortisation und Abschreibung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung SA PGM-Betriebe 33,406 37,412 (11) (15,499) (16,367) (5) (924) (775) 19 16,983 20,270 (16) (1,256) (1,353) (7) US-PGM-Untertagebetriebe 6,011 8,622 (30) (3,619) (4,216) (14) (83) 2 (4250) 2,309 4,408 (48) (1,377) (1,427) (4) US PGM Recycling 15,949 21,296 (25) (15,273) (20,539) (26) - - - 676 757 (11) (2) (2) - Verwaltete SA-Goldgeschäfte 9,207 12,553 (27) (9,677) (9,986) (3) (664) (527) 26 (1,134) 2,040 (156) (1,052) (1,615) (35) DRDGOLD 2,654 2,498 6 (1,938) (1,752) 11 (22) (24) (8) 694 722 (4) (79) (98) (19) Batterie Metalle Operationen 967 - 100 (1,506) - 100 (99) - 100 (638) - 100 (97) - 100 Unternehmen der Gruppe1 (285) (140) (104) - - - (55) - - (340) (140) (143) - - - Gruppe insgesamt 67,909 82,241 (17) (47,512) (52,860) (10) (1,847) (1,324) 40 18,550 28,057 (34) (3,863) (4,495) (14)

Zahlen in Millionen - US Dollar2 Einnahmen Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen Sonstige Nettokosten Bereinigtes EBITDA Amortisation und Abschreibung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung H2 2022 H2 2021 % Veränderung SA PGM-Betriebe 1,893 2,476 (24) (881) (1,089) (19) (56) (51) 10 956 1,336 (28) (72) (88) (18) US-PGM-Untertagebetriebe 337 572 (41) (207) (282) (27) (5) - - 125 290 (57) (79) (96) (18) US PGM Recycling 911 1,419 (36) (872) (1,368) (36) - - - 39 51 (24) - - - Verwaltete SA-Goldgeschäfte 550 837 (34) (566) (666) (15) (40) (35) 14 (56) 136 (141) (63) (109) (42) DRDGOLD 152 166 (8) (111) (116) (4) (2) (2) - 39 48 (19) (5) (7) (29) Batterie Metalle Operationen 51 - 100 (84) - 100 (6) - 100 (39) - 100 (5) - 100 Unternehmen der Gruppe1 (16) (9) (78) - - - (3) - - (19) (9) (111) - - - Gruppe insgesamt 3,878 5,461 (29) (2,721) (3,521) (23) (112) (88) 27 1,045 1,852 (44) (224) (300) (25)

1 Die Auswirkung der Streaming-Transaktion wurde unter Group Corporate erfasst. Siehe Anmerkung 18 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses

2 Für die Umrechnung der Rand-Gewinn- und Verlustrechnung in US-Dollar wurde ein Wechselkurs von R17,33 für H2 2022 und 15,03 für H2 2021 zugrunde gelegt.

Einnahmen

Die Einnahmen aus den SA PGM-Betrieben sanken um 11% auf R33.406 Mio. (US$ 1.893 Mio.), was auf einen Rückgang der verkauften PGMs um 16% oder 146.215 4Eoz zurückzuführen ist, der teilweise durch einen 4% höheren durchschnittlichen 4E-Korbpreis von R42.188/4Eoz (US$ 2.434/4Eoz) und einen 48%igen Anstieg beim Verkauf von Konzentratunzen von Dritten (PoC) ausgeglichen wurde. Der Rückgang der verkauften 4Eoz war die Folge eines geringeren Produktionsvolumens.

In den US-amerikanischen PGM-Untertagebetrieben sanken die Einnahmen um 41 % auf 337 Mio. US$ (6.011 Mio. R), was vor allem auf einen Rückgang der verkauften Unzen um 35 % in Korrelation mit der geringeren Produktion und einen Rückgang des durchschnittlichen 2E-Korbpreises um 8 % auf 1.766 US$ zurückzuführen ist, was teilweise durch den um 15 % schwächeren Rand ausgeglichen wurde. Der durchschnittliche Rand-Korbpreis für 2E stieg um 6 % auf R30.609/2Eoz, was in Verbindung mit den geringeren Verkaufsmengen zu einem Rückgang der Rand-Einnahmen um 30 % auf R6.011 Millionen führte. Der Umsatz aus dem US-PGM-Recyclingbetrieb ging um 36 % von 1.419 Mio. US$ (21.296 Mio. R) auf 911 Mio. US$ (15.949 Mio. R) zurück, was auf einen um 17 % niedrigeren durchschnittlichen realisierten Korbpreis von 3.274 US$/3Eoz und einen Rückgang der verkauften recycelten Unzen um 22 % zurückzuführen ist. Der um 15 % schwächere Rand führte zu einem Rückgang der Recyclingeinnahmen um 25 % auf 15,949 Mrd. R.

