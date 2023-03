FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag erneut unter Druck geraten. Zuletzt fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,32 Prozent auf 135,13 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,37 Prozent. In allen Ländern der Eurozone kletterten die Renditen.

Die erneut freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die als sicher geltenden Anleihen. An den vergangenen Tagen ist die Angst vor einer Bankenkrise in den Hintergrund getreten.