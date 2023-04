Alle Augen richten sich auf den US-Verbraucherpreisindex, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Um 14:30 Uhr sollte Volatilität in den Markt kommen, Optionshändler rechnen bei den Indizes an der Wall Street mit bis zu zwei Prozent Ausschlag in beide Richtungen, was dann auch den DAX mitreißen dürfte.

Sollte die Inflationsrate im Jahresvergleich wieder über den Februar-Wert von sechs Prozent gestiegen sein, dürfte der Aktienmarkt den Weg Richtung Süden antreten. Die Daten könnten aber auch ein paar gute Nachrichten zum Stand der Inflationsbekämpfung enthalten, die der Fed ermöglichen würden, ihren Zinserhöhungszyklus zeitnah zu beenden. Allerdings deuten die jüngsten Äußerungen einzelner Mitglieder auch darauf hin, dass sich die Fed intern nicht mehr einig zu sein scheint, wie es weiter gehen soll. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sieht noch mehr Arbeit der Fed vor sich, während sein Kollege aus Chicago zu „Vorsicht und Geduld" aufrief und damit als erster andeutete, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger vorerst abwarten sollten.