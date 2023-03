Microsoft gibt Partnerschaft mit dem Cloud-Gaming-Anbieter Boosteroid bekannt, um mehr Spiele für mehr Spieler auf der ganzen Welt bereitzustellen.

KIEW, Ukraine und REDMOND, Virginia und WASHINGTON, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. und Boosteroid haben am Dienstag eine 10-jährige Vereinbarung bekanntgegeben, um Xbox PC-Spiele auf die Cloud-Gaming-Plattform von Boosteroid zu bringen. Boosteroid, das sein Software-Entwicklungsteam in der Ukraine hat, hat seit Kurzem mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit und ist zum größten unabhängigen Cloud-Gaming-Anbieter der Welt geworden. Die Vereinbarung wird es außerdem ermöglichen, dass Activision Blizzard PC-Titel von Boosteroid-Kunden gestreamt werden können, nachdem die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft abgeschlossen ist.

In Kombination mit anderen von Microsoft kürzlich angekündigten Partnerschaften bedeutet dies, dass beliebte Franchises wie „Call of Duty" mehr als 150 Millionen zusätzliche Spieler erreichen und Spiele von Xbox Game Studios, Bethesda und Activision Blizzard auf mehreren Cloud-Gaming-Diensten und Abonnements spielbar werden.

„Wir glauben an die Kraft von Spielen, um Menschen zusammenzubringen. Deshalb ist Xbox bestrebt, jedem mehr Möglichkeiten zu bieten, seine Lieblingsspiele auf allen Geräten zu spielen", sagte Phil Spencer, CEO of Gaming, Microsoft. „Die Bereitstellung von Xbox PC-Spielen für Boosteroid-Mitglieder, einschließlich Activision Blizzard-Titeln wie „Call of Duty", sobald die Übernahme abgeschlossen ist, ist ein weiterer Schritt zur Verwirklichung dieser Vision."

„Boosteroid teilt die Vision von Microsoft, Spiele so vielen Menschen, Orten und Plattformen wie möglich zugänglich zu machen. Es ist seit langem unser Ziel, Spielern die Möglichkeit zu bieten, ihre Lieblingstitel auf jedem zur Verfügung stehenden Gerät zu genießen", sagte Ivan Shvaichenko, CEO von Boosteroid. „Die heutige Ankündigung ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Da unser Entwicklungsteam in der Ukraine ansässig ist, schätzen wir das anhaltende Engagement von Microsoft in der Ukraine und werden gemeinsam an einer Initiative arbeiten, die unsere lokale Spielentwicklergemeinschaft dabei unterstützt, um weiter in die wirtschaftliche Erholung des Landes zu investieren."