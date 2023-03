Künftig wird eine der größten staatlichen Krankenhausgruppen in Indien das KI-basierte Gesundheitsscreening von Predictmedix Inc. (CSE: PMED; OTCQB: PMEDF; FRA:3QP) nutzen! Wie Predictmedix heute mitteilt, hat die indische MGM Healthcare-Gruppe einen Dreijahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 500.000 CAD unterzeichnet. MGM wird fünf Safe Entry-Stationen von Predictmedix installieren, um Patienten schon im Eingangsbereich auf Infektionskrankheiten zu testen und gegebenenfalls abzusondern. Der Bestellung ging eine klinische Studie mit 400 Patienten voraus, die von MGM Healthcare durchgeführt wurde, um die Wirksamkeit der KI-gestützten Screening-Technologie von Predictmedix zu ermitteln.

Safe Entry ist ein vollständig patentiertes System zur schnellen und autonomen Überprüfung der wichtigsten Vitaldaten von Personen. Ähnlich wie bei einem Sicherheitsscanner am Flughafen handelt es sich um ein begehbares System, bei dem sich eine Person 2 bis 3 Sekunden lang vor das Gerät stellt, während multispektrale Bildgebungskameras die notwendigen Informationen erfassen. Parameter wie Temperatur, Herzfrequenz und Atemfrequenz werden nicht-invasiv erfasst und die AI/ML-Algorithmen berechnen ein Ergebnis. Die Vitaldaten liefern wichtige informationen über den Zustand einer Person, egal ob es sich um gesundheitliche Komplikationen, eine Grippe, Müdigkeit oder sogar eine Behinderung handelt. Safe Entry erfasst oder speichert niemals persönliche Identitätsdaten.

Neue Technologie entlastet das Personal

MGM Healthcare verspricht sich von der KI-gestützten Technologie eine Entlastung des Personals. Durch die schnelle Analyse der Vitaldaten einer Person kann Safe Entry die Warte- und Bearbeitungszeiten für Patienten reduzieren, so dass sich die Gesundheitsdienstleister auf die rechtzeitige Versorgung der Patienten konzentrieren können, die sie am dringendsten benötigen. Diese nicht-invasive Methode der Vitaldatenerfassung ist für die Patienten angenehmer, was zu einer insgesamt besseren Patientenerfahrung führen kann. Durch die Verbesserung der Patientenversorgung und die Rationalisierung der Arbeitsabläufe bietet Safe Entry eine umfassende Lösung für Gesundheitseinrichtungen, die ihre Möglichkeiten erweitern möchten.

Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix kommentiere: „Allein in Indien gibt es 69.000 Krankenhäuser. Südasien und die ASEAN-Länder stellen für Predictmedix eine große Chance dar, die Gesundheitsversorgung in Regionen mit großer Bevölkerung zu verbessern. Unsre Technologie hat in einer kürzlich abgeschlossenen klinischen Studie mit 1600 Personen an einer indonesischen Universität vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere innovative Technologie eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Entlastung der Gesundheitssysteme spielen kann.“

Fazit: Der Auftrag von einer der größten Krankenhausgruppen in Indien ist für Predictmedix ein Meilenstein. Wenn sich das Safe Entry System in der Praxis bewährt, könnte die Bestellung von MGM die Tür zu vielen weiteren Aufträgen in Indien, aber auch im gesamten Asian-Raum öffnen. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet diese Regionen aufgeschlossen für schnelle, innovative Lösungen beim Gesundheitsscreening bzw. bei der Triage sind. Einerseits verlangt die schnell wachsende Bevölkerung Zugang nach ärztlicher Versorgung im Krankenhaus, andererseits sind die personellen Ressourcen begrenzt. Vielleicht erleben wir, wie sich die KI-basierte Innovation eines nicht-invasiven Gesundheitsscreening zuerst im Asian-Raum durchsetzt, um dann später auch in westlichen Industrieländern akzeptiert zu werden. Engpässe beim Personal gibt hier wie dort, allerdings sind die Beharrungskräfte und die Skepsis gegenüber Neuerungen in westlichen Industrieländer sicher größer als in Asien.

