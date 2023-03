Kein Warnstreik am Flughafen Hahn - 'Kollegen haben andere Probleme'

HAHN (dpa-AFX) - Während es am bundesweiten Warnstreiktag im öffentlichen Verkehr am Montag keinen regulären Passagierverkehr etwa am Flughafen Frankfurt/Main gibt, sollen im Hunsrück weiterhin Maschinen abheben. "Der Flugverkehr am Flughafen Frankfurt-Hahn am kommenden Montag, 27. März, wird planmäßig erfolgen", teilte der einzige größere Airport in Rheinland-Pfalz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Er nennt sich aus Marketinggründen Flughafen Frankfurt-Hahn.

Jürgen Jung von der Gewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz und im Saarland sagte der dpa: "Wir haben den Flughafen Hahn rausgenommen, weil die Kollegen dort andere Probleme haben. Sie müssen sich Existenzfragen stellen." Jung bezog sich damit auf die Insolvenz des Airports, an dem das Land Hessen noch 17,5 Prozent hält.

Am kommenden Donnerstag (30. März) könnten die Gläubiger von vier Hahn-Schwestergesellschaften in einer Versammlung am Insolvenzgericht Bad Kreuznach über den Verkauf des Flughafens Hahn entscheiden. Erwartet wird nach dpa-Informationen, dass Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner einen Abstimmungsvorschlag zu einem oder mehreren Kaufinteressenten präsentiert. Die insolvente Betreibergesellschaft Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) hat dagegen einen eigenen Gläubigerausschuss, der sich ebenfalls mit dem Verkauf befassen muss./jaa/DP/stw