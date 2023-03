Zulieferer Schaeffler will russisches Werk verkaufen

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der fränkische Industrie- und Autozulieferer Schaeffler will ein russisches Werk an eine Holding seines österreichischen Aufsichtsratsmitgliedes Siegfried Wolf verkaufen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Freitag entsprechende Informationen des "Spiegel". Die Zustimmung des Präsidialamtes in Moskau zu der Transaktion steht noch aus.

