Kivu Consulting, Inc. gibt strategische Partnerschaft mit Microsoft bekannt

BERKELEY, Kalifornien, 28. März 2023 /PRNewswire/ -- Kivu Consulting, Inc., ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und bewährter Partner von Versicherungen und Anwaltskanzleien, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Microsoft bekanntgeben zu können. Beide Parteien haben sich dazu verpflichtet, zusammenzuarbeiten und weltweit Unternehmen in allen Branchen dabei zu helfen, Cyberkriminalität zu bekämpfen und Cyberresilienz aufzubauen.

„Cyberkriminalität wird niemals aufhören. Wir müssen Partnerschaften eingehen, Talente bündeln, Erkenntnisse kombinieren und mit unseren Kollegen aus dem öffentlichen Sektor zusammenarbeiten, um Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Microsoft Security können wir unsere Stärken kombinieren, um mehr Kontrolle über fast jedes vorstellbare Cybersicherheitsproblem zu haben", so Shane Sims, CEO von Kivu Consulting, Inc. „Wir sind jetzt in der Lage, geschäftliche Risiken, die durch einen sich ständig verändernden Ansturm von Cyberbedrohungen entstehen, bei denen jedes Unternehmen in jeder Branche und auf jedem Kontinent zur Zielscheibe werden kann, rasch zu reduzieren."

Durch diese Partnerschaft werden Microsoft und Kivu in mehrfacher Hinsicht zusammenarbeiten, um auf Cyberangriffe von Kunden zu reagieren. Kivu wird Microsoft als die führende Option für Behebungsservices nach Cyberangriffen ansehen, wenn die Kunden von Kivu diese benötigen. Microsoft wird Kivu als vertrauenswürdigen Partner für den Umgang mit Lösegeldangelegenheiten betrachten, wenn Kunden in dieser Hinsicht Hilfe brauchen.

„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Welt zu sichern, damit unsere Kunden ihr volles Potenzial entfalten können. Sicherheit ist ein Teamsport und die Reaktion auf Vorfälle gehört zu den wichtigsten Bereichen, in denen Branchenführer zusammenarbeiten können", so Kelly Bissell, CVP Security Services bei Microsoft. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kivu und anderen Partnern, um Kunden dabei zu helfen, sich gegen Cyberangriffe aller Art zu schützen. Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre IR-Anforderungen erfüllt werden, damit ihr Unternehmen Erfolg haben kann."

Gemeinsam werden die Unternehmen Cybersicherheitslösungen anbieten, die von der Software der beiden Unternehmen, jahrzehntelangen Erkenntnissen zu Bedrohungen sowie Beziehungen zu Versicherungswesen, Rechtswesen und Behörden profitieren. Sie werden den Weg von Unternehmen hin zu mehr Cyberresilienz beschleunigen und durch Cyberkriminalität hervorgerufene geschäftliche Risiken reduzieren.

Kivu ist ein im Jahr 2009 gegründetes führendes globales Cybersicherheitsunternehmen. Es bietet eine vollständige Suite von Cybersicherheitsservices an, die auf forensische Vorfallsreaktion, geschäftliche Wiederherstellung nach Cyberangriffen, Lösegeldverhandlungen sowie rund um die Uhr verfügbare verwaltete Sicherheitsoperationen spezialisiert ist. Kivu ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Versicherungswesen, Rechtswesen und Behörden.

