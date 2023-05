Lithium-Megafusion: Allkem und Livent fusionieren! Was heißt das für Aktionäre?

Der australische Lithiumkonzern Allkem und sein amerikanischer Konkurrent Livent wollen fusionieren. Durch die Fusion, die vollständig in Aktien erfolgen soll, soll der drittgrößte Lithiumproduzent der Welt entstehen. Die Bewertung des neuen Unternehmens soll bei 10,6 Milliarden US-Dollar liegen. Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwochabend auf ihren Internetseiten mit.

Livent-CEO Paul Graves, der künftig auch den neuen Konzern leiten wird, sagte gegenüber Reuters: "Um mehr Lithiumprojekte zu entwickeln, muss man groß genug sein, um die Finanzierung zu sichern, man braucht Zugang zu Ressourcen und man braucht technisches Know-how. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird uns in all diesen Bereichen helfen."

Nach Informationen von Reuters soll die Fusion bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Aktionäre von Livent erhalten für jede bestehende Aktie 2,406 Aktien des neuen Unternehmens. Allkem-Aktionäre erhalten eine Aktie des neuen Unternehmens für jede bestehende Aktie.

An der neuen Gesellschaft werden die Aktionäre von Allkem ingesamt 56 Prozent halten. Die Aktionäre von Livent werden entsprechend 44 Prozent halten. Weitere Details der Fusion werden heute Nacht (01:30 Uhr MEZ) in einer Online-Konferenz bekanntgegeben. Hier können sich Allkem-Aktionäre dafür anmelden. Weitere Informationen erhalten Allkem- und Livent-Aktionäre auch HIER.

An der Börse von Toronto beendete die Allkem-Aktie den gestrigen Handelstag mit einem Plus von mehr als 14 Prozent. Die Livent-Aktie beendete den gestrigen Handelstag an der New York Stock Exchange (NYSE) mit über fünf Prozent im Plus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion