Veränderung in der Geschäftsführung der Deutschen Giga Access zum 01.05.2023 (FOTO)

Essen (ots) - Der CEO der Deutschen Giga Access (DGA), Herr Dr. Arno Wilfert,

scheidet am 30.04.2023 auf eigenen Wunsch, und wie seit Längerem geplant, aus

der Geschäftsführung des Unternehmens aus, um mehr Zeit für Familie und

Privatleben zu haben. Als Mitglied des Beirats wird Dr. Wilfert dem

Portfoliounternehmen der Deutschen Beteiligungs AG auch weiterhin mit Rat und

Tat zur Seite stehen. Nach langjähriger Tätigkeit als Strategieberater und

diversen Mandaten als Geschäftsführer (zum Beispiel bei HRS und Pepcom) kam Dr.

Wilfert 2020 als CFO zur Deutschen Giga Access, bei der er am 01.01.2021 die

Rolle des CEO übernahm.



Ihm folgt Rainer Piroth nach, der am 01.11.2022 als CTO in das Unternehmen

eintrat und mit dem 01.05.2023 zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben auch die

Position des CEO übernehmen wird. Der 56-jährige Piroth blickt auf mehr als 35

Jahre Berufserfahrung in der Telekommunikationsbranche zurück. In dieser Zeit

übte er unter anderem diverse geschäftsführende oder geschäftsleitende

Funktionen bei Festnetzbetreibern wie der Versatel Deutschland und der DNS:NET

in Berlin aus.