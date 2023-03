Der Notverkauf der Schweizer Bank Credit Suisse (CS) an den Konkurrenten UBS konnte die Märkte am gestrigen Montag beruhigen. Der Kurs der Deutschen Bank machte im Laufe des Tages ein Reversal und schloss mit minus 0,50 Euro. Dabei notierte die Aktie von Deutschlands größter Bank am Montag schon rund 12 Prozent tiefer. Die Verluste bei den Bankaktien in den letzten Tagen sind auch darauf zurückzuführen, dass Inhaber von eigenkapitalähnlichen Anleihen der CS, sogenannten AT-1 Papieren, einen Totalverlust erleiden. Die Europäische Zentralbank (EZB) versuchte am Montag die Besitzer dieser Bonds zu beruhigen. Bei der Deutschen Bank liegt die Investition in diese Instrumente nahe bei null. Lt. Finanzprofessor Hans Peter Burghof gehe es den großen deutschen Banken gut. Sie haben ihre Geschäftsmodelle erweitert und machen solide Gewinne.