Die Einnahmen aus den von SA verwalteten Goldbetrieben gingen um 27 % auf R9.207 Mio. (550 Mio. US$) zurück, was hauptsächlich auf geringere verkaufte Goldmengen zurückzuführen ist, während die Produktion nach dem Streik hochgefahren wurde und in H2 2022 um 34 % oder 4.988 kg zurückging, was teilweise durch einen um 11 % höheren Rand-Goldpreis von R957.467/kg (1.718 US$/oz) ausgeglichen wurde. Die Einnahmen von DRDGOLD stiegen um 6 % auf R2.654 Mio. (152 Mio. US$), was auf einen um 11 % höheren Rand-Goldpreis von R960.898/kg (1.725 US$/oz) zurückzuführen ist, der teilweise durch 4 % niedrigere Verkaufsmengen ausgeglichen wurde.

Die Raffinerie Sandouville (seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 2022 in den Ergebnissen der Gruppe enthalten) verkaufte 1.388 Tonnen Nickelmetall und 876 Tonnen Nickelsalze zu einem Nickeläquivalent-Korbpreis von R427.120/tNi (24.646 US$/tNi) und erzielte damit Einnahmen in Höhe von 967 Millionen R (51 Millionen US$). Die im zweiten Halbjahr 2022 produzierten und verkauften tNi waren aufgrund geplanter und ungeplanter Wartungsausfälle im zweiten Halbjahr 2022 niedriger als im ersten Halbjahr 2022.

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen

Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung in den SA PGM Betrieben sanken um 5% auf R15.499 Mio. (US$881 Mio.), was hauptsächlich auf eine geringere untertägige 4E PGM Produktion zurückzuführen ist, die um 12% auf 708.107 4Eoz sank, was auf eine geringere Erschließung und Stilllegung, technische Stillstände, Stromdrosselung/Lastabwurf, Kupferkabeldiebstahl und eine geringere Produktivität während des Abbaus durch ungünstige Bodenbedingungen (Hex River Fault in Rustenburg und Shear Zone in Kroondal) zurückzuführen ist. Die übertägigen Produktionsmengen ohne PoC von Dritten gingen um 4 % auf 77.571 4Eoz zurück. Der PoC von Dritten in den Schmelz- und Raffineriebetrieben von Marikana stieg um 48% auf 37.998 4Eoz. PoC-Material wird zu höheren Kosten eingekauft als selbst abgebautes Erz, was auf die direkte Korrelation mit dem Rand-Korbpreis für PGMs zurückzuführen ist.

Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung in den US-amerikanischen PGM-Untertagebetrieben sanken um 27 % auf 207 Mio. US$ (3.619 Mio. R3). Das Verkaufsvolumen sank um 35 % auf 180.356 2Eoz, während das Produktionsvolumen um 30 % auf 191.094 2Eoz zurückging, was vor allem auf verschiedene Faktoren in den Minen Stillwater und East Boulder zurückzuführen ist. Die Produktion in Stillwater wurde durch die Erholung von den Überschwemmungen im Juni, einen Arbeitskräftemangel bei den Bergleuten, eine geringere Verfügbarkeit der Abbauflächen und einen ungeplanten Ausfall des Konzentrators beeinträchtigt, während in East Boulder eine Sicherheitsunterbrechung aufgrund einer Stickstoffdioxidgas-Exposition, niedrigere Gehalte und kalte Wetterbedingungen zu einer geringeren Produktion beitrugen. Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung im US-amerikanischen PGM-Recyclingbetrieb sanken im Einklang mit den Einnahmen um 36 % von 1,368 Mrd. US$ (20,539 Mrd. R) auf 872 Mio. US$ (15,273 Mrd. R), wobei der anhaltende branchenweite weltweite Rückgang der Eingangsraten in Verbindung mit einem niedrigeren durchschnittlichen US$-Korbpreis, der zu geringeren Einkaufskosten für verbrauchte Autokatalysatoren führte, der wesentliche Faktor war.

Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung bei den verwalteten SA-Goldbetrieben sanken um 3 % auf R9.677 Mio. (566 Mio. US$), was auf eine um 26 % oder 3.740 kg niedrigere Produktion zurückzuführen ist, die hauptsächlich auf den Produktionsaufbau nach dem Streik zurückzuführen ist, wobei der harte Stopp auch zu einer Verschlechterung der Arbeitsbereiche führte, sowie auf die nicht vollzählig anwesende Stoppmannschaft aufgrund von Einstellungsbeschränkungen angesichts des S189-Prozesses und der Seismizität bei Kloof, was teilweise durch überdurchschnittliche inflationäre Kostensteigerungen einschließlich Arbeit, Diesel und Strom ausgeglichen wurde. Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung von DRDGOLD stiegen um 11 % auf R1.938 Mio. (111 Mio. US$) aufgrund von über der Inflation liegenden Kostensteigerungen, einschließlich Stahl, Diesel und Strom.

