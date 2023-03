Nasdaq, Aktien von US-Banken und auch der Dax heute mit einer Rally - ist die Bankenkrise wirklich vorbei und jetzt alles wieder gut? Sehr unwahrscheinlich, denn das Problem vor allem kleinerer Banken in den USA ist alles andere als gelöst. Denn diese Regionalbanken können die Töpfe der Fed nicht nennenswert anzapfen, weil sie kaum Staatsanleihen oder MBS in ihren Depots haben. Dazu kommt, dass in den letzten Tagen trotz der Einlagen-Garantie durch die US-Behörden weiter massiv Gelder abgezogen und zu den großen US-Finanzinstituten transfertiert wurden. Die Fed nun in der Zwickmühle: faktisch ist das, was passiert ist, eine Lockerung der Finanzkonditionen - und daher latent die Inflation befeuernd. Die heute veröffentlichte Inflationsdaten zeigen, dass vor allem die Kerninflation wieder auf dem Vormarsch ist. Die Rettungsaktionen werden nach hinten losgehen - schon weil Banken erneut in Staatsanleihen gezwungen werde und damit derselbe Fehler erneut begangen wird! Daher wird auch diese Bärenmarktrally bei Nasdaq und Dax wieder verpuffen..

Hinweise aus Video:

1. Fed und Zinsen: Pause schwierig, Inflation wieder beschleunigt

2. Sparkassen und Genobanken schreiben 13,7 Milliarden Euro auf Wertpapiere ab

3. Immobilienpreise steigen erstmals nach 7 Monaten Rückgang

