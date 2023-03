Die COVID-19-Pandemie erhöht den Bedarf nach adäquater Versorgung für Menschen mit Nierenkrankheiten

Brüssel, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) - Weltnierentag 2023: Bereit für das

Unerwartete, Unterstützung für Schwächere.



Mehr als 850 Millionen Menschen weltweit leben mit einer Nierenerkrankung. Sie

sind bei Katastrophen besonders gefährdet, da ihr Zugang zu einer angemessenen

Versorgung, die komplex und vielschichtig ist, behindert werden kann.



Am 9. März 2023 lautet der Aufruf zum Weltnierentag "Nierengesundheit für alle:

Bereit für das Unerwartete, Unterstützung für Schwächere!" Dieser Aufruf zum

Handeln richtet sich an die gesamte Gesellschaft, einschließlich der politischen

Entscheidungsträger, der Gesundheitsdienste, der Regierungen, der Industrie

sowie der Menschen, die mit einer Nierenerkrankung leben, und ihrer Angehörigen,

auf unerwartete Ereignisse gut vorbereitet zu sein, damit der Zugang zu

Diagnose, Behandlung und Pflege nicht unterbrochen wird.





Lesen Sie die gesamte Pressemeldung hier:https://www.worldkidneyday.org/resource-library/wkd-press-release-2023/(https://www.worldkidneyday.org/?post_type=resource&p=54107&preview=true)"Die COVID-19-Pandemie hat deutlich gemacht, vor welchen Herausforderungen dieGesundheitssysteme stehen, wenn es um die Bereitstellung grundlegenderGesundheitsdienste geht, und dass die Politik nicht in der Lage ist, eineneinheitlichen Zugang zur Versorgung zu gewährleisten. Da die Zahl derkatastrophalen Ereignisse in den letzten Jahren zugenommen hat, ist es vonentscheidender Bedeutung, eine sichere, nachhaltige und kontinuierlicheGesundheitsversorgung für diejenigen zu gewährleisten, die lebenslange,fortlaufende und komplexe Behandlungen benötigen, wie z. B. Menschen mitNierenerkrankungen", erklärten Agnes Fogo, Präsidentin der International Societyof Nephrology (ISN), und Latha Kumaraswami, Präsidentin der InternationalFederation of Kidney Foundations - World Kidney Alliance (IFKF-WKA), diegemeinsam die Kampagne zum Weltnierentag (WKD) organisieren.