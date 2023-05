WTI notiert am Vormittag 1,63 Prozent höher bei 69,22 US-Dollar. Die Sorte Brent steigt um 1,7 Prozent auf 73,15 US-Dollar je Barrel.

Der Ölpreis ist in diesem Jahr um 14 Prozent zurückgegangen. Wie Bloomberg berichtet, funktioniere der Plan der Organisation erdölexportierender Länder, die Kontrolle über den Markt durch eine Kürzung der Fördermenge ab diesem Monat wiederzuerlangen, noch nicht. Weiterhin bestehe die Sorge, dass sich das globale Wachstum verlangsamen und dies die Energienachfrage beeinträchtigen könnte.

Die Futures der Sorte West Texas Intermediate (WTI) sind zu Beginn des Donnerstagshandels zunächst um bis zu 7,2 Prozent eingebrochen. Marktteilnehmer vermuten, dass eine drohende Rezession in den USA die Nachfrage beeinträchtigen könnte. Der steile Einbruch wurde bis zum Vormittag im Asienhandel zunächst ausgeglichen, bevor die Ölpreise wieder höher notierten.

In einem chaotischen Eröffnungshandel crashten die Öl-Futures heute zunächst auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021, bevor die Verluste wieder ausgeglichen werden konnten. Was ist passiert?

Hochvolatiler Ölpreis "Panik"-Signale am Ölmarkt: der Grund für die wilde Achterbahnfahrt

