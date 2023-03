Die Bankenkrise bringt die US-Notenbank Fed erneut in die Zwickmühle: sollen Powell und Co am morgigen Mittwoch doch nicht die Zinsen anheben aufgrund der Banken-Turbulenzen - oder würde gerade das eine Art Panik auslösen? Die EZB hatte sich letzte Woche entschieden, lieber wie angekündigt die Zinsen um 0,5% anzuheben. Aber so oder so: sowohl die Bankenkrise als auch die Inflation, die die Fed und andere Notenbanken zu Zinsanhebungen zwang, sind hausgemachte Probleme - eine Folge der Nullzinspolitik und des Gelddruckens. Wie schon in der Finanzkrise eskaliert die Lage im März, sodass einige Analysten unter Anspielung auf die Ermordung Zäsars von den Iden des März sprechen. Im März 2008 kippte Bear Stearns, im September dann Lehman. Ist mit den Pleiten zweiter US-Banken und den Turbulenzen um die Credit Suisse die Krise überstanden - oder stehen wir erst am Anfang?

