Steuerparadies Schweiz? Für wen es sich lohnen kann, mit Geschäft oder privat in die Berge zu ziehen (FOTO)

Bern (ots) - Die Schweiz und ihre Banken genießen seit jeher einen

ausgezeichneten Ruf - werden auch oftmals als Steuerparadies eingeordnet. Doch

stimmt das wirklich? Lohnt es sich vielleicht in Zeiten von Remote Work, dorthin

auszuwandern oder zumindest seine Firma dort anzumelden?



"Die Schweiz hat natürlich einige attraktive Vorteile für Unternehmer und

wohlhabende Menschen - auch steuerlich", sagt Henrik Telepski. Er ist

Steuerberater - in der Schweiz nennt man das "Treuhänder" - und kennt das

Schweizer Steuerrecht auswendig. Telepski weiß aber auch: "Ein Selbstläufer ist

es nicht, die Schweiz hat ihre ganz eigenen Regeln, die man vorher kennen muss".





In diesem Artikel verrät der Steuerprofi, für wen sich die Schweiz wirklichlohnt - und was man vorher wissen sollte."Steueroase Schweiz" - Mythos oder Realität?Sprechen Menschen von der Schweiz als Steueroase, beziehen sie sich dabei meistauf die niedrigen Steuersätze und die hohe Anonymität für Anleger. Tatsächlichsind die Teilhaber von Schweizer Aktiengesellschaften schwer identifizierbar -jedoch nur innerhalb der Schweiz. Bei Unternehmen, die auch im Ausland tätigsind, wird es hingegen wegen des Transparenzregisters schwierig, komplett anonymzu bleiben.Im Gegensatz zu anderen vermeintlichen Steuerparadiesen wie den Bahamas oderDubai besitzt der Standort Schweiz jedoch mehrere Vorteile, die eventuelleNachteile mehr als wettmachen. So werden Schweizer Unternehmen mit hochwertigenProdukten oder Dienstleistungen und Verlässlichkeit in Verbindung gebracht - einBranding, das sich von Luxusuhren und seriösen Finanzprodukten auf andereBranchen überträgt. Dies ist auch der Grund, weshalb Schweizer bevorzugt vonSchweizer Unternehmen kaufen. Auch Deutsche sowie Österreicher nehmen dieSchweizer Marke als etwas besonders Wertvolles wahr.Zudem existieren in der Schweizer Politik mehrere Mechanismen, die Anleger voreinem bösen Erwachen schützen. Da die einzelnen Kantone sich stärker selbstverwalten als beispielsweise die deutschen Bundesländer, stehen sie auch instärkerer Konkurrenz zueinander - jeder Kanton kann unter anderem eigeneSteuersätze festlegen und Förderprogramme schaffen. Darüber hinaus haben es dieBürgerinnen und Bürger der Schweiz leichter, unpopuläre Gesetzesentwürfemithilfe eines sogenannten "Referendums" zu kippen - bei wichtigenEntscheidungen können die Bürger selbst mitbestimmen.Kein rechtsfreier Raum für SteuersünderBevor sich ein Unternehmen in der Schweiz niederlassen kann, sollte das richtigeVorgehen bei der Firmengründung geklärt werden. Insbesondere die Wahl der