Die Raffinerie Sandouville produzierte 1.340 Tonnen Nickelmetall und 937 Tonnen Nickelsalze zu einem Nickeläquivalent von R664.311/tNi (38.333 US$/tNi), was zu den Umsatzkosten von R1.506 Millionen (84 Millionen US$) beitrug. Die Produktion in der Raffinerie Sandouville war im zweiten Halbjahr 2022 niedriger als im ersten Halbjahr 2022, was sowohl auf geplante als auch auf ungeplante Wartungsarbeiten zurückzuführen ist.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA umfasst andere Cash-Kosten, Wartungs- und Instandhaltungskosten, Leasingzahlungen, Streikkosten und soziale Investitionskosten (CSI) (siehe Anmerkung 11.1 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses für eine Überleitung des Gewinns vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern zum bereinigten EBITDA). Die Wartungs- und Instandhaltungskosten für das zweite Halbjahr 2022 beliefen sich auf 380 Millionen R3 (22 Millionen US$) bei Cooke (zweites Halbjahr 2021: 304 Millionen R oder 20 Millionen US$); 48 Millionen R (3 Millionen US$) bei Marikana (zweites Halbjahr 2021: R36 Millionen (2 Millionen US$); R6 Millionen (0 Millionen US$) bei Kroondal (H2 2021: Rnil oder US$nil); R2 Millionen (0 Millionen US$) bei Beatrix (H2 2021: Rnil oder US$nil) und R1 Millionen (US$nil) bei DRDGOLD (H2 2021: Rnil oder US$nil). Leasingzahlungen in Höhe von 74 Mio. R (4 Mio. US$) (2. Halbjahr 2021: 70 Mio. R oder 5 Mio. US$) sind in Übereinstimmung mit der Formel für den Debt Covenant enthalten, und die Kosten für soziale Unternehmensinvestitionen betrugen 77 Mio. R (4 Mio. US$) (2. Halbjahr 2021: 206 Mio. R oder 14 Mio. US$).

Das bereinigte EBITDA in den Betrieben SA PGM, US PGM (unter Tage), US PGM (Recycling) und SA Gold sank aufgrund eines geringeren Absatzvolumens infolge einer niedrigeren Produktion, was teilweise durch höhere durchschnittliche Rand-Rohstoffpreise ausgeglichen wurde. Das bereinigte EBITDA in der Raffinerie Sandouville sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 aufgrund geringerer Verkaufsmengen und eines niedrigeren durchschnittlichen Nickeläquivalentpreises.

Das bereinigte EBITDA ist in der nachstehenden Grafik dargestellt:

Amortisation und Abschreibung

Die Abschreibungen in den PGM-Betrieben in Südafrika verringerten sich um 7 % auf R1.256 Mio. (72 Mio. US$), in den PGM-Untertagebetrieben in den USA um 18 % auf 79 Mio. US$ (R1.377 Mio.) und in den verwalteten Goldbetrieben in Südafrika um 35 % auf R1.052 Mio. (63 Mio. US$), alle aufgrund geringerer Produktionsmengen. Die Abschreibungen bei DRDGOLD verringerten sich um 19 % auf 79 Mio. R (5 Mio. US$), was auf geringere verarbeitete Tonnen und den Verkauf der Anlage Driefontein 3 von DRDGOLD im ersten Halbjahr 2022 zurückzuführen ist.

Zinserträge

Die Zinserträge stiegen um 36 Mio. R (Rückgang um 3 Mio. US$), hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Zinserträge aus höheren durchschnittlichen Barguthaben (109 Mio. R oder 4 Mio. US$), der Zinserträge aus Rehabilitationsfonds (28 Mio. R oder 1 Mio. US$) und sonstiger Zinserträge (R4 Mio. R oder 0 Mio. US$), was teilweise durch einen Rückgang der Zins- und Investitionserträge aus anderen Finanzanlagen ausgeglichen wurde.

