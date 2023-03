Kontron AG schließt das Schlüsseljahr 2022 erfolgreich ab

- Erhöhung Guidance 2023 um 10% auf EUR 66 Mio. Nettoergebnis

- Operativer Cashflow von EUR 109,4 Mio. im 4. Quartal und EUR 44,4 Mio. im Jahr 2022

- Auftragsbestand steigt weiter auf EUR 1.459 Mio. in den fortgeführten Bereichen (Vj.: EUR 1.160 Mio.)

- Dividende in Höhe von EUR 1,00 pro Aktie vorgeschlagen

Linz, 29.03.2023: Die Kontron AG (https://www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) veröffentlicht die Ergebnisse des erfolgreichen Geschäftsjahrs des Technologiekonzerns – einem Schlüsseljahr in der Geschichte von Kontron. Die umgesetzte strategische Neuausrichtung und Fokussierung auf den Bereich Internet of Things (IoT) des Technologiekonzerns schlägt sich in den Zahlen nieder. Die Umsatzerlöse lagen im Jahr 2022 mit EUR 1.483,5 Mio. um 10,6% höher als im Vorjahr (Vj.: EUR 1.342,0 Mio.). Davon entfielen EUR 1.096,1 Mio. auf die nach der Neuaufstellung fortgeführten Geschäftsbereiche und EUR 387,4 Mio. auf die verkauften IT-Service Gesellschaften.

In einem, bedingt durch geopolitische Verwerfungen und Konsequenzen der COVID-Pandemie, erneut schwierigem Marktumfeld, konnte der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2022 auf EUR 232,5 Mio. gesteigert werden, wobei operativ vor Sondereffekten EUR 55,5 Mio. in den fortgeführten und rund EUR 26,3 Mio. in den verkauften Gesellschaften erwirtschaftet wurden. Der Gewinn aus dem IT-Services Verkauf und weiterer Sondereffekte lag insgesamt bei zusätzlichen EUR 150,7 Mio. Zum Vergleich, im Geschäftsjahr 2021 betrug der Nettogewinn EUR 29,8 Mio. (aus fortgeführten Bereichen) und EUR 18,5 Mio. (aus den veräußerten Aktivitäten), somit in Summe bei EUR 48,3 Mio.