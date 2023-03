KÖTTER Security fordert mehr Prävention gegen Einbrüche / Gegen steigende Delikte hilft nicht allein mehr Personal bei der Polizei. Genauso wichtig sind ganzheitliche Lösungen privater Dienstleister (FOTO)

Essen (ots) - KÖTTER Security, größtes Familienunternehmen der

Sicherheitsbranche in Deutschland, zeigt sich besorgt angesichts wieder deutlich

steigender Einbruchsdelikte. So nahm gemäß der neuen Polizeilichen

Kriminalstatistik (PKS) allein die Zahl der offiziell registrierten

Wohnungseinbrüche in 2022 um 21,5% auf knapp 66.000 zu. Hinzu kommen weitere

Einbrüche in Unternehmen, die von der PKS nicht erfasst werden, sowie die

signifikante Dunkelziffer bei Einbrüchen.



Auch wenn die Bilanz damit zwar nach wie vor unter den Rekordwerten früherer

Jahre liegt, sieht Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTER Security

Gruppe, gleichwohl erheblichen Handlungsdruck: "Es wird leider immer noch viel

zu sehr auf Lücke gesetzt, gemäß dem Credo: ,Warum sollte ausgerechnet bei uns

eingebrochen werden, da gibt es doch nichts zu holen...' - das Resultat dieses

Denkens ist in der PKS zu lesen".