Finanzaufwand

Die Finanzaufwendungen stiegen um 143 Mio. R (2 Mio. US$ Rückgang) auf 1.378 Mio. R (80 Mio. US$), hauptsächlich aufgrund eines Nettoanstiegs der Zinsen für Kredite um 178 Mio. R (8 Mio. US$), eines Anstiegs der Zinsauflösung für die aufgeschobene Zahlung von Anglo um 29 Mio. R (1 Mio. US$), eines Anstiegs der Auflösung der Marikana-Dividendenverpflichtung um 18 Mio. R (0 Mio. US$), R21 Millionen (0 Millionen US$) Erhöhung der Aufhebung der Finanzkosten für die aufgeschobenen Umsatztransaktionen, R6 Millionen (0 Millionen US$) Erhöhung der Zinsen für die Verpflichtung zur betrieblichen Gesundheitsfürsorge, die alle teilweise durch Rückgänge von R68 Millionen (5 Millionen US$) bei der Aufhebung der abgeschriebenen Kosten für Kredite, R1 Millionen (3 Millionen US$) bei der Aufhebung der Verpflichtung zur Umweltsanierung und sonstige Zinsen von R40 Millionen (3 Millionen US$) ausgeglichen werden. Eine Aufschlüsselung der Finanzaufwendungen findet sich in Anmerkung 3 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses.

Verlust aus Finanzinstrumenten

Der Nettoverlust aus Finanzinstrumenten in Höhe von R3.880 Mio. (235 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 im Vergleich zum Verlust von R5.437 Mio. (367 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2021 bedeutet einen Rückgang des Nettoverlustes um R1.557 Mio. (132 Mio. US$) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust für das zweite Halbjahr 2022 ist hauptsächlich auf Marktwertverluste bei den revidierten Cashflows der aufgeschobenen Zahlung von Rustenburg an Anglo American Platinum Limited (Anglo) in Höhe von 773 Mio. R (45 Mio. US$) und der Schulden von Burnstone in Höhe von 776 Mio. R (45 Mio. US$) zurückzuführen, BEE-Verpflichtungen aus anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich für die Betriebe Rustenburg und Marikana in Höhe von 985 Mio. R (57 Mio. US$) bzw. 875 Mio. R (50 Mio. US$), Dividendenverpflichtung für Marikana in Höhe von 625 Mio. R (36 Mio. US$) und Palladium-Absicherungskontrakt in Höhe von 150 Mio. R (9 Mio. US$), teilweise ausgeglichen durch Zeitwertgewinne aus anderen Investitionen in Höhe von 129 Mio. R (7 Mio. US$). Eine Aufschlüsselung der Verluste aus Finanzinstrumenten findet sich in Anmerkung 4 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses.

Bergbau und Einkommensteuer

Die Bergbau- und Einkommenssteueraufwendungen sanken um 30 % auf R3.296 Mio. (179 Mio. US$), was auf die gesunkene Rentabilität der Gruppe zurückzuführen ist. Der laufende Steueraufwand sank um 23 % auf R4.345 Mio. (246 Mio. US$) und der latente Steueraufwand stieg in H2 2022 um 7 % auf R1.049 Mio. (67 Mio. US$). Der effektive Steuersatz der Gruppe sank von 36% auf 33% in H2 2022, hauptsächlich aufgrund von nicht ausgewiesenen latenten Steueransprüchen im Zusammenhang mit dem Burnstone-Projekt, teilweise ausgeglichen durch neu ausgewiesene latente Steueransprüche (Erhöhung des effektiven Steuersatzes um 4%).

Der effektive Steuersatz der Gruppe für das zweite Halbjahr 2022 liegt um 5 % über dem gesetzlichen südafrikanischen Unternehmenssteuersatz von 28 %. Der höhere effektive Steuersatz ist hauptsächlich auf die folgenden Auswirkungen zurückzuführen: Nicht abzugsfähiger Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten in Höhe von 9 % oder 906 Mio. R (52 Mio. US$), Rückgang aufgrund einer Änderung des geschätzten langfristigen latenten Steuersatzes in Höhe von 3 % oder 70 Mio. R2 (16 Mio. US$), nicht abzugsfähiger Finanzaufwand in Höhe von 1 % oder 104 Mio. R (6 Mio. US$) und nicht abzugsfähige Transaktionskosten in Höhe von 1 % oder 76 Mio. R (4 Mio. US$); teilweise ausgeglichen durch nicht ausgewiesene latente Steuerguthaben, die neu ausgewiesen oder verwendet wurden, in Höhe von 4 % oder 372 Mio. R3 (21 Mio. US$), sonstige nicht steuerpflichtige Nettoeinnahmen und nicht abzugsfähige Ausgaben in Höhe von 1 % oder 140 Mio. R1 (8 Mio. US$), nicht steuerpflichtige Anteile an den Ergebnissen von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen in Höhe von 2 % oder 145 Mio. R (8 Mio. US$) und eine Erhöhung aufgrund einer Satzanpassung der südafrikanischen Goldminensteuerformel in Höhe von 1 % oder 77 Mio. R (4 Mio. US$).

Nicht wiederkehrende Posten

Streikkosten

Im zweiten Halbjahr 2022 fielen bei den SA-Goldbetrieben streikbedingte Kosten in Höhe von 34 Mio. R (2 Mio. US$) an.

