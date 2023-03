Berlin (ots) - Seit fast drei Monaten gilt die Mehrwegangebotspflicht fürverzehrfertige Speisen und Getränke in der Gastronomie. Bei Kontrollenmillionenschwerer Gastronomieketten im Januar haben wir von der DeutschenUmwelthilfe (DUH) zahlreiche Verstöße aufgedeckt, rechtliche Schritteeingeleitet und angekündigt: Wir bleiben dran. Seither haben wir wie versprochenweitere stichprobenartige Testbesuche durchgeführt.Was ist dabei herausgekommen, wie ist der Stand bei den laufenden Verfahren undwie haben Starbucks, Cinemaxx und Co. reagiert? Darüber möchten wir Sie imRahmen einer Pressekonferenz informieren. Um herauszufinden, was aus Sicht vonVerbraucherinnen und Verbrauchern passieren muss, damit Mehrwegsysteme wirklichmassentauglich werden, haben wir außerdem eine repräsentative Umfragedurchführen lassen. Die Ergebnisse und daraus folgende Forderungen an dieGastronomie werden wir Ihnen ebenfalls vorstellen.Die Pressekonferenz findet digital statt. Wir bitten um Anmeldung untermailto:presse@duh.de . Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich jederzeitgerne ebenfalls an unseren Newsroom.Datum:Donnerstag, 30. März 2023 um 10 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/81835681854%C2%A0Meeting-ID: 818 3568 1854Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH- Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft DUHPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfe,https://mas.to/@umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5470482OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.