UBS stuft CREDIT SUISSE GROUP AG auf 'Neutral'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,10 CHF , was eine Steigerung von +13,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,10 Franken belassen. Analyst Jason Napier attestierte dem europäischen Bankensektor in einer am Montag vorliegenden Studie einen starken Start in das Jahr 2023. Die Konjunktur stütze den Sektor und die Schätzungen gingen nach oben. Die Zinsstrukturkurve impliziere auf kurze Sicht höhere Leitzinsen. Zudem hätten vier von fünf Kreditgebern im Schlussquartal 2022 die Erwartungen übertroffen. Bei der Credit Suisse stelle sich die Frage, ob es eine "zweite Welle" von Mittelabflüssen gibt./bek/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 06:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 06:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

