Supermicro führt die Branche mit den ersten Acht-Sockel- und Vier-Sockel-Servern für die anspruchsvollsten Unternehmens-, Datenbank- und unternehmenskritischen Workloads an, die auf Intel-CPUs basieren

"Mit unseren neuen 8-Sockel- und 4-Sockel-Servern, den größten und leistungsstärksten Servern der Branche, gehen wir weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Unternehmenskunden ein", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Wir adressieren die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Unternehmen weltweit, die die Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit eines einzigen Systems mit bis zu 480 Kernen, 32 TB Speicher und bis zu 12 NVIDIA H100 Tensor Core GPUs in einem einzigen Gehäuse benötigen. Unsere neuen 8-Sockel-Systeme sind branchenweit führend bei der Gleitkomma- und Integer-Leistung für große MP-Systeme. Mit unserem Building-Block-Solutions-Ansatz für die Serverentwicklung können wir eine breite Palette von Servern schneller auf den Markt bringen, vom Edge-Bereich bis hin zum Unternehmensrechenzentrum. Supermicro liefert unseren Kunden jetzt weltweit Rack-Scale-Lösungen ohne Einschränkungen."

SAN JOSE, Kalifornien, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, stellt den leistungsstärksten Server seiner Produktreihe für umfangreiche Datenbank- und Unternehmensanwendungen vor. Die Multi-Prozessor-Produktlinie umfasst den 8-Socket Server, der ideal für In-Memory-Datenbanken ist, die bis zu 480 Kerne und 32 TB DDR5-Speicher für maximale Leistung benötigen. Darüber hinaus umfasst die Produktlinie einen 4-Sockel-Server, der sich ideal für Anwendungen eignet, die ein einzelnes System-Image mit bis zu 240 Kernen und 16 TB Hochgeschwindigkeitsspeicher erfordern. Diese leistungsstarken Systeme verwenden alle Intel Xeon Scalable Prozessoren der 4 ten Generation. Verglichen mit der vorherigen Generation von 8-Sockel- und 4-Sockel-Servern verfügen die Systeme über die 2-fache Kernzahl, 1,33-fache Speicherkapazität und die 2-fache Speicherbandbreite. Außerdem bieten diese Systeme eine bis zu 4-fache E/A-Bandbreite im Vergleich zu früheren Systemgenerationen für die Anbindung von Peripheriegeräten. Das Supermicro 8-Sockel-System hat die höchsten Leistungswerte erreicht, die jemals für ein einzelnes System basierend auf den SPECcpu2017 FP-Rate-Benchmarks erzielt wurden, sowohl für die Basis- als auch für die Spitzenergebnisse. Darüber hinaus zeigen die Supermicro 8-Sockel- und 4-Sockel-Server eine führende Leistung bei einer Vielzahl von SPEC-Benchmarks. Erfahren Sie mehr über die SPEC-Benchmarks unter: http://www.spec.org.

Mit bis zu 480 Kernen, 32 TB Speicher und 12 GPUs können diese Systeme generative KI auf SAP- und Oracle-Workflows in Echtzeit betreiben

Supermicro führt die Branche mit den ersten Acht-Sockel- und Vier-Sockel-Servern für die anspruchsvollsten Unternehmens-, Datenbank- und unternehmenskritischen Workloads an, die auf Intel-CPUs basieren