Hochwasserkosten

Am 13. Juni 2022 kam es in den US-amerikanischen PGM-Betrieben zu einem bedeutenden Überschwemmungsereignis in den Stillwater-Bergbaubetrieben in Montana, und im zweiten Halbjahr 2022 fielen Kosten in Höhe von 44 Mio. R (3 Mio. US$) für diesen Vorfall an.

Umstrukturierungskosten

Die Restrukturierungskosten in Höhe von 327 Mio. R (19 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 beinhalteten Entlassungskosten in Höhe von 14 Mio. R (18 Mio. US$) und Honorare in Höhe von 13 Mio. R (1 Mio. US$) in den Segmenten SA Gold und SA PGM. Die Kosten für Entlassungen in Höhe von R314 Mio. (18 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 beinhalteten hauptsächlich die Section 189-Kosten bei den Goldbetrieben von SA in Bezug auf Beatrix (R285 Mio. oder 16 Mio. US$) und Kloof (R27 Mio. oder 2 Mio. US$).

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten in Höhe von 43 Mio. R (3 Mio. US$) für H2 2022 bestanden aus projekt- und akquisitionsbezogenen Rechts- und Beratungskosten.

Verlust aus der Entkonsolidierung

Im zweiten Halbjahr 2022 machte die Gruppe einen Verlust von 309 Mio. R (18 Mio. US$), als sie den Bapo Ba Mogale Local Economic Development Trust (Bapo Trust) aufgrund von Änderungen in der am 8. August 2022 eingetragenen Treuhandurkunde entkonsolidierte, was zu einem Verlust der Kontrolle führte.

Gewinn aus der Veräußerung von Lonmin Canada

Die Gruppe verzeichnete einen Veräußerungsgewinn von 145 Mio. R (8 Mio. US$) im Zusammenhang mit Lonmin Canada Incorporated.

Anleihen und Nettoverschuldung

Die Bruttoverschuldung stieg um 9 % von 20.887 Mio. R (1.282 Mio. US$) am 30. Juni 2022 auf 22.728 Mio. R (1.334 Mio. US$) am 31. Dezember 2022. Die höhere ausstehende Verschuldung war hauptsächlich auf die Zeitwertanpassung der Burnstone-Schulden in Höhe von 776 Millionen R (45 Millionen US$) und einen Nettoanstieg von 952 Millionen R (55 Millionen US$) bei den auf US-Dollar lautenden Schulden zurückzuführen, der auf die Wechselkursauswirkungen eines seit dem 30. Juni 2022 um 13 % schwächeren Rand zurückzuführen ist. Die Nettoverschuldung, ohne die Burnstone-Schulden, die keinen Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben, weist zum 31. Dezember 2022 eine Nettoliquidität von R5.853 Millionen (344 Millionen US$) auf. Der Barmittelbestand der Gruppe (ohne die Barmittel von Burnstone) sank seit dem 30. Juni 2022 um 4 % auf 26.041 Mio. R (1.529 Mio. US$) und beinhaltet 726 Mio. US$ (12.368 Mio. R), die von den US-amerikanischen PGM-Betrieben gehalten werden, hauptsächlich aufgrund von Barmitteln, die aus der Emission der Anleihen 2026 und 2029 stammen. Eine Fortschreibung der Bruttoverschuldung für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr ist in Erläuterung 11 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses enthalten.

Das Gesamteigenkapital der Gruppe stieg zum 31. Dezember 2022 auf 91.004 Mio. R (5.342 Mio. US$), hauptsächlich aufgrund des Gesamtergebnisses von 21.349 Mio. R (955 Mio. US$) für das Jahr, der nicht beherrschenden Anteile, die mit dem Erwerb von Keliber Oy für 1.219 Mio. R (74 Mio. US$) ausgewiesen wurden, und der Rücklage für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 24 Mio. R (2 Mio. US$). Diese Erhöhungen wurden zum Teil durch gezahlte Dividenden (9.453 Mio. R oder 578 Mio. US$), Transaktionen mit Aktionären (1.452 Mio. R oder 211 Mio. US$) und den Verkauf von Lonmin Canada Incorporated (14 Mio. R oder 1 Mio. US$) ausgeglichen.

Die nachstehende Grafik zeigt die Bruttoverschuldung/Barmittel/Gesamteigenkapital der Gruppe für H2 2022, H1 2022 und H2 2022:

Kauf von Konzentrat (PoC)

Der Betrieb in Marikana hat Vereinbarungen über den Kauf von PGM-Konzentraten von Dritten getroffen. Die Verarbeitung von Material von Dritten ermöglicht eine bessere Auslastung der Schmelz- und Raffineriekapazitäten. Im zweiten Halbjahr 2022 kaufte der Marikana-Betrieb 37.998 4Eoz (H2 2021: 25.705 4Eoz) an Konzentraten von Dritten.

