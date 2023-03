TUDOR GOLD vereinbart die Aufstockung auf 16 Millionen CAD$ des Bought-Deal Private Placement Angebots unter Teilnahme von Herrn Eric Sprott an

Der gesamte Bruttoerlös aus der Ausgabe und dem Verkauf der FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten wird für kanadische Explorationsausgaben verwendet, wie in Absatz (f) der Definition von „kanadischen Explorationsausgaben“ in Unterabschnitt 66.1(6) des Steuergesetzes definiert und „Flow-Through-Mining-Ausgaben“ gemäß Unterabschnitt 127(9) des Steuergesetzes, die als „Flow-Through-Mining-Ausgaben“ gelten, und „BC-Flow-Through-Mining-Ausgaben“ gemäß Unterabschnitt 4.721(1) des Income Tax Act von (British Columbia) (die „Qualifizierenden Ausgaben“), die am oder vor dem 31. Dezember 2024 anfallen und mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2023 an die Erstkäufer von FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten abgetreten werden.

Vancouver, British Columbia, Kanada – 24. März 2023 – Tudor Gold Corp. (TSXV:TUD) (das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-c ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es aufgrund der starken Investorennachfrage eine abgeänderte Vereinbarung mit Research Capital Corporation getroffen hat, der als Lead Underwriter und Sole Bookrunner (der „Lead Underwriter“), im Auftrag eines Konsortiums von Underwritern, darunter Red Cloud Securities Inc. und Roth Canada, ULC (zusammen die „Underwriter“), die Höhe des zuvor angekündigte Privatplatzierungsangebot von 10.000.000 CAD$ auf bis ca. 16.000.000 CAD$ an Gesamtbruttoeinnahmen für das Unternehmen (das "Angebot") auszuweiten. Herr Eric Sprott, durch 2176423 Ontario Ltd., hat seine Absicht bekundet, an dem Angebot zu partizipieren.

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer