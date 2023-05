NuGen Medical Devices gibt den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten im Wert von 450.000 Dollar bekannt

„Aufgrund der starken Nachfrage haben wir uns entschieden, jenen Anlegern entgegenzukommen, die den Stichtag unserer vorherigen Finanzierung, die am 25. April 2023 abgeschlossen wurde, verpasst haben“, so CEO Richard Buzbuzian. „Ich möchte mich bei allen unseren Aktionären für ihre Unterstützung bedanken und freue mich darauf, schon bald über Umsatzerlöse aus unserem B2B- und B2C-Geschäft zu berichten, sobald diese eintreten.“

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Abschlussdatum der Platzierung (das „Verfallsdatum des Warrants“) zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,24 Dollar. Sollte der Schlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (oder einer anderen kanadischen Börse, an der die Stammaktien zum jeweiligen Zeitpunkt gehandelt werden) an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,28 Dollar betragen, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen innerhalb von 10 Werktagen nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum liegt, das Verfallsdatum der Warrants vorverlegen (die „verkürzte Warrant-Laufzeit“), sodass die Warrants an dem Datum verfallen, das 30 Tage nach dem Datum liegt, an dem das Unternehmen eine Pressemeldung veröffentlicht, in der die verkürzte Warrant-Laufzeit angekündigt wird.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

In Verbindung mit dem Abschluss der Platzierung zahlte das Unternehmen an bestimmte berechtigte Personen eine Barprovision in Höhe von insgesamt 31.470,35 Dollar und begab 174.835 Broker-Warrants („Broker-Warrants“) aus. Jeder Broker Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Einheit zu einem Preis von 0,18 Dollar pro Einheit. Die Broker-Warrants können ebenfalls Gegenstand der verkürzten Warrant-Laufzeit sein.