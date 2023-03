Crossover Markets bringt CROSSx, den ersten Ausführungsplatz für digitale Assets seiner Art, an den Start - mit Seed-Runden-Finanzierung von Flow Traders, Nomura's Laser Digital, Two Sigma, Wintermute Ventures, Gate.io und Privatmaklern

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wilmington, Del., 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Crossover Markets Group, Inc., ein Technologieunternehmen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten,konzentriert sich darauf, die einzigartigen Liquiditätsanforderungen vonInstitutionen auf den Spot- und derivativen Kryptowährungsmärkten zu erfüllen.Es gab heute die Einführung von CROSSx , seinem ausführungsorientiertenElectronic Communication Network (ECN) für Kryptowährungen, bekannt. DieSeed-Investitionsrunde des Unternehmens wurde von einem Konsortium führenderMarktteilnehmer sowohl im Bereich traditioneller Finanzen als auch im Bereichdigitaler Vermögenswerte finanziert. Zu den Investoren gehören Exness Ltd., FlowTraders, Gate.io, GMO Internet Group, Nomura's Laser Digital, Pepperstone, ThinkMarkets, TMGM, Two Sigma und Wintermute Ventures.CROSSx bringt eine der schnellsten Krypto-Trading-Engines der Welt auf denMarkt. Sie wurde dafür konzipiert, die Handelskosten drastisch zu senken, dieAusführungsqualität zu verbessern und die Marktdatenfunktionen zu erweitern.Crossover zielt darauf ab, Interessenkonflikte zu vermeiden, indem es dieHandelsausführung von der Verwahrung und dem Maklergeschäft entkoppelt undInstitutionen so die Möglichkeit gibt, ihre Gegenparteien im Kreditgeschäft freizu wählen. Als Anbieter, der nur auf Ausführungsbasis tätig ist, hält Crossoverkeine Kundengelder, verwaltet keine Vermögenswerte direkt und ist frei vonGegenparteirisiken.Crossover wurde von langjährigen Branchenexperten aus der traditionellenFinanzbranche gegründet, die ihre Erfahrung auf digitale Vermögenswerteanwenden. Crossovers Chief Executive Officer Brandon Mulvihill und ChiefCommercial Officer Anthony Mazzarese leiteten zuletzt dasFX-Prime-Brokerage-Geschäft bei Jefferies. Crossover Chief Technology OfficerVlad Rysin kommt von Euronext FX und bringt umfangreiche Erfahrung in derErstellung und dem Betrieb von Ausführungsplätzen für Aktien und FX mit. Zuvorwar er als CTO von Credit Suisse FICC und als CTO von FastMatch (letztendlich anEuronext verkauft) tätig.Mulvihill sagte, "Wir freuen uns über die finanzielle Unterstützung globalerBranchenführer in den Bereichen Maklergeschäft, Market-Making, quantitativesTrading, Bankwesen und krypto-native Unternehmen. Unsere Konsortiumspartnerteilen unsere Vision und haben den Weg dafür geebnet, eine Größenordnung sowieMöglichkeiten zu schaffen, die es anderen Branchenteilnehmern ermöglichen,unserer Plattform beizutreten und an zukünftigen Runden teilzunehmen."Das einzigartige Modell von Crossover nutzt Best Practices und Auftragslogik ausden Aktien- und FX-Märkten und strebt danach, eine beispiellose Effizienz zu