US-PGM-Recycling

Das PGM-Recyclinggeschäft in den USA erzielte im zweiten Halbjahr 2022 ein starkes finanzielles Ergebnis, trotz der operativen Herausforderungen in der US-Region und der weltweit geringeren Anlieferungsraten für Autokatalysatoren. Die Anlieferungsraten wurden durch einen eingeschränkten Autokatalysatormarkt im zweiten Halbjahr 2022 beeinträchtigt, was zu einem Rückgang der Anlieferungsraten bei den Kunden führte. Infolgedessen liegen die Lagerbestände weiterhin unter dem normalisierten Niveau, während sich das Segment weiterhin auf proaktive Sammlerverpflichtungen konzentriert, um das Volumen zu erhöhen. Das Betriebskapital für das zweite Halbjahr 2022 sank von 511 Mio. US$ (8.324 Mio. R) zum 30. Juni 2022 auf 258 Mio. US$ (R4.394 Mio. R) zum 31. Dezember 2022, und das Segment bleibt weiterhin eigenfinanziert, ohne Inanspruchnahme von Kreditlinien. Am 31. Dezember 2022 belief sich der Recyclingbestand auf etwa 49 Tonnen (H1 2022: 124 Tonnen) mit geschätzten 5koz (3E) (H1 2022: 12koz (3E)). Die nachstehende Grafik zeigt im Verhältnis zum durchschnittlichen Korbpreis für den gekauften 3E-PGM-Gehalt des verbrauchten Autokatalysators die vierteljährlichen Barvorschüsse (bei Erhalt der verbrauchten Katalysatoren) und die Abschlusszahlung (bei der endgültigen Prüfung) an die Recycling-Lieferanten sowie die Bareinnahmen, wenn das 3E-PGM-Metall ausgeht, und veranschaulicht den Rückgang des Recycling-Betriebskapitals um 41 % vom 1. Januar 2022 (441 Mio. USD) bis zum 31. Dezember 2022 (258 Mio. USD).

Liquidität und Kapitalausstattung

Cashflow-Analyse

Sibanye-Stillwater definiert den bereinigten freien Cashflow als Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit vor gezahlten Dividenden, Nettozinsen und erhaltenen Umsatzabgrenzungen abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen.

Die folgende Tabelle zeigt den bereinigten freien Cashflow pro Geschäftssegment:

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet H2 2022 H1 2022 H2 2021 GJ 2022 GJ 2021 US-PGM-Betriebe 3,179 1,405 8,000 4,584 8,148 SA PGM-Betriebe 2,343 11,156 8,250 13,499 22,550 SA-Goldgeschäfte1 1,733 (7,744) 4,409 (6,011) 7,782 Batterie Metalle (1,155) (662) - (1,817) - Unternehmen der Gruppe (313) (433) (533) (746) (1,032) Bereinigter freier Cashflow 5,787 3,722 20,126 9,509 37,448

1 Im bereinigten freien Cashflow des Goldsegments SA sind das Konzern-Treasury und die Shared-Services-Funktion enthalten, die zusammen als Gold Corporate bezeichnet werden. Die PGM-Geschäfte von SA trugen über die konzerninternen Arbeitskapitalkonten, die bei der Konsolidierung eliminiert werden, im zweiten Halbjahr 2022 mit R5.920 Mio. (342 Mio. US$) bei (erstes Halbjahr 2022: erhaltene R2.784 Mio. oder 181 Mio. US$, Beitrag im zweiten Halbjahr 2021: R4.331 Mio. oder 288 Mio. US$ und GJ 2021: R8.049 Mio. bzw. 544 Mio. US$) zur Erhöhung des Betriebskapitals (Zufluss), die in den SA-Goldgeschäften enthalten ist

Die US-amerikanischen PGM-Betriebe erwirtschafteten einen bereinigten freien Cashflow von 183 Mio. US$ (R3.179 Mio.). Der Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 338 Mio. US$ (R5.856 Mio.) und beinhaltet einen Nettorückgang (Zufluss) von 219 Mio. US$ (R3.792 Mio.) beim Betriebskapital, der hauptsächlich auf den Rückgang der Recycling-Bestände, einen Nettoanstieg (Abfluss) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten von 1 Mio. US$ (R23 Mio.) und gezahlte Steuern von 12 Mio. US$ (R202 Mio.) zurückzuführen ist. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 186 Mio. US$ (R3.231 Mio.).

