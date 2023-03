Makler-Champions 2023 - Münchener Verein holt zum vierten Mal Gold in der Krankenversicherung

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe ist mit der

Auszeichnung Gold erneut der Makler-Champion 2023 in der Krankenversicherung.

Über 2.000 Makler stuften in einer Onlinebefragung den Münchener

Vorsorgespezialisten als besonders servicestark ein. Platin erhielt der

Münchener Verein in der Kategorie Krankenversicherungen für seine

Zuverlässigkeit in der 5-Jahreswertung. Zusätzlich gab es jeweils Gold in den

Kategorien Gesamtzufriedenheit, Maklerorientierung, Produktqualität und

Digitalisierung. Der Münchener Verein bekam zudem Silber in der Kategorie

Partnerwert. Die Preisverleihung fand am 23. März 2023 in Köln statt.



"Unser gesamtes Team hat sich über den erneuten Medaillenregen riesig gefreut",

zeigt sich Joachim Rahn, Vertriebsdirektor der Maklerorganisation der Münchener

Verein Versicherungsgruppe stolz und dankbar. "Wir sind auch 2023 wieder ganz

vorne. Was für ein tolles und beeindruckendes Feedback für unsere Arbeit. Für

die vielen Auszeichnungen möchte ich mich bei unseren unabhängigen

Vertriebspartnern herzlich bedanken."