Klinikstreik Ungeregeltes Recht gefährdet Patientengesundheit

Hamburg (ots) -



- "Wild-West-Arbeitskampf" - Asklepios CEO Kai Hankeln kritisiert Gewerkschaft

- Patienten müssen auf Eingriffe warten

- Klare Regelungen in anderen europäischen Ländern



Derzeit bestreikt die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di neben anderen Branchen

auch Krankenhäuser, darunter Kliniken der Asklepios Gruppe. Auch der Marburger

Bund hat die Ärzte zu Warnstreiks in den Krankenhäusern aufgerufen. Dadurch

müssen geplante Untersuchungen und Behandlungen abgesagt oder verschoben werden.

Anders als im europäischen Ausland gibt es hierzulande keine Regelungen zu

Ankündigungen oder vorherigen Schlichtungsverfahren. Wurde früher gestreikt,

wenn in den Tarifverhandlungen keine Einigung erzielt wurde, so versuchen

Gewerkschaftsfunktionäre jetzt schon während der Verhandlungen Druck aufzubauen.

"Ver.di nutzt die arbeitsrechtlichen Lücken für einen Wild-West-Arbeitskampf zu

Lasten der Patienten, um mit dem PR-Spektakel neue Mitglieder zu werben",

kritisiert Kai Hankeln, CEO der Asklepios Kliniken.