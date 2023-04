Hochqualifizierte Freelancer in Deutschland sind sehr zufrieden, wenn nur die Politik nicht wäre! (FOTO)

- Hochqualifizierte Freelancer verdienen im Durchschnitt 99 Euro pro Stunde und

konnten ihre Stundensätze in den letzten Jahren deutlich steigern

- Hohe Zufriedenheit bei den Themen finanzielle Situation, Work Life Balance und

Stress

- Hohe Unzufriedenheit mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und der politischen

Unterstützung von Selbstständigen

- Neue Studie von freelance.de (https://www.freelance.de/blog/wp-content/uploads

/2023/04/Freelance_Studie_ausgewaehlte_Ergebnisse_vorab_20_04_2023.pdf) für

die über 1.350 Freelancer aus Deutschland befragt wurden



Die Stundensätze hochqualifizierter Freelancer in Deutschland liegen 2023 im

Schnitt bei 99 Euro und im Jahr 2023 haben bereits 38 Prozent der Freelancer

diese erhöht. In den drei Jahren davor (2019 bis 2022) waren es sogar 59 Prozent

der Freelancer, die Preiserhöhungen durchsetzen konnten. Durchschnittlich

erzielen die höchsten Stundensätze Freelancer mit Schwerpunkt Management- und

Strategieberatung sowie Organisations- und Prozessberatung. Dahinter folgen IT-

und Digital-Berater sowie IT- und Softwareentwickler. Allerdings zeigt sich auch

bei den weiblichen Freelancern der Gender Pay Gap von rund 10 Prozent im

Vergleich zu den männlichen Kollegen.