Der bereinigte freie Cashflow aus dem SA PGM-Betrieb betrug R2.343 Millionen (US$135 Millionen). Der Nettomittelzufluss aus betrieblichen Aktivitäten belief sich auf R1.574 Mio. (91 Mio. US$) und beinhaltet einen Nettoanstieg (Abfluss) von R1.652 Mio. (95 Mio. US$) beim Betriebskapital, Zahlungen von R4.705 Mio. (271 Mio. US$) für Lizenzgebühren und Einkommenssteuern, gezahlte Dividenden in Höhe von R4.164 Mio. (240 Mio. US$) und einen Nettoanstieg (Abfluss) von R5.920 Mio. (342 Mio. US$) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R2.943 Mio. (170 Mio. US$).

Das Goldgeschäft in Südafrika erwirtschaftete einen bereinigten freien Cashflow von R1.733 Millionen (100 Millionen US$). Der Netto-Cash-Zufluss aus dem operativen Geschäft belief sich auf 8.521 Mio. R (492 Mio. US$) nach einem Netto-Zuwachs (Abfluss) von 16 Mio. R (12 Mio. US$) beim Betriebskapital, erhaltenen Nettodividenden in Höhe von 230 Mio. R (994 Mio. R3), Zahlungen von 9 Mio. R (9 Mio. US$) für Lizenzgebühren und Einkommenssteuern und einem Rückgang der Forderungen aus konzerninternem Betriebskapital in Höhe von 339 Mio. R (869 Mio. US$). Der bereinigte freie Cashflow beinhaltet Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R2.963 Mio. (171 Mio. US$).

Der Geschäftsbereich Batteriemetalle erwirtschaftete einen negativen bereinigten freien Cashflow von R1.155 Mio. (67 Mio. US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 596 Mio. R (34 Mio. US$) nach einem Nettoabfall (-zufluss) von 20 Mio. R (7 Mio. US$) beim Betriebskapital und einem Nettoabfall (-zufluss) von 21 Mio. R (1 Mio. US$) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 616 Millionen Rupien (36 Millionen US$), von denen 555 Millionen Rupien (32 Millionen US$) auf die Investitionsausgaben für das Keliber-Projekt entfallen.

Der negative bereinigte freie Cashflow des Konzerns betrug R313 Millionen (18 Millionen US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf R4.201 Mio. (242 Mio. USD) und beinhaltet einen Nettorückgang (-zufluss) von 53 Mio. R (3 Mio. USD) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten.

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Nettobargeld aus betrieblicher Tätigkeit zum bereinigten freien Cashflow:

Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate beendet Jahr beendet H2 2022 H1 2022 H2 2021 GJ 2022 GJ 2021 Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 11,154 4,389 18,960 15,543 32,256 Bereinigt um: Ausgeschüttete Dividenden 4,075 5,378 8,516 9,453 18,176 (Erhaltene)/gezahlte Nettozinsen 313 123 (145) 436 (179) Abgegrenzte erhaltene Vorauszahlungen - (24) (51) (24) (65) Weniger: Zugänge zu Sachanlagen (9,755) (6,144) (7,154) (15,899) (12,740) Bereinigter freier Cashflow 5,787 3,722 20,126 9,509 37,448

Nicht-IFRS-Kennzahlen wie der bereinigte freie Cashflow werden als Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE-Kotierungsanforderungen betrachtet. Die Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gruppe und werden nur zur Veranschaulichung dargestellt. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollte der bereinigte freie Cashflow nicht als Darstellung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit angesehen werden. Die Pro-forma-Finanzinformationen für die am 31. Dezember 2022 bzw. 31. Dezember 2021 endenden Jahre wurden von Ernst & Young Inc. gemäß ISAE 3420 geprüft, und ihre uneingeschränkten Berichte können am Sitz des Unternehmens eingesehen werden.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 2022 verringerten sich von 27.248 Mio. R (1.673 Mio. US$) zum 30. Juni 2022 auf 26.076 Mio. R (1.531 Mio. US$) (H2 2021: die Zahlungsmittel zum 31. Dezember 2021 erhöhten sich von 26.097 Mio. R (1.829 Mio. US$) zum 30. Juni 2021 auf 30.292 Mio. R (1.900 Mio. US$)), nach einem Nettozahlungsmittelüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit von 11.154 Mio. R (664 Mio. US$) (H2 2021: R18.960 Mio. oder 1.267 Mio. US$), Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit von R9.850 Mio. (574 Mio. US$) (H2 2021: R8.746 Mio. oder 582 Mio. US$) und Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit von R3.424 Mio. (208 Mio. US$) (H2 2021: R6.795 Mio. oder 458 Mio. US$).

