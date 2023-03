Energiekontor will Vorsteuerergebnis auch 2023 deutlich steigern

BREMEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor will weiterhin vom Ausbau der Erneuerbaren Energien profitieren. Vorstandsvorsitzender Peter Szabo rechnet daher 2023 mit einem weiteren Gewinnsprung. Der Vorsteuergewinn (EBT) soll dieses Jahr um 10 bis 20 Prozent zulegen, nachdem er 2022 bereits um 40 Prozent auf 62,9 Millionen Euro gewachsen war, wie der Konzern am Freitag in Bremen mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die eigene Prognose sowie die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Die Aktien bauten ihre Gewinne auf die Nachrichten hin aus. Am frühen Nachmittag waren sie mit plus 5,42 Prozent auf 66,10 Euro unter den Favoriten im Nebenwerte-Index SDax . Damit knüpften sie an die vor wenigen Tagen gestartete Erholung an, nachdem sie vom Rekordhoch vergangenen August um mehr als 40 Prozent zurückgefallen waren.