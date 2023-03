Neue Version der Appian-Plattform bietet vollständige Prozessautomatisierung

Berlin, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) - Design, Automatisierung und Optimierung

von komplexen Geschäftsprozessen von Anfang bis Ende



Appian (Nasdaq: APPN) bringt eine neue Version der Appian-Plattform für

Prozessautomatisierung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3799916-1&h=13112869

68&u=https%3A%2F%2Fappian.com%2Fde%2Fproducts%2Fplatform%2Foverview.html%3Futm_s

ource%3Dreferral-de%26amp%3Butm_medium%3Dpress-release%26amp%3Butm_campaign%3Dpl

atform%26amp%3Butm_content%3DAppian23.1&a=Appian-Plattform+f%C3%BCr+Prozessautom

atisierung) heraus. Diese bietet Verbesserungen für die Bereiche Total

Experience, Data Fabric, Automatisierung und Process Mining. Die neue

Plattform-Version basiert auf dem leistungsstarken Low-Code-Design von Appian.



"Unternehmen müssen über Anwendungen hinausgehen, die eine Automatisierung auf

Aufgabenebene bieten. Sie sollten Prozesse orchestrieren, die Menschen, Systeme

und digitale Mitarbeiter vereinen", sagt Michael Beckley, Gründer und CTO von

Appian. "Appian bietet die durchgängige Prozesssteuerung, die Unternehmen

benötigen, um neue digitale Lösungen zu entwickeln. Zudem können Unternehmen so

komplexe Prozesse automatisieren und Geschäftsabläufe optimieren, um

kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen."





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Weiterentwicklungen von Appian Portals verbessert die Total Experience fürBusiness-to-Business- und Business-to-Consumer-Anwendungsbereiche. In wenigerals vier Wochen hat der Appian-Kunde American Association of Retired Persons(AARP) eine leistungsstarke, sichere und ansprechende Appian Portalumgebung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3799916-1&h=2845146246&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUNTs2bib0lQ&a=leistungsstarke%2C+sichere+und+ansprechende+Appian+Portalumgebung) geschaffen, um das Fraud Watch Volunteer-Programm zuunterstützen, das denjenigen der 40 Millionen Mitglieder von AARP hilft, dieOpfer eines Betrugs wurden."Wir brauchten eine Möglichkeit, Bewerbungen von Volontären entgegenzunehmen undzu bearbeiten. Über 18 Monate haben wir nach einer Technologie gesucht, die diesermöglicht und gleichzeitig unsere sehr strengen Sicherheitsanforderungenerfüllt", sagt Fisnik Shpuza, Director of Workflow Automation bei AARP. "AppianPortals bot uns alles, was wir brauchten. Es ist sicher, es ist ansprechend undsieht aus wie eine AARP-Webseite. Zudem bindet es alle eingehenden Daten direktin unseren Prozess ein."Die neue Version macht es einfacher als je zuvor, ansprechende und intuitiveWeb- und Mobilportale zu erstellen. Diese binden die externen Benutzer in einnahtloses Gesamterlebnis mit internen Mitarbeitern ein. Die neuen Features