DIVIDENDENERKLÄRUNG

Der Verwaltungsrat von Sibanye-Stillwater hat eine Bardividende in Höhe von 122 SA-Cents pro Stammaktie (6,74 US-Cents* pro Aktie bzw. 26,98 US-Cents* pro ADR) bzw. rund R3.453 Millionen (191 Millionen US$*) für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 ("Schlussdividende") beschlossen und genehmigt. Der Verwaltungsrat hat den Solvenz- und Liquiditätstest angewandt und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen diesen Test unmittelbar nach Abschluss der vorgeschlagenen Ausschüttung erfüllen wird.

Die Dividendenpolitik von Sibanye-Stillwater besteht darin, mindestens 25 % bis 35 % des normalisierten Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Der normalisierte Gewinn ist definiert als der Gewinn, der den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnen ist, ohne Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und Wechselkursdifferenzen, Wertminderungen, Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen, Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, Umstrukturierungskosten, Transaktionskosten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen für BEE-Transaktionen, Gewinne aus Übernahmen, sonstige Nettokosten für die Geschäftsentwicklung, Anteile am Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, alle nach Steuern und die Auswirkungen von nicht beherrschenden Anteilen sowie Änderungen des geschätzten latenten Steuersatzes.

Die erklärte Gesamtdividende von 260 Cents (Schlussdividende: 122 SA-Cents und Zwischendividende: 138 SA-Cents) entspricht 35 % des normalisierten Gewinns für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr.

MINERALRESSOURCEN UND MINERALRESERVEN

Am 17. Februar 2023 meldete Sibanye-Stillwater eine Aktualisierung seiner Mineralressourcen und Mineralreserven zum 31. Dezember 2022, deren wichtigste Punkte im Folgenden zusammengefasst werden.

- Eine erste Lithium (Li)-Mineralreserve von 193,6kt Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) und eine 133%ige Steigerung der Li-Mineralressourcen auf 452,9kt LCE

- Die kontinuierliche Umsetzung der Strategie der Gruppe für grüne Metalle mit einem verstärkten Fokus auf Batteriemetalle hat zu einer Erhöhung der zurechenbaren Beteiligung am Keliber-Projekt in Finnland von 26,6% auf 84,96% geführt.

- Die Erklärung der Mineralreserven folgt auf den Abschluss einer positiven Machbarkeitsstudie (FS) und die Genehmigung für den Bau des Keliber-Projekts

- Die fortlaufende, erfolgreiche Exploration auf den großen und aussichtsreichen Mineralgrundstücken bei Keliber trug ebenfalls zu weiteren 30,4kt an zurechenbaren LCE-Mineralressourcen bei.

- 2E PGM-Mineralreserven in Höhe von 26,3 Mio. Unzen und Mineralressourcen in Höhe von 84,2 Mio. Unzen nach der Neupositionierung unserer PGM-Betriebe in den USA und der konsequenten Aktualisierung der Pläne für die Lebensdauer der Mine (LoM)

- Die Mineralreserven unterstützen eine 42 Jahre dauernde LoM, die bis 2026 auf eine jährliche Produktion von 700 koz ansteigt.

- Die Schätzungen spiegeln geringfügige Rückgänge von 3,6 % bzw. 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr wider, die auf verbesserte Schätzmethoden zurückzuführen sind, wobei ein beträchtliches Aufwärtspotenzial für die Mineralreserven verbleibt, das auf der sehr großen abgeleiteten Ressourcenbasis von 44,8 Mio. Unzen basiert.

- 31,4 Mio. Unzen 4E PGM-Mineralreserven in unseren PGM-Betrieben in SA und ein Anstieg der Mineralressourcen um 1,5 % auf 177,3 Mio. Unzen

- Der Rückgang der Mineralreserven um 2,3 % ist in erster Linie auf den Abbau von 2,7 Mio. Unzen im Jahr 2022 zurückzuführen, der teilweise durch den Abschluss einer positiven FS für das zu 50 % im Besitz befindliche Mimosa North Hill-Projekt (+1,5 Mio. Unzen) ausgeglichen wurde, das derzeit vom Vorstand für den Bau in Betracht gezogen wird.

- Die großen 4E-PGM-Mineralressourcen in den SA-PGM-Betrieben bieten die Möglichkeit, die zukünftigen Mineralreserven zu erhöhen, die Lebensdauer der Betriebe zu verlängern und einen beträchtlichen Wert freizusetzen, vorausgesetzt, die erforderlichen Studien werden abgeschlossen und das Investitionsumfeld ist günstig.

- Stabile Mineralreserven von 12,9 Mio. Unzen (-0,6 %) und Mineralressourcen von 69,3 Mio. Unzen (-7,2 %) in unseren SA-Goldbetrieben und -projekten (einschließlich DRDGOLD)

WECHSEL IM VERWALTUNGSRAT

Im Verwaltungsrat von Sibanye Stillwater Limited gab es im Sechsmonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 keine Veränderungen.

WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - SECHS MONATE

