Blender Bites sichert sich Produktlistungen an den US-Geschäftsstandorten des weltweit größten Einzelhändlers nur wenige Wochen nach Beginn der Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und Unternehmerin Julianne Hough

14. April 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“) (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen funktionellen und zeitsparenden Tiefkühlkostprodukten in Bioqualität verschrieben hat, freut sich bekannt zu geben, dass die US-amerikanische Abteilung des weltweit größten Einzelhändlers (der „Einzelhändler“) eine große Auswahl der ersten 1-Step-Smoothie- und 1-Step-Frappé-Innovationen von Blender Bites auf den Markt bringen wird; und das nur wenige Wochen nach Beginn der Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und Unternehmerin Julianne Hough. Die Produktlistung erfolgt im Anschluss an eine frühere Vereinbarung mit dem Einzelhändler vom März 2023.

Der Einzelhändler ist einer der größten Einzelhändler in den USA, der jede Woche fast 50 Millionen amerikanische Kunden bedient. Blender Bites hat die Platzierung bei der kanadischen Abteilung des Einzelhändlers bereits bekannt gegeben. Die Aufnahme in die US-Abteilung ist eine unglaubliche Gelegenheit, die Präsenz des Unternehmens zu erhöhen und seine Produkte neuen Verbrauchern in ganz Nordamerika, dem größten Smoothie-Markt der Welt, vorzustellen.[i].

„Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen eine beachtliche Dynamik erfahren. Wir haben nicht nur eine Listung unserer Produkte in den kanadischen und US-amerikanischen Filialen des weltgrößten Einzelhändlers erreicht, sondern sind auch eine großartige Partnerschaft mit Julianne Hough eingegangen. Ich bin außerordentlich stolz auf das gesamte Team von Blender Bites und alle weiteren Erfolge, über die wir uns noch freuen dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass Blender Bites sich zu einem wichtigen Akteur im funktionellen Tiefkühlkostsegment entwickeln wird, und dass wir in Zukunft ein unglaubliches Wachstum vollziehen werden.“

Der gesamte Produktkatalog des Unternehmens besteht aus den innovativen 1-Step Smoothies BerryTM, Green D-ToxTM, Liquid SunshineTM, Daily Defen-CTM und Tropical GlowTM) sowie den brandneuen (erst seit März 2023 erhältlichen) 1-Step-Frappé-Innovationen (Vanilla Bean-BioTM, Mindful MochaTM und Caramel CollagenTM).

Die gesamte Produktpalette von Blender Bites wird voraussichtlich bereits ab Mai 2023 in den Regalen der kanadischen Geschäftsstandorte des Einzelhändlers zu finden sein.