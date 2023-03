Umsatz und EBITDA im Geschäftsjahr 2022 unter der zuletzt kommunizierten Guidance - Neuer Vorstand an Bord



q.beyond hat heute vorläufige Zahlen für 2022 veröffentlicht, welche auch die unterjährig bereits gesenkte Prognose nicht erfüllen. Nachdem das GJ von vielen innerbetrieblichen Herausforderungen begleitet wurde (u.a. vertriebliche Ineffizienzen, Umstrukturierung des SaaS-Geschäfts nach Verkündung einer bereits zurückgestellten Mittelfristguidance), sollten Investoren - vor allem auf dem aktuellen Bewertungsniveau - ihren Fokus nun auf die strategischen Initiativen und Mittelfristperspektiven der Gesellschaft legen.



Umsatz und EBITDA leicht unter letzter Prognose: Das zurückliegende Jahr ging in Anbetracht der erläuterten Faktoren mit zwei Guidance-Korrekturen einher.



[Tabelle]



Die Top-Line-Entwicklung war in den Segmenten SAP (-18,6% yoy; Anteil: 19,5%) sowie Cloud & IoT (+22,5% yoy; Anteil: 80,5%) äußerst divergierend. Das SAP-Segment war neben internen Ineffizienzen auch von einer Kundenzurückhaltung bei Transformationsprojekten betroffen. Die Konzern-Erlössteigerung (+11,5% yoy) ist u.E. etwa zur Hälfte auch ein Ergebnis anorganischer Effekte. So wurde datac 2022 für zwölf Monate konsolidiert (vs. sechs in 2021). scanplus war QBY ebenfalls das gesamte GJ 2022 zugehörig, während die Konsolidierung des umsatztechnisch vergleichbaren, veräußerten Colocation-Bereichs in 2021 nur für neun Monate erfolgte. Sehr erfreulich zeigt sich angesichts vieler Vertragsverlängerungen der Auftragseingang i.H.v. 227,8 Mio. Euro (+23,5% yoy). Die Book-to-Bill-Ratio liegt mit 1,32x damit noch über den bereits guten Vorjahreswerten (2021: 1,19x; 2020: 1,12x). Zwar hat sich die operative EBITDA-Marge um +0,9PP yoy auf 3,1% verbessert. Da QBY in der heutigen Meldung jedoch auch Sonderabschreibungen von 21 Mio. Euro anführt (MONe: 16 Mio. Euro Goodwill, 5 Mio. Euro sonstige immaterielle VG), wird das Konzernergebnis deutlich im negativen Bereich liegen (MONe: -33,8 Mio. Euro).



Vorstellung des Ausblicks 2023 und der neuen Mittelfristplanung steht bevor: Am 30. März werden die beiden neuen Vorstände - Thies Rixen (COO und ab 1. April CEO) sowie Nora Wolters (CFO) - die aktualisierte Planung bis zum Jahr 2025 veröffentlichen. Dabei werden sie insbesondere auf die Schwerpunkte ihrer Strategie eingehen, welche die Ertrags- und Finanzkraft nachhaltig verbessern soll. Wir haben unser Bewertungsmodell aktualisiert und erwarten in der Top-Line ein Wachstum in 2023 von +10,0% bzw. +17,3 Mio. Euro yoy (davon 8,3 Mio. Euro anorganischer Effekt durch die vollständige Konsolidierung von productive-data) bei einer anschließenden jährlichen Wachstumsrate von 6,0%. Bei der EBITDA-Marge legen wir eine sukzessive Skalierung auf 9,0% in 2025 zugrunde.



Fazit: 2022 war für QBY ein mehr als enttäuschendes GJ. Mit dem neuen Vorstandsteam stehen nun wichtige Weichenstellungen bevor. Nach Anpassung unserer Prognosen bestätigen wir unser Kursziel von 1,40 Euro sowie unsere Kaufempfehlung.







