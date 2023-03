Köln (ots) -



- 64 Prozent der Unternehmen wollen ihre Preise erhöhen.

- Die geplanten Preissteigerungen bewegen sich zwischen 3 und 30 Prozent.

- Die höchsten Aufschläge planen Unternehmen aus den Branchen Lebensmittel,

Maschinenbau und Bau.



Die deutschen Verbraucher müssen sich in diesem Jahr auf weitere Preiserhöhungen

einstellen, wie eine aktuelle Umfrage des Warenkreditversicherers Atradius unter

deutschen Industrieunternehmen ergibt. Demnach planen 64 Prozent aller Befragten

ihre Preise zu erhöhen - und zwar durchschnittlich um 12 Prozent.





Grund dafür sind die spürbar gestiegenen Kosten in der Produktion. GrößterKostentreiber sind nach wie vor die hohen Energiepreise, doch auch andereFaktoren wie Löhne, Rohstoffpreise und hohe Ausgaben für den Transport vonGütern schlagen laut den Befragten deutlich zu Buche. Um durchschnittlich mehrals 20 Prozent sind die Produktionskosten der befragten Unternehmen imvergangenen Jahr gewachsen.Die Firmenentscheider wollen ihre Preise durchschnittlich um 12 Prozent anheben,dabei schwanken die geplanten Aufschläge mehrheitlich zwischen gerade einmal 3und 30 Prozent. Rund 20 Prozent der Befragten planen Preiserhöhungen zwischen 3und 5 Prozent. 13 Prozent wollen ihre Preise um 20 bis 25 Prozent anheben undetwa 5 Prozent planen Aufschläge um 30 Prozent oder mehr."Angesichts der deutlich gestiegenen Produktionskosten um durchschnittlich 20Prozent im vergangenen Jahr müssen die Unternehmen die Preise für ihre Produkteanziehen", sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland bei Atradius. DiePreiserhöhungen seien teilweise nötig, um die Liquidität der Unternehmenweiterhin sicherzustellen: "Die steigenden Preise für Energie und Materialienlassen Rücklagen schnell dahinschmelzen. Hinzu kommen längere Wartezeiten aufZahlungen von Kunden. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2023 ist die Zahlder Nichtzahlungsmeldungen, die Kunden bei Geschäften mit Abnehmern ausDeutschland an Atradius gemeldet haben, um 15 Prozent gestiegen gegenüber demVorjahreszeitraum. Auch die Liquiditätsbeschaffung über den Kapitalmarkt istderzeit schwieriger: Firmenkredite werden teurer und die Zinsen fürUnternehmensanleihen steigen."Die im Durchschnitt stärksten Preiserhöhungen planen die Lebensmittelbranche miteinem Aufschlag von durchschnittlich 15,7 Prozent, der Maschinenbau (13,8Prozent) und der Bausektor mit 12,7 Prozent. Die Produktionskosten sind indiesen Branchen 2022 um 22 Prozent (Bau) beziehungsweise 21 Prozent(Maschinenbau und Lebensmittel) gestiegen.Neben Preiserhöhungen planen die Firmenentscheider auch weitere Maßnahmen, umdie Kostensteigerungen zu kompensieren - beispielsweise durch Kosteneinsparungenbei Energie, Material oder Personal und durch Produktionsoptimierung durchAutomatisierung.