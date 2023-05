Gute Nachrichten gibt es jetzt von Platinex Inc. (CSE PTX / Frankfurt: 9PX) zur Goldliegenschaft Shining Tree des Unternehmens in der kanadischen Provinz Ontario. Wie das Unternehmen nämlich bekannt gibt, wurden bereits Crews ins Gelände geschickt, um neue Goldziele genauer zu untersuchen.

Platinex hält 75% Shining Tree über sein South Timmins-Joint Venture mit Fancamp Exploration, das dazu führte dass South Timmins 100% der Shining Tree-Beteiligung hält. Darüber hinaus hält South Timmins 100% am Goldprojekt Heenan Mallard, das an das Goldprojekt Coté Gold von IAMGOLD grenzt, während Shining Tree an die Juby-Liegenschaft von Aris Gold (jetzt Aris Mining) anschließt.

Ziel der Arbeiten auf Shining Tree ist es für das Joint Venture zum einen, neue Goldzielzonen zu identifizieren, die in mehreren, noch nicht ausreichend erkundeten Gebieten der 225 Quadratkilometer großen Liegenschaft vermutet werden – unter anderem entlang der Ridout-Tyrrell Deformationszone (RTDZ). Zum anderen setzt man zielgerichtetere Explorationsarbeiten im zentralen Teil der Liegenschaft fort, um weitere Bohrungen an der Lagerstätte Herrick, dem Caswell-Gebiet und der historischen Ronda zu unterstützen.

Wie bereits eingangs erwähnt sind die ersten Teams bereits auf dem Weg zum oder auf dem Projekt, um die mit den 2022 durchgeführten Arbeiten an neuen Goldzielen aufzunehmen. Dabei konzentriert man sich zunächst auf das Gebiet 3.

Für das aktuelle Arbeitsprogramm vorgesehene Gebiete; Quelle Platinex Inc.

Parallel zu den Arbeiten des Joint Ventures hat ALS Goldspot Discoveries, ein geowissenschaftliches KI- und Datenlabor, Daten zur gesamten Liegenschaft gesammelt und zusammengestellt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wird Platinex nutzen, um die Pläne für die Explorations- und Bohrprogramme dieses Jahres fertigzustellen. Sobald die Planungen abgeschlossen sind, wird das Unternehmen weiter Informationen veröffentlichen.

Ergebnisse geochemischer Untersuchungen



Platinex hatte im Herbst letzten Jahres geochemische Erkundungs- und Schürfprogramme in drei Gebieten (2, 3 und 5, siehe Karte) von Shining Tree abgeschlossen, die man als äußerst aussichtsreich und auf Goldmineralisierung nicht ausreichend untersucht eingestuft hatte. Dabei wurden 1.905 B-Horizont-Bodenproben aus den Gebieten 2,3 und 5 entnommen, deren Analyseergebnisse im Labor von Actlabs mehrere Gebiete aufzeigten, die weitere Schürfungen, geochemische Infill-Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen rechtfertigen, mit denen potenzielle Bohrziele definiert werden sollen. Die laut Platinex interessantesten Ziele befinden sich dabei in den Gebieten 2 und 3.

In Gebiet 3 wurden mehrere anomale B-Horizont-Bodenproben entnommen, die mit der bereits zuvor gemeldeten besonders aussichtsreichen SGH-Anomalie (Soil Gas Hydrocarbon) übereinstimmen, die als Bob Lake-Anomalie bezeichnet wird und zu der es von Actlabs dies, dass es „hochwahrscheinlich [sei], dass eine Goldmineralisierung vorhanden sein könnte“. Die bedeutendste Bodenprobe lieferte 683 ppb Gold und stammte aus dem Zentrum der Bob Lake-Anomalie. Jetzt sollen weitere Bodenproben zur genaueren Bestimmung dieses Ziels entnommen werden, gefolgt von Linienschnitten und geophysikalischen Untersuchungen wie der induzierte Polarisation und Magnetometer-Untersuchungen, um das Ziel in Richtung Bohrungen voranzutreiben.

Gebiet 2 zielt auf eine voraussichtliche Streichlänge von 6 Kilometern der RTDZ ab, die in der Vergangenheit nur wenig erkundet wurde. Die Erkundungsarbeiten von Platinex in den Jahren 2021 und 2022 führten zu mehreren stark anomalen B-Horizont-Bodenproben und Bodenproben „unterhalb“ der interpretierten Struktur, wo Proben Goldwerte von bis zu 380 ppb und bis zu 43 reine Goldkörner fanden, was auf eine mögliche nahe gelegene Grundgesteinsquelle für das Gold hinweist. Detaillierte Bestimmungsbodenproben und Schürfungen „auf dem Eis“ der anomalen geochemischen und Bodenproben sind geplant, ebenso wie Linienschnitte und geophysikalische Untersuchungen (induzierte Polarisation und Magnetometer), um das Ziel im Hinblick auf eine mögliche Aufnahme in das bevorstehende Bohrprogramm voranzutreiben.

Fazit: Es ist gut zu sehen, dass Shining Tree nach der Umstrukturierung bzw. Einbringung in das South Timmins-Joint Venture nun weiter vorangetrieben wird. Platinex hat jetzt eine Menge Arbeit vor sich, um zusätzliche Informationen zu bekannten Goldzielen zu sammeln und neue Bohrziele vorzubereiten. Wenn diese aber weiterhin erfolgreich verlaufen, könnte am Ende ein unserer Ansicht nach aussichtsreiches Bohrprogramm stehen. Wir sind gespannt!

