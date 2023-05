Deutschlands Beste Online-Portale 2023 / Verbraucher-Award mit über 52.000 Kundenmeinungen - Ausgezeichnete Online-Portale in 67 Kategorien

Berlin (ots) - Ob Shopping, Reise, Job, Finanzen, Technik, Auto oder Immobilie -

in fast allen Lebensbereichen sorgen Online-Portale für wichtige

Entscheidungshilfen. Der Award "Deutschlands Beste Online-Portale" beantwortet

alljährlich die Frage, welche Anbieter aus Sicht der Verbraucherinnen und

Verbraucher top sind. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der

Nachrichtensenders ntv küren heute in feierlichem Rahmen in der Berliner

Bertelsmann-Repräsentanz die diesjährigen Preisträger (Sendehinweis: ntv

service, Montag, 15.05.2023, 18:35 Uhr ).



Auf der Basis von gut 52.000 eingegangenen Kundenstimmen werden die besten

Online-Portale in 67 Kategorien ausgezeichnet. Zu den Top-Anbietern 2023 zählen

aus Verbrauchersicht unter anderem Check24, Mobile.de, TUI.com, 11880.com und

Stepstone. "Neben zahlreichen bekannten Namen stehen auch etliche Spezialisten

hoch in der Kundengunst, etwa der Fahrradleasing-Experte Businessbike, das

Heizöl-Preisportal Heizoel24 oder der Lebensmittel-Flash-Lieferdienst

Flaschenpost.de", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für

Service-Qualität.