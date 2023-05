Neue Achterbahnfahrt im DAX? Eine Rallye mit Hindernissen

Die Analysten der DZ Bank haben ihren Jahresprognosen für DAX und Euro Stoxx hochgeschraubt. Für den S&P 500 hingegen senken die Analysten das Ziel etwas. Für den deutschen Leitindex sagen die Experten 16.500 Punkte im Dezember voraus, für den EuroStoxx soll es auf 4.500 rauf gehen.

Die Entwicklung an Europas Börsen hänge maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung in China ab, einem der wichtigsten Absatzmärkte für europäische Unternehmen, so DZBank-Analyst Svent Streibel in einer neuen Analyse.