Nachdem die im MDAX gelistete Carl Zeiss Meditec-Aktie (ISIN: DE0005313704) im Herbst des vergangenen Jahres ordentlich zulegen konnte, befindet sie sich seit dem Jahresbeginn in einer Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 127 Euro bis 140 Euro.

Obwohl die Nachricht, dass China den Einkauf hoher Volumina an hochwertigen Medizinprodukten plane, den Aktienkurs kurzfristig unter Druck setze, bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 195 Euro (Hauck & Aufhäuser) ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen die aktuelle Handelsspanne überwinden und danach auf 145 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukten hohe Gewinne abwerfen.