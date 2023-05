UmweltBank mit 20. Dividende in Folge (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich

abgeschlossen, wie die heute vorgelegten testierten Zahlen belegen. So stieg die

Bilanzsumme leicht auf 6 Mrd. Euro (2021: 5,9 Mrd. Euro). Das Ergebnis vor

Steuern übertraf mit 39,2 Mio. Euro den Vorjahreswert in Höhe von 38,1 Mio.

Euro. Daneben sparte die Bank durch ihre Geschäftstätigkeit wieder deutlich über

1 Mio. Tonnen CO2 ein.



Solider Start in das neue Geschäftsjahr





Auch in das Jahr 2023 ist die UmweltBank gut gestartet. So zeigt sich dasGeschäft mit gewerblichen Immobilien seit Jahresbeginn robust. Bei privatenBaufinanzierungen verspürt die grüne Bank nach wie vor eine Zurückhaltung amMarkt. Hier erschweren die gestiegenen Zinsen in Kombination mit hohen Kauf- undBaupreisen die Umsetzung vieler Projekte. "Bei der Finanzierung von erneuerbarenEnergien verzeichnen wir unterdessen eine erfreulich hohe, über den Planungenliegende, Nachfrage", kommentiert Goran Basic, Mitglied des Vorstands.Anfang des Jahres gab es für die Fondsmarke der UmweltBank mehrere Gründe zufeiern. So sind die beiden Fonds UmweltSpektrum Natur und Mensch schon ein Jahram Markt. Der UmweltSpektrum Mix feierte bereits seinen dritten Geburtstag. Nachdiesem Zeitraum erhielt der Mischfonds erstmals ein Rating durch dasAnalyseunternehmen Morningstar. Mit fünf Sternen erreichte der UmweltSpektrumMix das bestmögliche Ergebnis (Stand April 2023). Daneben entsprechen die Fondsauch weiterhin den Anforderungen des Artikels 9 der EU-Offenlegungsverordnung."In den vergangenen Monaten haben viele Anbieter ihre Fonds von Artikel 9 aufArtikel 8 zurückgestuft - also von "dunkelgrün" auf "hellgrün". Durch ihrenkompromisslosen Auswahlprozess sind und bleiben die UmweltSpektrum-Fondshingegen "dunkelgrün" gemäß Artikel 9. Und sie gehen sogar noch einen Schrittweiter, denn sie sind frei von Atomkraft sowie Erdgas", berichtet JürgenKoppmann, Sprecher des Vorstands. Die UmweltSpektrum-Fonds verzeichneten per 31.März 2023 ein Volumen von rund 136 Mio. Euro.20. Dividende in FolgeVorstand und Aufsichtsrat schlagen der diesjährigen Hauptversammlung eineDividende in Höhe von 33 Cent vor - die 20. Ausschüttung in Folge. Diese sollwahlweise in bar oder in Form von Aktien geleistet werden. "Aktionäre könnenihre Dividende unkompliziert reinvestieren, die UmweltBank erhält zusätzlicheEigenmittel - eine Win-win-Situation", so Koppmann. Die Hauptversammlung findetam 29. Juni 2023 statt.Nachhaltige Wirkung für eine lebenswerte ZukunftDie UmweltBank hat in den vergangenen 25 Jahren deutschlandweit fast 25.000Umweltprojekte finanziert. Allein im abgelaufenen Geschäftsjahr reichte die