Gold-Investoren mussten in den vergangenen Wochen stark sein: Das Edelmetall hatte gerade an der 2.000-US-Dollar-Marke gekratzt, als der Kurs Anfang Februar eine Kehrtwende einleitete und im Laufe des Monats bei bitteren 1.800 US-Dollar aufprallte. Nun könnte die Talfahrt ein Ende haben: In den vergangenen Tagen stieg der Preis für die Feinunze Gold wieder an und liegt aktuell bei rund 1.840 US-Dollar.

Grund für die Erholung dürfte allen voran der schwächelnde US-Dollar sein. Doch inwieweit sich dieser Aufwärtstrend für den Goldpreis fortsetzen wird, hängt von einer Reihe von Faktoren ab – allen voran von der Geldpolitik der Notenbanken. Solange die Währungshüter an ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten, bleibt das Edelmetall unter Druck. Auch wenn Gold in Krisenzeiten als sicherer Hafen gilt, verliert der Rohstoff bei Zinserhöhungen an Attraktivität. Eine Anlage in Gold wirft nämlich keine laufenden Erträge ab.