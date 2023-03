Der mit Technologie-Unternehmen vollgespickte US-Index Nasdaq verlor in den vergangenen vier Wochen circa vier Prozent an Wert. Wachstumschancen sehen die Analysten von Morgan Stanley bei ServiceNow. Der Cloud-Spezialist sei eines der am besten positionierten Unternehmen im Softwarebereich. "Die Kombination aus dauerhaftem Umsatzwachstum und operativer Effizienz macht ServiceNow zu unserem bevorzugten Top-Pick im aktuellen Umfeld", so die Experten um Mike Wilson in einer Mitteilung. Sie sehen bei der Aktie ein Kursziel von 612 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von circa 47 Prozent entspricht.

Bullish sind die Analysten ebenso bei Amazon. Die Analysten sprechen dem Onlineversandhändler die beste Marktposition zu. Sie prognostizieren ein dauerhaftes Wachstum der Einzelhandelseinnahmen sowie eine steigende Profitabilität. Das Geschäft könnte laut Morgan Stanley im August wieder an Fahrt aufnehmen, was sich in besseren Margen widerspiegeln dürfte. Die Amazon-Aktie wird derzeit bei ungefähr 95 US-Dollar gehandelt an der Nasdaq. Vor einem Jahr lag der Kurs noch bei rund 150 US-Dollar. Diese Summe gibt Morgan Stanley jetzt als Kursziel aus. Das käme einer Kurssteigerung von fast 60 Prozent gleich.

In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist: Während alle Welt über Künstliche Intelligenz redet, spürt Dr. Dennis Riedl mit seinem Megatrend-Depot die großen Trends von Morgen auf: Jetzt den Frühbucher-Rabatt von 30 Prozent sichern: HIER KLICKEN!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion