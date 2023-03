NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Reisewirtschaft in Deutschland ist auf Kurs zum Umsatzniveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Nach Daten des Analysehauses TDA lag der Buchungsumsatz für die diesjährige Sommersaison bis Ende Februar zusammengerechnet noch 9 Prozent unter dem Vergleichszeitraum 2019. Der Vorjahreszeitraum wurde um 47 Prozent übertroffen, wie Travel Data + Analytics (TDA) am Freitag mitteilte. Zu dem Plus hätten maßgeblich gestiegene Urlaubspreise und -ausgaben beigetragen.

Bislang haben den Angaben zufolge zwar 30 Prozent mehr Personen als im Vorjahr eine Veranstalterreise für den Sommer gebucht, gegenüber der Saison 2019 fehlten allerdings 30 Prozent.