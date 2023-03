First Majestic gibt Abschluss des Verkaufs von La Guitarra an Sierra Madre bekannt

30. März 2023 - Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / - FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FWB: TSX) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich bekannt zu geben, dass die im Vorfeld angekündigte Transaktion zum Verkauf des zu 100 % im Eigentum des Unternehmens befindlichen ehemaligen Silberproduktionsbetriebs La Guitarra an Sierra Madre Gold & Silver Ltd. („Sierra Madre“) (TSX Venture: SM) nunmehr abgeschlossen wurde, nachdem die Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) und die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange ihre Genehmigung dazu erteilt haben und auch alle anderen üblichen Abschlussbedingungen erfüllt wurden. Als Vergütung für den Verkauf hat First Majestic 69.063.076 Aktien von Sierra Madre zu einem festgelegten Preis von 0,65 CAD pro Aktie – das entspricht in etwa einem Wert von 44,9 Mio. CAD bzw. 35,0 Mio. USD – erhalten.

Die nachfolgende Offenlegung erfolgt gemäß den Frühwarnbestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetzgebung.

Nach dem gestrigen Abschluss der Transaktion ist First Majestic nun in Besitz von 69.063.076 Aktien von Sierra Madre bzw. rund 48,4 % der von Sierra Madre ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien. Vor dem Abschluss der Transaktion hielt First Majestic keinerlei Wertpapiere von Sierra Madre. Die Stammaktien hat First Majestic als Gegenleistung für den Verkauf der Silbermine La Guitarra erhalten.

First Majestic hat die Stammaktien von Sierra Madre zu allgemeinen Investitionszwecken erworben. In Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren – dazu zählen unter anderem die Marktlage, die allgemeinen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Bedingungen und/oder andere Faktoren, die First Majestic als relevant erachtet – kann First Majestic in Bezug auf seine Beteiligung an Sierra Madre entsprechende Maßnahmen ergreifen, die es für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der Erwerb, der Verkauf oder die Ausgabe der Stammaktien an die Aktionäre von First Majestic bzw. anderweitige Veräußerungen von Wertpapieren von Sierra Madre von Zeit zu Zeit.

First Majestic wurden zur Aufrechterhaltung seiner anteiligen Beteiligung an Sierra Madre entsprechende Beteiligungsrechte (bis höchstens 19,9 %) an allfälligen zukünftigen Aktienemissionen von Sierra Madre eingeräumt, wobei die üblichen Ausnahmebedingungen gelten.

Die von First Majestic gehaltenen Stammaktien unterliegen zusätzlich zu den Wiederverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Verwahrungsvorschriften der TSX Venture Exchange auch einer vertraglich vereinbarten Haltedauer wie folgt: