Mega-Börsengang: Chipentwickler Arm reicht IPO-Antrag ein! Chance für Anleger?

Im September 2020 war Nvidia bereit, 40 Milliarden US-Dollar für Arm auf den Tisch zu legen. Der Übernahmeversuch fand allerdings nicht nur Befürworter. Im Februar 2022 scheiterte der Deal endgültig am Widerstand der Regulierungsbehörden einiger betroffener Länder und an den lautstarken Protesten der wichtigsten Kunden von Arm. Nun plant der britische Chipdesigner seinen eigenen Börsengang.

Wie Arm am 29. April in einer Pressemitteilung veröffentlichte, hat der Konzern bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC das entsprechende Formular für einen Börsengang eingereicht. Der Umfang des Börsenganges und der Zeitpunkt stehen noch nicht fest. ARM und Softbank wollten sich dazu noch nicht äußern. Softbank-Chef Masayoshi Son ließ schon zuvor durchblicken, dass er auch nach der Aktienplatzierung eine Mehrheit an Arm behalten wolle.

Acht bis zehn Milliarden US-Dollar

Mit der Sache vertraute Personen sollen der Nachrichtenagentur Reuters berichtet haben, dass Arm plane, mit dem IPO an der US-Technologie-Börse Nasdaq zwischen acht und zehn Milliarden US-Dollar zu erlösen. Damit dürfte einer der größten Börsengänge dieses Jahres in den Startlöchern stehen.

Anleger sollten wachsam sein

Neben der angestrebten Summe kursiert auch das Gerücht, dass sowohl Qualcomm als auch Samsung Interesse hätten, sich an Arm zu beteiligen. Als die Übernahme von Arm durch Nividia immer unwahrscheinlicher wurde, sagte Christiano Amon, Chef von Qualcomm, bereits im vergangenenen Jahr der britischen Zeitung The Telegraph: "Falls Arm eine unabhängige Zukunft hat, denke ich, dass es ein großes Interesse von vielen Unternehmen innerhalb des Ökosystems gibt, in Arm zu investieren, einschließlich Qualcomm." Sollte das Interesse seitens Qualcomm immer noch bestehen, dann wäre das ein gutes Zeichen.

Anleger sind gut beraten den geplanten Börsengang von Arm genau zu verfolgen. Er hat durchaus Chancen, ein Erfolg zu werden.

Markus Weingran, wallstreet:online Zentralredaktion