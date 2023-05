In den vergangenen Wochen ging es mit der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) langsam aber sicher nach oben. Notierte die Aktie noch Mitte April bei 143 Euro, so wurde sie am 15.5.23 zeitweise sogar bei 151,64 Euro gehandelt. Nach der Veröffentlichung der Rekordzahlen für das zweite Quartal und der neuerlichen Anhebung des Ausblickes setzte sich die Siemens-Aktie mit einem dreiprozentigen Kurssprung mit 153,20 Euro an die Spitze der im DAX gelisteten Werte.

Wegen der soliden Geschäftszahlen und guten Aussichten bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 218 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug um weitere 4,50 Prozent auf 160 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukten hohe Erträge abwerfen.